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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫວັງ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ ຈີນ ຈະ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ການ​ຄ້າ​ນຳ​ກັນ​ໄດ້

American Farmers Hope for US-China Trade Deal as Pork, Soybean Tariffs Ease
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American Farmers Hope for US-China Trade Deal as Pork, Soybean Tariffs Ease

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນ​ຊົມ​ວິ​ດີ​ໂອ ກ່ຽວ​ກັບ ລາຍ​ງານນີ້.

ຈີນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ພາ​ສີ​ຕໍ່​ຊີ້ນ​ໝູ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ຖອນ​ພາ​ສີ​ຫຼາຍ​ເຖິງ 72 ເປີ​ເຊັນ,
ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນພາສີຫຼາຍຢ່າງທີ່ ຈີນ ໄດ້ວາງໃສ່ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງ ອາເມຣິກາ
ທ່າມກາງສົງຄາມການຄ້າທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານກັບ ວໍຊິງຕັນ. ດັ່ງທີ່ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເຄນ
ຟາຣາໂບ ລາຍງານຈາກລັດ ອີລີນອຍ ນັ້ນ, ບັນດາຊາວນາໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມກົດດັນ
ທາງເສດຖະກິດ ເຖິງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າຊີ້ນໝູຂອງ ຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກໍຕາມ.
ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາ​ຍ​ງານ ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫວັງ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ ຈີນ ຈະ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ການ​ຄ້າ​ນຳ​ກັນ​ໄດ້
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ມັນ​ບໍ່​ມີຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່ ທ້າວ ທັອມ​ມັ​ສ ທີ​ຕັສ ບໍ່​ເຮັດ​ຢູ່​ໃນ​ຟາມ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ເມືອງ ແອ​ລ​
ຄາດ, ລັດ ອີລີນອຍ, ແຕ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ລາວຫາເງິນບໍ່ໄດ້ຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກນັ້ນ.

ທ້າວ ທັອມ​ມັ​ສ ທີ​ຕັ​ສ ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ຊີ້ນ​ໝູ ໃນ​ລັດ ອີ​ລີ​ນອຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​
ຜະລິດສາລີ ແລະ ພວກເຮົາຜະລິດໝາກຖົ່ວເຫຼືອງເກືອບວ່າຕ່ຳກວ່າລາຄາຜະລິດ,
ແລະ ພວກເຮົາກໍລ້ຽງໝູໃນລາຄາຕ່ຳກວ່າການຜະລິດ. ສະນັ້ນເມື່ອເຈົ້າຄິດ ກ່ຽວກັບ
ມັນ, ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍ ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາຫຍັບໃກ້ເຂົ້າທ້າຍ
ປີ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄ້ຳຈູນຜະລິດຕະພັນບາງຢ່າງຈາກທີ່ວ່ານັ້ນ.”

ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ ​ສຳ​ລັບ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ທີ່​ຈະ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​
ເຂົາເຈົ້າ.. ແຕ່ທ້າວ ທີຕັສ ກ່າວວ່າ ກິດຈະການຊີ້ນໝູຂອງລາວບໍ່ແມ່ນແບບຕົ້ນສະບັບ.

ທ້າວ ທັອມ​ມັ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຂ້ອນ​ຂ້າ​ງ​ຈະ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ ຖ້າ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຂະ
ໜາດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາລ້ຽງໝູແຕ່ຕອນມັນເກີດ ຈົນມີນ້ຳໜັກສົ່ງເຂົ້າຕະຫຼາດ
ສະນັ້ນຂະໜາດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດແມ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງ ແລະ
ຫຼາກຫຼາຍກວ່າໜ້ອຍນຶ່ງ.”

ທ້າວ ທີ​ຕັ​ສ ລ້ຽງ​ໝູ​ປະ​ມານ 12,000 ໂຕ​ຕໍ່​ປີ. ເຊິ່ງຫຼາຍ​ໂຕ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງ​
ປະເທດ.

ທ້າວ ທີ​ຕັ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ໝູ​ນຶ່ງ​ໃນ​ສີ່​ໂຕ​ທີ່​ເຮົາ​ລ້ຽງຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ສະ​ນັ້ນ​ພວກ​
ເຮົາແມ່ນອາໄສການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າທີ່ເປັນແງ່ບວກ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເປັນ
ຢ່າງຍິ່ງ.”

ຜູ້​ຊື້​ຊີ້ນ​ໝູ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ ແມ່ນ​ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ລາຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກຄື, ຈີນ ເຊິ່ງ​ກຳ
ລັງຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງໄຂ້ຫວັດໝູ ເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນປະຊາ
ກອນໝູຂອງປະເທດນັ້ນລົງປະມານ 20 ເປີເຊັນ.

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕ້ອງ​ການ​ມັນ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ສຸດ, ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຊີ້ນ​ໝູ ອາ​ເມ
ຣິກາ ແມ່ນແພງກວ່າແຫຼ່ງທີ່ມາບ່ອນອື່ນໆ, ຍ້ອນການເກັບພາສີສູງ ທີ່ລັດຖະບານ ຈີນ
ໄດ້ກຳນົດໃນສົງຄາມການຄ້າທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນກັບ ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊີ້ນ​ໝູ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຕອນນີ້​ຖືກ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ຈາກ​ພາ​ສີ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ
ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ.

ທ່ານ ຄ​າ​ລ ເຊັດ​ເຊີ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຂາຍ​ຊີ້ນ​ໝູ​ມູນ​ຄ່າປະ​ມານ​ນຶ່ງ​ພັນ​
ລ້ານໂດລາ ຫຼື 8 ໂດລາຕໍ່ໝູໂຕນຶ່ງ ແມ່ນລາຄາທີ່ພາສີໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຮົາ ເຊິ່ງແມ່ນ
ຈຳນວນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ໄອໂອວາ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນການສຶກສາ.

ທ່ານ ຄາ​ລ ເຊັດ​ເຊີ ແມ່ນນັກ​ວິ​ເຄາະ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຂອງ​ໃຊ້​ປະ​ຈຳ​ວັນຢູ່ ບໍ​ລິ​ສັດ
AgriVisor.

ທ່ານ ຄາ​ລ ເຊັດ​ເຊີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຈີນບໍ່​ມັກ​ທີ່​ຈະ​ຜູກ​ມັດ​ຕົນ​ເອງ​ກັບ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ​ຜູ້​
ດຽວ, ຄືຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນງົວ, ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ອື່ນໆ.”

ສະ​ນັ້ນ, ເມື່ອ​ພາ​ສີ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ຊີ້ນ​ໝູ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ຈີນ ກໍ​ຈະ​ຫັນ​ໄປ​ຫາ​ຜູ້​
ສະໜອງອື່ນໆຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແລະ ບຣາຊິລ.

ທ່ານ ຄາ​ລ ເຊັດ​ເຊີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 5 ເປີ​
ເຊັນໃນປີກາຍນີ້. ສົງຄາມການຄ້າບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາເລີຍ. ພວກເຮົາຄົງໄດ້ສ່ວນແບ່ງ
ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ຜະລິດຊີ້ນໝູທີ່ໃຫຍ່ ກວ່າ, ແຕ່ມັນກໍຕົກມາເຖິງ
ມູນຄ່າ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍິນຈະຂາຍຊີ້ນໝູຂອງພວກເຮົາໃຫ້.”

ມັນ​ບໍ່​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າ ຈີນ ຈະ​ເພີ່ມ​ການ​ຊື້​ຂຶ້ນ​ເທົ່າ​ໃດ ເຊິ່ງ​ຕອນນີ້​ພາ​ສີ ລວມ​ທັງ​ພາ​ສີ​ຕໍ່​ຊີ້ນ​ໝູ
ແລະ ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.

ທ້າວ ທັອມ​ມັ​ສ ທີ​ຕັ​ສ, ກໍ​ຄື​ກັບ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນຫຼາຍ​ຄົນ, ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​
ໃສ່ເກືອບທຸກຢ່າງທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນຟາມຂອງລາວ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມການຄ້າ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ລາວ​ຍັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ຢູ່, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເອົາ
ການຢືນຢັດທີ່ແຂງແກ່ນ ຕໍ່ການປະຕິບັດການ ດ້ານການຄ້າຂອງ ຈີນ. ໃນເວລາດຽວກັນ,
ທ້າວ ທີຕັສ ກໍຢາກທີ່ຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ບັນ
ຫາດັ່ງກ່າວໜ້ອຍລົງ.

ທ້າວ ທີ​ຕັ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ໃຊ້​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ພຽງ​ສາມ​ອັນ ແລະ ຕະຫຼາດນີ້​ກໍ​ຈະ​
ພັງ.”

ຍ້ອນ​ແນວ​ນັ້ນ​ທ້າວ ທີ​ຕັ​ສ ຈຶ່ງ​ຫວັງ​ວ່າ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ລະ
ຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ຈະໃຫ້ຜົນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເປັນໄລຍະຍາວ, ສ້າງຄວາມ
ໝັ້ນຄົງໃຫ້ຕະຫຼາດສິນຄ້າ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍແມ່ນລາຍໄດ້ຂອງລາວ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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