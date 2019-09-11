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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະ​ຊາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ລະ​ນຶກ​ເຖິງ ວັນ​ຄົບ​ຮອບ ການ​ໂຈມ​ຕີ 11 ກັນ​ຍາ

ຜູ້​ຊົມ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ໋​ການ​ຮ້າຍ 11 ກັນ​ຍາ 2001 ແມ່ນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ ​ທີ່​ໜ້າ​ຈົດ​ຈຳ​ຕະຫຼອດ​ການ.

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ຈະ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 18 ປີ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​
ຕີກໍ່ການຮ້າຍ 11 ກັນຍາ 2001 ທີ່ໄດ້ສັງຫານເກືອບ 3,000 ຄົນໃນນະຄອນ ນິວຢອກ,
ລັດເວີຈິເນຍ ແລະ ລັດເພັນຊິລເວເນຍ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນພິ​ທີ​ຂອງວັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດ້ວຍ​ການ​ຢືນ​ໄວ້​ອາ​
ໄລ ໃນຕອນເຊົ້າຢູ່ທຳນຽບຂາວ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມພິທີຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ສຳລັບຄອບຄົວ
ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ໄກດາ ໄດ້ຂັບເຮືອບິນທີ່ຖືກຈີ້
ຕຳເຂົ້າໃສ່ຕຶກນັ້ນ.

ໃນ​ນະ​ຄອນ ນິວຢອກ, ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​
ເສຍຊີວິດນັ້ນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຈຸດ Ground Zero, ເປັນບ່ອນທີ່ຕຶກແຝດຂອງສູນກາງ
ການຄ້າໂລກໄດ້ຕັ້ງຢູ່ ກ່ອນທີ່ເຮືອບິນໂດຍສານ ທີ່ຖືກພວກ ອາລ-ໄກດາ ຈີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ມັນພັງລົງ.

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ເພັນ​ສ໌ ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງ
ແຊັ້ງສ໌ວິລ (Shanksville), ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ, ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ຖ້ຽວບິນ 93 ຂອງສາຍ
ການບິນ United Airlines ໄດ້ຕົກຫຼັງຈາກຜູ້ໂດຍສານໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຈາກພວກກໍ່
ການຮ້າຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈີ້ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ.

ຜູ້​ຊາຍ 19 ຄົນ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ພ​ວກ ອາ​ລ​-ໄກ​ດາ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຈີ້​ເຮືອ​ບິນ​ສີ່​ລຳ.

ເປັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ທີ່
ອ່າວເພີລ ຮາເບີ (Pearl Harbor) ໃນປີ 1941, ເຫດການຂອງວັນທີ 11 ກັນຍາ ໄດ້
ປ່ຽນວິໄສທັດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ ອາເມຣິກາ ຢ່າງຖາວອນ ແລະ ໄດ້ພາໃຫ້ອະດີດ
ປະທານາທິບໍດີ ຈອຣຈ໌ ດັບເບິນ ຢູ ບຸຊ ປະກາດສົງຄາມຕໍ່ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ໄດ້
ບຸກເຂົ້າໄປໃນ ອັຟການິສຖານ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທີ່​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ກຸ່ມ ຕາ​ລີ​ບານ ອອກ​ຈາກ​
ອຳນາດໃນ ອັຟການິສຖານ, ແຕ່ຄວາມຂັດແຍ້ງແມ່ນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢູ່, ເຮັດໃຫ້ມັນ
ເປັນສົງຄາມທີ່ດົນທີ່ສຸດຂອງ ສະຫະລັດ. ບັນດາທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ແລະ ກຸ່ມຕາລີ
ບານ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແຕ່ເມື່ອຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຖືກປະກາດຕໍ່ສາທາລະນະບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ດໍ
ໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ຍົກເລີກການປະຊຸມ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟກາ
ນິສຖານ ທີ່ວາງແຜນໄວ້ ຍ້ອນການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ກາບູລ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ທ້າວ ໂອ​ຊາ​ມະ ບິນ​ລາ​ເດັນ ເປັນ​ເວ​ລາ
ຫຼາຍປີ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ແລະ ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2011 ກຸ່ມຂອງສະ
ມາຊິກໜ່ວຍກ້າຕາຍ Navy Seal ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງ
ນຶ່ງໃນເມືອງ ແອັບບັອດຕາບັອດ, ປະເທດ ປາກິສຖານ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງລາວ
ຕາຍ.

ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ນັ້ນ ຕອນນີ້ໄດ້​ຕັ້ງ​ຢູ່ສະ​ຖານ​
ທີ່ເກີດເຫດທັງໝົດສາມແຫ່ງໃນນະຄອນ ນິວຢອກ, ລັດເວີຈິເນຍ ແລະ ລັດ ເພັນຊິລເວ
ເນຍ. ສະຖານທີ່ໆຖືກເຮືອບິນຕຳຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຖືກສ້າງຄືນໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼັງ
ຈາກການໂຈມຕີ. ຕຶກຊີ້ຟ້າຫລັງໃໝ່ຢູ່ສູນກາງການຄ້າໂລກ ໄດ້ໃຊ້ເວລາກໍ່ສ້າງດົນກວ່າ
ໝູ່, ແຕ່ຕອນນີ້ໄດ້ຢືນຢູ່ເໜືອທ້ອງຟ້າຂອງເກາະ ແມນແຮັດຕັນ ເປັນຕຶກທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ
ສະຫະລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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