ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ ຄວາມຢ້ານກົວ ດ້ານການເມືອງ ແລະຄວາມກຽດຊັງ ກຳລັງເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຂອງທຳມະດາ ໂດຍຜູ້ນຳຈຳນວນນຶ່ງ

ລາຍງານປະຈຳປີຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ໄດ້ບັນທຶກການລະເມີດສິດທິມະ
ນຸດ ຢູ່ໃນເກືອບ 160 ປະເທດ ແລະກ່າວວ່າ ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພວກຜູ້ນຳບາງ
ຄົນ ທີ່ມີອິດທິພົນສູງສຸດໃນໂລກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເມືອງຂອງຄວາມກຽດຊັງ ແລະຄວາມ
ຢ້ານກົວ ກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາໄປ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມາຣີອາມາ ດີອາລໂລ ມີລາຍ
ງານ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການຫາຍສາບສູນ ຂອງຜູ້ຄົນຈໍາ
ນວນນຶ່ງ ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ໜ້າສົງໄສຢ່າງຢູ່ເມັກຊິໂກ ຫລື ການປະທ້ວງເພື່ອຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍໂຕ ພວກນັກໂທດຈິດສຳນຶກຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ
ໄດ້ເປັນແຊມປ້ຽນກ່ຽວກັບເລື້ອງສິດທິມະນຸດມາໄດ້ເກືອບຫົກທົດສະວັດແລ້ວ.
ໃນລາຍງານປະຈຳປີສະບັບໃໝ່ ທີ່ຫາກໍ່ພິມເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ
ໄດ້ອ້າງວ່າ ການກະທຳໂດຍພວກຜູ້ນຳໃນອີຈິບ ຟິລິບປີນ ເວເນຊູເອລາ ຈີນ ຣັດເຊຍ
ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ສິດທິຂອງຫລາຍລ້ານຄົນ.
ທ່ານນາງມາກກາເຣັດ ຫ້ວງ (Margaret Huang) ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ອົງການນິລະໂທດ
ກຳສາກົນ ເວົ້າວ່າ “ພວກຜູ້ນຳເຫລົ່ານີ້ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍດ້ານສິດທິມະນຸດ ຫຼືບໍ່ກໍ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນອື່ນໆລະເມິດກົດໝາຍສິດທິມະນຸດຢ່າງເປີດແປນ. ໃນກໍລະນີຂອງ
ຟິລິບປີນປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິກໂກ ດູເຕີເຕ (Rodrigo Duterte) ຂອງຟິລິບປີນ
ຄວາມຈິງແລ້ວທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນອອກໄປຊອກຫາ ແລະຂ້າພວກທີ່ສົງ
ໄສວ່າເປັນພວກຄ້າຢາເສບຕິດ.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຕຳໜິ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ກ່າວຫາທ່ານວ່າບ່ອນທຳ ລາຍສິດເສລີ
ພາບດ້ານຂ່າວສານແລະມີປະຫວັດທີ່ບໍ່ດີໃນດ້ານສິດທິຂອງພວກ ແມ່ຍິງ. ວິໂອເອ ໄດ້
ຕິດຕໍ່ໄປຫາທຳນຽບຂາວ ແລະກະຊວງຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ຂໍຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບເລີຍ.
ທ່ານນາງຫ້ວງກ່າວເພິ້ມອີກວ່າ “ໂຕຢ່າງທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດອັນນຶ່ງກໍຄືທ່ານຮັບຮອງເອົາ
ກົດໃນການປິດບໍ່ໃຫ້ມີປາກສຽງໃນລະດັບໂລກ….ສະນັ້ນອົງການຕ່າງໆທີ່ເຄີຍໄດ້
ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຄຳແນະນຳ ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດແທ້ງເອົາລູກ ອອກ ແລະ
ການບໍລິການດ້ານການແພດໃນການສືບພັນອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ເລືອກເອົາ ລະຫວ່າງ
ການໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການເຮັດແທ້ງເອົາລູກອອກແກ່ພວກຄົນປ່ວຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຫຼືໄດ້ຮັບເງິນຊ່ອຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ.”
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງເປັນທາງການວ່ານະໂຍບາຍຂອງເມືອງເມັກຊິໂກຊີ້ຕີ້ (Mexico City)
ຊຶ່ງໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ທຶນສະຫະລັດ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາອົງການສາກົນ ທີ່ສະໜອງການ
ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການເຮັດແທ້ງເອົາລູກອອກ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະ
ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ໄດ້ຮັບ ມາແຕ່ປີ 1984. ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ນະໂຍບາຍຫ້າມໃຫ້
ທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍກວ້າງວົງອອກໄປເພື່ອກວມເອົາທຸກການໃຫ້ທຶນ ອີງຕາມການ
ຂໍ້ກ່າວອ້າງທີ່ວ່າ ຕົນມີຈຸດປະສົງໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ເດັກທາລົກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດມາ
ເບິ່ງໂລກ.
ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງ ເວົ້າວ່າ ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ຄື
ກັນກັບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານຈອນ ລອຕສເປັສ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ແລະຊັບພະຍາກອນໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວ ມາຣີສໂຕບສ໌ສາກົນ ກ່າວວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່
ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງແລ້ວຄື ມາດາກາສກາ ອູການດາ ຊິມບັບເວ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນໂຄງ
ການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ຮັບໃຊ້ພວກແມ່ຍິງ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນ ອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນວ່າບັນ
ດາໂຄງການເວົາເຈີ ທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍພາກ ເອກກະຊົນ ໃຫ້ບໍລິການ
ພວກແມ່ຍິງເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດ ຊຶ່ງໄດ້ຢຸດເຊົາມາ ແລ້ວນັ້ນ ສາມາດເຂົ້າໄປ
ຫາພວກແມ່ຍິງໄດ້.”
ແຕ່ລາຍງານຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ປະຈຳເດືອນນີ້ກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອົງການທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ກຳ
ນົດຂອງນະໂຍບາຍ ແລະກໍໄດ້ຮັບທຶນຄືນໃໝ່.
ລາຍງານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນ ປີ
2017 ແລະ ໄດ້ຊີ້ໃສ່ຈີນ ອີຈິບແລະເທີກີ ເປັນປະເທດທີ່ລ່ວງລະເມີດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ວີໂອເອ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາບັນດາສະຖານທູດຂອງປະເທດເຫລົ່ານີ້ ຢູ່ ໃນສະຫະລັດ
ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບ.
ທ່ານນາງຫ້ວງກ່າວວ່າ “ເທີກີໄດ້ຈັບຫລາຍກວ່າ 50,000 ຄົນເຂົ້າຄຸກໃນໄລຍະສອງ
ປີທີີ່ຜ່ານມາ ຮວມທັງປະທານ ແລະຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການນິລະໂທດກຳ ສາກົນປະ
ຈຳເທີກີ ໂດຍລັດຖະບານ ທີ່ນຳພາໂດຍ ຜູ້ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນນັກ ໂທດແຫ່ງຈິດ
ສຳນຶກ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດນັ້ນ ແລະບັດນີ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ປ່ຽນແປງ ແລະຈັບພວກ
ຜູ້ນຳສິດທິມະນຸດ ອັນເປັັນພາກສ່ວນຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຈັບກຸມບຸກຄົນໃດ
ກໍຕາມທີ່ຕ້ອງຕິລັດຖະບານ ຊຶ່ງຄືກັນກັບສະຖານນະການ ທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນຢູ່ໃນ
ອີຈິບ ແລະຈີນ.”
ລາຍງານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເດີນ ຂະບວນ
ຂອງພວກແມ່ຍິງແລະ #ຂະບວນການຂ້ອຍຄືກັນ. ນອກນັ້ນຍັງມີການ ຕົບມືໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ອະນຸຍາດໃຫ້ຮັກຮ່ວມເພດ ແຕ່ງງານກັນໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ