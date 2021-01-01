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ທ່າມກາງໂຣກລະບາດ ຊາວກະສິກອນ ສະຫະລັດ ຍັງຕ້ອງໄດ້ອົນທົນໄປອີກປີນຶ່ງ ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ

ຊົມວີດີໂອ ພາກພາສາອັງກິດລາຍງານທ້າຍປີ ຊາວກະສະກອນສະຫະລັດ ຄົງອົດທົນອີກປີນຶ່ງຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
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ຊົມວີດີໂອ ພາກພາສາອັງກິດລາຍງານທ້າຍປີ ຊາວກະສະກອນສະຫະລັດ ຄົງອົດທົນອີກປີນຶ່ງຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ

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ບັນດາຊາວກະສິກອນສະຫະລັດ ພາກັນກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2020 ດ້ວຍສຽງຮ້ອງເຊຍດີອົກດີໃຈ ເພາະວ່າສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນຂອງອາເມຣິກາ ກຳ ລັງຈະຜ່ອນຄາຍລົງ ຫຼັງຈາກທີ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ມີກຳໄລງາມນັ້ນ ໄດ້ຖືກລົບກວນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເຄນ ຟາຣາບໍ ລາຍງານວ່າ ຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີໃດໆນັ້ນແມ່ນມີອາຍຸພຽງໄລຍະສັ້ນໆ ໃນຂະນະທີ່ພວກຊາວກະສິກອນທົນ ທຸກຮັບເອົາຜົນກະທົບຂອງຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ຂຶ້ນລົງຢ່າງໜັກ ມາໄດ້ປີນຶ່ງອັນເປັນບັນຫາ ທີ່ເກີດມາຈາກໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ທ່າມກາງໂຣກລະບາດ ຊາວກະສິກອນ ສະຫະລັດ ຍັງຕ້ອງໄດ້ອົນທົນໄປອີກປີນຶ່ງ ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ “ໄລຍະທີນຶ່ງ” ກັບຈີນ ໃນເດືອນມັງກອນ ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ອນຄາຍຂໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານການຄ້າທີ່ກຳລັງຮ້ອນແຮງຢູ່ນັ້ນ ລະຫວ່າງ ສະຫະ ລັດ ແລະຄູ່ການຄ້ານຶ່ງ ຂອງຕະຫຼາດນຳເຂົ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບສິນຄ້າກະສິກຳແລະພວກຊາວກະສິກອນຂອງຕົນ ເຢັນລົງເປັນການຊົ່ວຄາວ ເຊັ່ນວ່າ ທ່ານບຣາຍແອນ ດັງແກນ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີ.

ທ່ານບຣາຍແອນ ດັງແກນ ເປັນຊາວກະສິກອນໃນລັດອີລລີນອຍແລະເປັນຮອງ ປະທານ ສະຫະພັນຟາມຂອງລັດອີລລີນອຍ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ວ່າພວກເຈົ້າມັກຫຼືບໍ່ ພວກເຮົາມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ແນວໃດ ຫຼື ບໍ່ສູ້ສຶກຄືກັບວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກ້າວໄປໜ້າກັບການຄ້າບາງຢ່າງ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ເປັນທີ່ຊັດເຈນ ພະຍາດໂຄວິດ ໄດ້ກະທົບໃນເດືອນມີນາ.”

ແຕ່ແມ່ນກະທັງທີ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດ ກໍໄດ້ປິດລົງໃນຫຼາຍໆພາກສ່ວນຂອງປະເທດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄວຣັສແຜ່ລະບາດ ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຍາກທີ່ຈະພົບເຫັນໄດ້ ຢູ່ທີ່ຟາມຂອງທ່ານສກັອດ ຮາລປິນ.

ທ່ານສກັອດ ຮາລປິນ ຊາວກະສິກອນ ໃນລັດອີລລີນອຍ ກ່າວວ່າ “ໜ້າເສຍດາຍ ພວກເຮົາເປັນພຽງຟາມແບບຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ ແລະມັນມີຟາມຄືກັນກັບພວກເຮົາພຽງໜ້ອຍດຽວ ສະນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ຫຼາຍພໍປານໃດ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາ ແລະເກືອພວກສັນລ້ຽງເຫຼັ່ານີ ແລະພວກມັນກໍບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈເລີຍວ່າ ຖ້າພວກເຮົາມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່.”

ແຕ່ໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໄປເຖິງພວກຄົນງານຢູ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີ້ນຈຳນວນນຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຫລຸດລົງ ສົ່ງຜົນກະທົບເປັນຄື້ນຟອງຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວຕ່ອງໂສ້ອາຫານການກິນຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ການລົ້ນຕະຫຼາດຂອງສັດ ລ້ຽງ ແລະການຂາດຕະຫຼາດຂອງຊີ້ນຢູ່ຮ້ານຄ້າທັງຫຼາຍ.

ທ່ານດັງແກນ ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດໃນເດືອນເມສາ ວ່າ “ຕະຫຼາດໄດ້ຕົກເຫວໄປແລ້ວເມື່ອສອງອາທິດຜ່ານມາ. ພວກໝູຢູ່ຟາມຂອງພວກເຮົາ ລາຄາຂອງມັນກໍໄດ້ຕົກລົງເຄິ່ງເປີເຊັນ.”

ສ່ວນຕະຫຼາດສຳລັບໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຊຶ່ງເປັນແຫລ່ງອາຫານສຳຄັນໃຊ້ເກືອສັດ ລ້ຽງ ຍັງໄດ້ຕົກລາຄາໄປຕາມໆກັນກັບໝາກສາລີ ຊຶ່ງໃນເວລາຖືກຫັນປ່ຽນໄປເປັນສານເອັດຕານອລ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງສຳລັບນ້ຳມັນກໍຕົກຕ່ຳລົງ ເມື່ອພວກຄົນຂັບລົດທັງຫຼາຍພາກັນຢູ່ບ້ານ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນໄວຣັສ.

ໝາກສາລີ ເປັນແຫລ່ງລາຍໄດ້ທີ່ສຳຄັນ ຂອງທ່ານແຟຣດ ກຣີດເດີ.

ທ່ານແຟຣດ ກຣີດເດີ ເປັນຊາວກະສິກອນໃນລັດອີລລີໂນຍ ກ່າວວ່າ “ຜົນຜະ ລິດຂອງໝາກສາລີທຸກອັນ ທີ່ຟາມຫຼາຍເອເກີ້ນີ້ ສາມາດຜະລິດນ້ຳມັນພຽງພໍສຳ ລັບລົດປະມານ 80 ຄັນເພື່ອແລ່ນໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະນຶ່ງປີ. ສຳລັບລົດແຕ່ລະຄັນທີ່ຈອດປະໄວ້ນັ້ນ ຫຼືໄລຍະມາຍທີ່ໄດ້ຫລຸດລົງ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບສານເອັດຕານອລ ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ນຳໃຊ້ໝາກສາລີຂອງພວກເຮົາເປັນຫລັກ.”

ເງິນຊ່ອຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຫຼາຍຕື້ໂດລາ ໄດ້ລັ່ງໄຫລໄປຫາພວກຊາວກະສິ ກອນ ເພື່ອຊ່ອຍບັນເທົາການລົບກວນຂອງຕະຫຼາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ ເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຖືກປິດລົງ.

ດຽວນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ກຳລັງຮັບມືກັບໄລຍະຂອງໂຣລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານການກິນແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖຸ່ນທ່ຽງ. ຈີນແມ່ນຍັງຊື້ພືດຜົນຂອງສະຫະລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີ ແລະລາຄາກໍເພີ້ມຂຶ້ນສຳລັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຕ່າງໆ.

ທ່ານແຟຣດ ກຣີເດີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ແລະພວກເຂົາ ໄດ້ນຳໃຊ້ແຫລ່ງສະໜອງໃນບຣາຊີລໝົດແລ້ວ ແທ້ຈິງແລ້ວ ບຣາຊີລ ຊື້ເມັດພືດບາງສ່ວນຈາກພວກເຮົາດຽວນີ້ ເພື່ອປະຄັບປະຄອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປຈົນຮອດການເກັບກ່ຽວຂອງພວກເຂົາ.”

ໂດຍການເກັບກ່ຽວຂອງປີນີ້ ໄດ້ສຳເລັດເສັດສິ້ນໄປແລ້ວ ພວກຊາວກະສິກອນ ແມ່ນກຳລັງເບິ່ງໄປໃນປີ 2021 ທີ່ບໍ່ແນ່ນອນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃໝ່ ກຳລັງຈະເຂົ້າມາແກ້ໄຂ ໂຣກລະ ບາດ ຮັບຕໍ່ສົງຄາມການຄ້າດັ່ງກ່າວ ແລະແຕ່ງຕັ້ງບັນດາຫົວໜ້າອົງການຄົນໃໝ່ ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກຳ ເຊັ່ນວ່າ ກະຊວງກະສິກຳຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USDA.

ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດໄອໂອວາ ທ່ານທອມ ວີລແຊກ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ເລືອກເອົາເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານທິມໂມຕີ ເຮໂກລ ອາຈານສອນລັດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດໄອໂອວາ ກ່າວວ່າ “ໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ມັນກໍຈະເປັນທ່ານໄບເດັນ ທີ່ຢາກຈະກັບຄືນໄປຫາສິ່ງທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຈະເປັນນະໂຍບາຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທັງຫຼາຍຂອງລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ.”

ທ່ານເຮໂກລ ກ່າວຕື່ມວ່າ ມັນຈະບໍ່ເປັນເລື້ອງງ່າຍ ຫຼື ເໝາະສົມ ສຳລັບລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ທີ່ຈະຍົກເລີກນະໂຍບາຍບາງຢ່າງ ທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.

ທ່ານເຮໂກລ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປະສົມປະສານອັນເກົ່າກັບອັນໃໝ່ ແລະຂໍ້ຕົກລົງກັບຄວາມເປັນຈິງໃນມື້ນີ້.”

ຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ອາດບໍ່ໄດ້ປ່ອນບັດໃຫ້ແກ່ທ່ານໄບເດັນນັ້ນ ແມ່ນຍອມຮັບກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.

ທ່ານດັງແກນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ລັດຖະບານຊຸດນີ້ ຄືກັບລັດຖະ ບານຊຸດອື່ນໃດ ຄວນເບິ່ງແຍງຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຄວນເບິ່ງຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມາ ມັນພຽງໄວເກີນໄປທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຈະຫວັງສຳລັບສິ່ງທີ່ ດີສຸດ.”

U.S. farmers entered 2020 cheered by an easing of America’s trade war with China that had disrupted lucrative agricultural exports. VOA’s Kane Farabaugh reports, any optimism was short-lived as farmers weathered a year of upheaval thanks to whipsaw market fluctuations brought on by the coronavirus pandemic.

After securing a “Phase One” agreement with China in January, temporarily cooling a heated trade dispute between the United States and one of the largest markets for its crops, farmers like Brian Duncan were optimistic.

(Brian Duncan, Illinois Farmer and Vice President, Illinois Farm Bureau)
“No matter if you liked how we got there or not we felt like we were ready to move forward with some trade. Then obviously COVID hit in March.”

But even as the U.S. economy shut down in many parts of the country to prevent the spread of the virus, panic was initially hard to find on Scott Halpin’s farm.

(Scott Halpin, Illinois Farmer)
“Fortunately, we’re just a family farm, and it’s just a few of us so we don’t have a great deal of exposure. We still have to get up and feed these animals, and they really don’t care if we’ve got COVID-19 or not.”

But the virus reached workers at several meat processing plants, curbing production that created a ripple effect through the U.S. food chain, leading to an oversupply of livestock, and an undersupply of meat on store shelves.

(Brian Duncan, Vice President, Illinois Farm Bureau)
“The market has fallen off the cliff over the last two weeks. Hogs on our farm, the price has dropped fifty percent.”

The market for soybeans — a key source of feed for livestock — also tanked along with prices for corn, which when converted to ethanol, is used in gasoline. Demand for fuel plummeted when motorists stayed home to avoid the virus.

Corn is Fred Greider’s key source of income.

(Fred Greider, Illinois Farmer)
“Every one of my corn acres produces enough fuel for about 80 cars to run on through the year. For each car parked, or miles reduced, it directly affects the demand for ethanol, which is the primary use of our corn.”

Billions in government aid flowed to farmers to help soften the blow of market disruptions caused by a shuttered economy.

Now, although the U.S. is grappling with the deadliest phase of the pandemic to date, the food supply chain is stable. China is also buying more U.S. crops, fueling optimism — and price increases for agricultural products.

(Fred Greider, Illinois Farmer)
“They’ve got huge needs, and they’ve exhausted supply in Brazil, Brazil is actually buying some grain from us now to carry them through to their harvest.”

With this year’s harvest complete, farmers are looking at new uncertainty in 2021 as the incoming administration of President-elect Joe Biden tackles the pandemic, inherits a trade war, and installs new agency heads key to farm policy, such as the U.S. Department of Agriculture, or USDA.

Former Iowa Governor Tom Vilsack, who held the post under President Barack Obama, is Biden’s choice as well.

(Timothy Hagle, Political Science Professor, University of Iowa)
“To some extent it’s going to be Biden wanting to go back to what he believes would be the successful policies of the Obama administration.”

University of Iowa political science professor Tim Hagle says it won’t be easy, or practical, for the incoming Biden administration to undo some of the policies enacted under President Donald Trump.

(Timothy Hagle, Political Science Professor, University of Iowa)
“They have to combine the old with the new and deal with today’s reality.”

A reality that many farmers who might not have voted for Biden are coming to terms with.

(Brian Duncan, Illinois Farmer)
“I hope this administration like any administration would look out for rural America, would look for more trade deals. All those things I’m hopeful we’ll get, it’s just too soon to know but I’m gonna hope for the best.”

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ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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