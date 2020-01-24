ສະຫະລັດໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ພື້ນທີ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼາຍ
ຍຸກສະໄໝຜ່ານມາແລ້ວ.ຜົນຕິດຕາມຂອງການພົວພັນທາງການທະຫານໃນປະຫວັດ
ສາດຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາ ກອນຂອງຂົງເຂດ
ດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ທຳລາຍດິນດອນຊຶ່ງໃນຄັ້ງນຶ່ງ ເປັນພື້ນທີ່ເມາະສົມສຳລັບການກະສິກຳ.
ອາຣາຊ ອາຣາບາຊາດີ ນັກຂ່າວຂອງ ວີໂອເອ ໄດ້ໄປເບິ່ງອົງການນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ກຳລັງວ່ານເໝັດໝາກພິກໄທ ເພື່ອຄວາມຫວັງໃນມື້ນີ້ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ຂຸດ
ຄົ້ນເອົາສິ່ງທີ່ໜ້າສະຫຍອງຂວັນ ຂອງມື້ວັນວານຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາ
ເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄວາມຫວັງ ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມເຄືອຂອງຕົ້ນໝາກພິກໄທເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ໃນປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ຫຼາຍຍຸກສະໄໝທີ່ຜ່ານມາ ພວກນັກບິນ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດລົງໃສ່ແຂວງກວາງທຣີ ຫຼາຍ
ກວ່າລະເບີດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຫວ່ນລົງໄປທົ່ວ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
ລຸງຫງວຽນ ຫວັນ ທຽບ ເປັນຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມແລະຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດ
ກັບດັກ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາເຄີຍປູກເຂົ້າ ຫຼື ມັນດ້າງ ຫຼື ມັນຕົ້ນ ໃສ່ ສວນແຫ່ງນີ້. ມັນບໍ່ໄດ້
ຮັບຜົນຜະລິດດີພໍປານໃດ ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ໄຖດິນສວນແຫ່ງນີ້. ມັນເຕັມໄປ
ດ້ວຍລູກລະເບີດ ແລະລະເບີດກັບດັກ ຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ. ໂດຍສະເພາະ ພວກລູກລະ
ເບີດຄລັສເຕີ ທີ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ....ມັນຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ.”
ໃນມື້ນຶ່ງ ລຸງຫງຽວນ ຫວັນ ທຽບ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສວນຂອງລາວ ເມື່ອຈົກຂອງລາວ ໄປ
ຖືກລະເບີດລູກນຶ່ງ. ມັນຈຶ່ງລະເບີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕາຂອງລາວ ເບື້ອງນຶ່ງເສຍ ແລະສະເກັດ
ລະເບີດເຈາະຮ່າງກ່າຍຂອງລາວຫຼາຍບ່ອນ. ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີຜູ້
ເສຍຊີວິດຫຼືບາດເຈັບ ຈາກລະເບີດກັບດັກ ຫຼາຍກວ່າ ນຶ່ງແສນຄົນແລ້ວ ພາຍຫຼັງຈາກ
ສົງຄາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ.
ລຸງຫງຽວນ ເວົ້າອີກວ່າ “ເລື້ອງຄວາມຫລັງໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ. ມື້ນີ້ ຊາວອາເມຣິກັນ
ແລະປະຊາຊົນຈາກປະເທດອື່ນໆ ມານະທີ່ນີ້ ເພື່ອຊ່ອຍຟື້ນຟູດິນ ດອນແຫ່ງນີ້ ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈພວກເຂົາເຈົ້າ. ຮ່ວມກັນ ພວກເຮົາໄດ້ຫັນປ່ຽນສະໜາມລົບໃຫ້
ກາຍມາເປັນສວນປູກຝັງ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາກໍບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ໃນເວລາທີ່ພວກ
ເຮົາປູກຝັງ.”
ຢູ່ແນວໜ້າຂອງການເກັບກູ້ລະເບີດກັບດັກ ກໍແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື
NGO ເຊັ່ນ ອົງການຮາກແຫ່ງສັນຕິພາບ ຫຼືເອີ້ນວ່າ Roots of Peace ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງ
ຄວາມສະຫງົບສຸກຈິດໃຈ ໃຫ້ແກ່ພວກຊາວກະສິກອນເທົ່ານັ້ນ….ແຕ່ຍັງໄດ້ມອບທຸລະ
ກິດ ທີ່ດີເລີດແກ່ພວກເຂົາເຈົ້ານຳດ້ວຍ.
ທ່ານນາງ ຮາຍດີ ຄູນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະເປັນຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານໃຫຍ່ ຂອງອົງການຮາກ
ແຫ່ງສັນຕິພາບ (Roots of Peace) ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຫັນປ່ຽນ
ລະເບີດກັບດັກ ມາເປັນເຄືອໝາກພິກໄທ ເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ ຟື້ນຟູການປູກຝັງ
ແລະຊຸມຊົນຂຶ້ນໃໝ່ ດ້ວຍການສະໜອງຕະຫຼາດແຫລ່ງໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພື່ອການ
ສົ່ງອອກ.”
ກ່ອນອື່ນໝົດ ອົງການຂອງ ທ່ານນາງ ຮາຍດີ ຄູນ ຕ້ອງໄດ້ຂຸດເອົາລະເບີດກັບດັກ ທີ່ຍັງ
ບໍ່ທັນແຕກ ຂຶ້ນມາຈາກດິນເສຍກ່ອນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາສອນຊາວກະສິກອນທັງຫຼາຍ
ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປູກເຄືອໝາກພິກໄທ. ແລະສຸດທ້າຍ ພວກເຂົາ ເຮັດໃຫ້ພວກຊາວ
ກະສິກອນເບິ່ງ ວິທີສົ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປຍັງແຫຼ່ງຕະຫຼາດຕ່າງໆ ທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບກຳໄລຫຼາຍກວ່າ.
ທ່ານນາງ ຄູນ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ພວກເຮົາພະຍາຍາມ ຈະວ່ານເໝັດໝາກພິໄທແຫ່ງ
ມິດຕະພາບ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ໄມຕີຈິດແທ້ໆ ແລະຄວາມດີ ທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້
ແມ່ນປ້ອງກັນແມ່ຫຼືພໍ່ ບໍ່ໃຫ້ສູນເສຍລູກເຕົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈາກລະເບີດກັບດັກອັນ
ຮ້າຍກາດ ທີ່ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຈາກສົງຄາມ.”
ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງແປກເລີຍ ສຳລັບພວກຊາວກະສິກອນ ໃນແຂວງກວາງທຣີ ທີ່ຈະສູນ
ເສຍຕາ ຫຼື ແຂນຂາ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກໃນສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ດຽວນີ້
ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກກຸ່ມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Roots of Peace ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປູກ
ຝັງໂດຍປາສະຈາກຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຂະນະທີ່ທຳມາຫາກິນເພື່ອ
ລ້ຽງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນວິທີທາງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ດ້ວຍການຂາຍຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
The United States bombed parts of Southeast Asia a generation ago.The fallout of one of the longest military entanglements in American history wreaked havoc on local populations and destroyed much of the land once suitable for farming. VOA's Arash Arabasadi looks at a non-profit agency sowing seeds of hope today while unearthing the horrors of yesterday.
Hope grows on the vines of these pepper crops in Vietnam.
A generation ago, pilots dropped more bombs in Quang Tri province than across all of World War II.
(Nguyen Van Thiep, Farmer and Landmine Survivor, MAN, VIETNAMESE)
"We used to grow rice or sweet potato or cassava on the field.It yielded poor crops, because we couldn't plough the field.There are a lot of bombs and mines everywhere.Especially the deadly cluster bombs… they are everywhere."
Nguyen Van Thiep farmed his field one day when his hoe hit a shell.It exploded, taking one of his eyes and piercing holes through his body.The government says there have been more than 100-thousand other casualties of post-war mines since 1975.
(Nguyen Van Thiep, Farmer and Landmine Survivor, MAN, VIETNAMESE)
"The past has gone.Today, the Americans and people from other countries come here to help revive the land, and I thank them.Together we turn battlefields into gardens, so we don't have to worry when we farm."
On the front lines of mine removal are NGOs like Roots of Peace that unearth more than peace of mind to farmers… but also pieces of silver to their businesses.
(Heidi Kuhn, Founder and CEO, Roots of Peace)
"Not only have we turned mines to vines, we have replanted and rebuilt the community by providing exports to new markets in the United States."
Heidi Kuhn's organization first pulls unexploded mines from the earth.They next teach farmers best practices to grow pepper vines.Finally, they show farmers how to export their crop to more lucrative markets.
(Heidi Kuhn, Founder and CEO, Roots of Peace)
"We try to sow the seeds of friendship, but I think the most friendly and kind thing you can do is to prevent a mother or father from losing their child to insidious landmines left behind from war."
It is not uncommon for farmers in Quang Tri to have lost an eye or limbs while tending their fields.But now, with help from groups like Roots of Peace, they can farm without fear of injury while providing for their families in ways they could not have done selling their crops only at home.
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