ອົງການນີລະໂທດກຳສາກົນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ລາຍລະອຽດອັນໃໝ່ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຕົນໄດ້ສ້າງລະບົບນັບຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດ ທີ່ມີຫລັກຖານໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ສຳລັບຊາວອີຣ່ານ ທີ່ຖືກສັງຫານໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລອນດອນເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ທີ່ເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍມີພວກປະທ້ວງ 208 ຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຫດການໂກລະຫົນວຸ້ນວາຍ ທີ່ແກ່ຍາວໄປເປັນເວລາເກືອບນຶ່ງອາທິດ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກຜ່ານມານັ້ນ. ຈຳນວນທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 57 ຄົນ ຈາກຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານໃນເມື່ອກ່ອນໃນວັນສຸກຜ່ານມາ.
"ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນເພີ້ມອີກວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ທຳການສັງຫານຄົນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍແບບໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຟີລິບ ລູເຕີ (Philip Luther), ຫົວໜ້າຝ່າຍຄົ້ນຄວ້າປະຈຳຂົງເຂດຂອງອົງການນີລະໂທດກຳທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນັ້ນ. ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ "ສຳລັບພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກຳຈັດ ການເດີນຂະບວນທີ່ນອງເລືອດນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນຳມາຮັບໂທດຕໍ່ການກະທຳຂອງພວກເຂົາ.”
ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາເປີເຊຍໃນວັນຈັນຜ່ານມານັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອີຣ່ານຂອງອົງການນີລະໂທດກຳ, ທ່ານ ຣາຮາ ບາໄຣນີ (Raha Bahreini) ເວົ້າວ່າ ການສັງຫານຄົນເຫລົ່ານີ້ເປັນການສັງຫານທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນອີຣ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1988 ເປັນຕົ້ນມາ. ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ເວົ້າວ່າ ຜູ້ປົກຄອງອີຣ່ານທີ່ຖືສາສະໜາອິສລາມ ໄດ້ປະຫານຊີວິດຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ເປັນນັກໂທດທາງການເມືອງຫລາຍພັນຄົນຢ່າງລັບໆ ໃນປີນັ້ນ ແລະໄດ້ຝັງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ຂຸມຝັງສົບລວມໝູ່ ທີ່ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃຫ້ຄົນຮູ້. ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ ເຄີຍມີການເຂັ່ນຂ້າເຊັ່ນນັ້ນເກີດຂຶ້ນເລີຍ.
ລັດຖະບານອີຣ່ານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງຄັ້ງຫລ້າສຸດ ຢູ່ໃນສິບກວ່າ ຕົວເມືອງໂດຍການສັ່ງໃຫ້ຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການເກື້ອກຸນຈາກລັດຖະບານນັ້ນ 50 ເປີເຊັນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບການເງິນຂອງຊາວອີຣ່ານ ທີ່ພົບຄວາມລຳບາກ ຍ້ອນອັດຕາຫວ່າງງານ ແລະໄພເງິນເຟີ້ສູງຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງຝືດເຄືອງຂຶ້ນອີກ ຢູ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຫົດຕົວເຂົ້ານັ້ນ.
ລັດຖະບານໄດ້ລະງັບການປະທ້ວງໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ໂດຍຜ່ານການທັບມ້າງທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະໂດຍການຕັດບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດໄດ້ ໃນທົ່ວປະເທດເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກປະທ້ວງຍຸຕິການເອົາພາບ ແລະຂໍ້ມູນສົ່ງໃຫ້ກັນ ແລະໃຫ້ໂລກພາຍນອກຮູ້.
ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດການວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນອີຣ່ານ ທີ່ລາຍງານໂດຍອົງການນີລະໂທດກຳໄດ້ຖືກອ້າງອີງເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍອົງການຂ່າວຕາເວັນຕົກ ທີ່ບໍ່ສາມາດພິສູດການສັງຫານເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ ຍ້ອນການຈຳກັດຂອງອີຣ່ານ ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນປະເທດນັ້ນ. ການງົດບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ອິນເຕີແນັດເປັນເວລາ 1 ອາທິດຂອງອີຣ່ານເຮັດໃຫ້ການປະເມີນການເສຍຊີວິດຂອງຄົນຍິ່ງຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນໄປອີກ.
ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຜ່ານໂທລະພາບລັດຖະບານຂອງອີຣ່ານ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ນັ້ນ, ໂຄສົກດ້ານຕຸລາການ, ທ່ານ ໂກແລມໂຮສເຊນ ແອສມາຍລີ (Gholamhossein Esmaili) ໄດ້ປະຕິເສດຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດທີ່ລາຍງານໂດຍ “ກຸ່ມທີ່ເປັນປໍລະປັກ” ວ່າ ເປັນ “ຄຳເວົ້າຂີ້ຕົວະ” ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ ຫລື ໃຫ້ຕົວເລກທີ່ເປັນທາງການສຳລັບພວກປະທ້ວງທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.