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ອົງການ​ນີລະ​ໂທດກໍາ​ວ່າ ຜູ້​ນໍາ ບາງປະ​ເທດ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມກຽດຊັງ ​ແລະ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ກາຍ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທໍາ​ມະ​ດາ​

ປະທານາທິບໍດີ ​ໂຣດຣິກ​ໂກ ດູ​ເຕີເຕ (Rodrigo Duterte) ຂອງຟີ​ລິປິ​ນ

ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈໍາປີຂອງອົງການ​ນີລະ​ໂທດ​ກໍາ​ສາກົນ ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ການລະ​ເມີດ​
ສິດທິ​ມະນຸດຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ເກືອບ​ຮອດ 160 ປະ​ເທດ ​ແລະ​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ
ໃນ​ປີ 2017 ຜ່ານ​ມາ ຜູ້​ນໍາ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້
ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຄວາມກຽດຊັງ​ແລະ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ກາຍ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທໍາ​ມະ​ດາ​
ໄປ.

ໃນລາຍ​ງານ​ທີ່​ຫາກໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່ໃໝ່ໆນີ້ ​ອົງການ​ນີລະ​ໂທດກໍາສາກົນ​ເວົ້າ
ວ່າ ການ​ກະທໍາ​ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້​ນໍາ​ໃນ​ອີ​ຈິບ, ຟີ​ລິບ​ປິນ, ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ, ຈີນ,
ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຫລຸດ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ ​ດ້ານ​ສິດທິ​ມະນຸດ
​ຂອງ​ຫລາຍໆ ລ້ານ​ຄົນ.

ທ່ານ​ນາງ ມາ​ກາ​ເຣດ ຫ້ວງ (Margaret Huang) ຫົວໜ້າບໍລິຫານ​ຂອງອົງ
ການ​ນີລະ​ໂທດກໍາ​ເວົ້າວ່າ "ພວກ​ຜູ້​ນໍາເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ລະເມີດ​ກົດໝາຍດ້ານ​ສິດທິ
ມະນຸດ ຫລືບໍ່ກໍຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ ລະເມີດ​ກົດໝາຍດ້ານສິດທິ​ມະນຸດ​ຢ່າງ​
ເປີດ​ແປນ. ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ [​ໂຣດຣິກ​ໂກ] ດູ​ເຕີເຕ ([Rodrigo]
Duterte) ຂອງຟີ​ລິປິ​ນ​ ທ່ານໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ປະຊາຊົນ​ອອກ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ
​ແລະ​ຂ້າ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ ເປັນ​ພວກ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ."

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ຕໍາໜິປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນ​ລ ທຣໍາ ຂອງ​ສະຫະລັດ​ຕໍ່​ນະ
​ໂຍບາຍດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ, ຕໍ່ການ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ແກ່
ສິດເສລີພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ ​ແລະ​ຕໍ່ປະຫວັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນດ້ານ​ສິດ​ທິ
​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ. ວິທະຍຸ​ວີ​ໂອ​ເອ ​ໄດ້​ຕິດຕໍ່ໄປຫາ​ທໍານຽບຂາວ ​ແລະ​ກະຊວງ​ການ​
ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຄໍາ​ເຫັນ​ກ່ຽວກັບລາຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ ​ແຕ່​ບໍ່ມີ
ໃຜ​ໃຫ້​ຄໍາ​ຕອບ​ເລີຍ.

ທ່ານ​ນາງ​ຫ້ວງ ກ່າວ​ເພີ້ມອີກວ່າ "ຕົວຢ່າງ​ທີ່​ເຮັ່ງ​ຮ້າຍ​ທີ່​ສຸດ​ອັນ​ນຶ່ງ ​ກໍ​ຄືການ​ຮັບ
ຮອງ​ເອົາກົດ ​ໃນ​ການ​ປິດ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ປາກ​ມີ​ສຽງ​ໃນ​ລະດັບ​ໂລກ… ສະນັ້ນ ອົງ
ການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ເຄຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄໍາ​ປຶກສາ, ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ ​ແລະ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວກັບ
ການເຮັດແທ້ງ​ເອົາ​ລູກ​ອອກ​ ​ແລະ​ການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ​ໃນ​ການ​ສືບ​
ພັນ​ອື່ນໆ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານຕ້ອງ​ໄດ້​ທໍາ​ການ​ເລືອກ​ເອົາ​ວ່າ [ຈະ​ໃຫ້ຄໍາ​
ແນະ​ນໍາ​ໃນ​ການ​ເຮັດແທ້ງ​ເອົາ​ລູກ​ອອກ] ​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ຕົນ​ບໍ່ ຫລື​ວ່າ ຢາກ
ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ລັດຖະບານ."

​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າ ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ເມືອງ​ເມັກຊິ​ໂກຊີ້ຕີ້
(Mexico City) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການຫ້າມ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ
​ແລະ​ອົງການຢູເສດ (USAID) ​ໃຫ້ທຶນ​ແກ່​ອົງການ​ສາກົນ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ປຶກ
ສາ​ດ້ານ​ການ​ເຮັດແທ້ງ​ເອົາ​ລູກ​ອອກ​ໄດ້​ບາງ​ຄັ້ງກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ ບາງ​ຄັ້ງ
ກໍ​ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ນັບ​ແຕ່​ປີ 1984 ​ເປັນຕົ້ນມາ ຂຶ້ນກັບ​ວ່າ​ພັກ​ການ​ເມືອງ
​ໃດ​ຂຶ້ນກໍາຕໍາ​ແໜ່ງ​ໃນ​ທໍານຽບຂາວ. ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ປະທານາ
ທິບໍດີ​ທຣໍາ ນະ​ໂຍບາຍຫ້າມ​ໃຫ້​ທຶນດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້ຂະຫຍາຍ​ກວ້າງ​ອອກ​ໄປ
​ກວ​ມ​ເອົາ​ທຸກ​ການ​ໃຫ້​ທຶນແກ່​ສາກົນດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ​ໂດຍ​ອີ​ງຕາມຂໍ້
​ກ່າວ​ອ້າງ​ທີ່​ວ່າ ມັນ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ໃຫ້ການປົກ​ປ້ອງ​ແກ່​ເດັກ​ທາຣົກທີ່​ບໍ່ທັນ​ເກີດ​
ມາ​ເບິ່ງ​ໂລກເທື່ອ.

ກຸ່ມ​ສະໜັບສະໜຸນສິດ​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້ຍິງ​ເວົ້າວ່າ ກົດ​ໃນ​ການ​ປິດ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ປາກ​ມີ​
ສຽງ​ໃນ​ລະດັບ​ໂລກ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອົງການ​ຕ່າງໆ ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ​ເຊັ່ນ​
ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ເປັນ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Amnesty Says Politics of Fear and Hate Being Normalized by Some Leaders
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