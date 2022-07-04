ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອັງຄານ, 05 ກໍລະກົດ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອາເມຣິກາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະກາດເອກະລາດ ທີ 4 ກໍ​ລະ​ກົດ

ດອກໄມ້ໄຟຈາກການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຍິງຂຶ້ນເຕັມທ້ອງຟ້າ ເໜືອອະນຸສອນສະຖານເສລີພາບ ຢູ່ທີ່ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດ ສົງຄາມໂລກຄັ້ງມີ 1, ວັນເສົາ, ທີ 2 ກໍລະກົດ 2022, ໃນນະຄອນແຄນຊັດຊິຕີ້, ລັດມິສຊູຣີ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະສະຕຣີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງບາບີຄິວ ສໍາລັບຄອບຄົວທະຫານ ຢູ່ທີ່ເດີ່ນຫຍ້າທາງທິດໃຕ້ຂອງທໍານຽບຂາວໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ວັນຈັນນີ້. ໃນມື້ດຽວກັນຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເບິ່ງການສະແດງຈູດດອກໄມ້ໄຟ ໃນວັນປະກາດເອ​ກະລາດ ຢູ່ທີ່ສະ​ໜາມ​ຫຼວງແຫ່ງຊາດ.

ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ,​ ອາດຈະເປັນວັນທີ່ຮັກຊາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນປະຕິທິນຂອງສະ ຫະລັດ. ວັນປະກາດເອກະລາດ ແມ່ນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການຕັດສິນໃຈຂອງ 13 ອານານິຄົມດັ້ງເດີມ ເພື່ອປະ​ຕິ​ເສດການປົກຄອງຂອງອັງກິດ ແລະກໍ່ຕັ້ງສະ ຫະລັດອາເມຣິກາຂຶ້ນມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ.

ໂຕແທນຂອງບັນດາອານານິຄົມຕ່າງໆ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນມື້ວັນທີ 2 ກໍລະ ກົດ 1776. ສອງມື້ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ອະນຸມັດການປະກາດວັນເອກະລາດ, ຊຶ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້​ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບການລົງຄະ ແນນສຽງ. ໃນເວລານັ້ນ ຫຼາຍໆຄົນເຊື່ອວ່າ ປະເທດຈະຕ້ອງມີການສະເຫຼີມສະ ຫຼອງວັນຊາດ ໃນມື້ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງເປັນວັນຄົບຮອບ ຂອງການລົງຄະ ແນນສຽງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາເນົາເອກະສານຂອງການປະກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ກັນໄປ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງວ່າ ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ກາຍມາເປັນວັນທີ່ຈະຕ້ອງລະລຶກເຖິງ.

ອາສາສະໝັກແຫ່ງ ເມືອງ Middlesex ດໍາເນີນການສະແດງຂຸ່ຍ ແລະກອງ ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມສໍາລັບການແດງດອກໄໃມ້ໄຟທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະງົດງາມປະຈໍາປີ ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ເມື່ອວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2022, ໃນນະຄອນບອສຕັນ.
ອາສາສະໝັກແຫ່ງ ເມືອງ Middlesex ດໍາເນີນການສະແດງຂຸ່ຍ ແລະກອງ ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມສໍາລັບການແດງດອກໄໃມ້ໄຟທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະງົດງາມປະຈໍາປີ ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ເມື່ອວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2022, ໃນນະຄອນບອສຕັນ.

ລັກສະນະໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 4 ກໍລະກົດລວມມີການສວນສະໜາມ, ການກິນເຂົ້າ​ປ່າ​ ຫຼືທີ່ສວນສາທາລະນະ, ການກ່າວຄໍາປາໄສຕ່າງໆ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ແລະການ​ຈູດດອກໄມ້ໄຟ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເປັນທາດຂອງຄົນຜິວດໍາ ໄດ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງ ຂວາງຂອງອານານິຄົມຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ບັນພະບຸລຸດທີ່ອາໄສຢູ່ແຫ່ງນີ້ກໍໄດ້ ດໍາເນີນງານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະພາບຂອງພວກເຂົາຈາກອັງກິດ.

ແມ່ນຫຍັງທີ່​ຊາວອານານິຄົມທັງຫຼາຍຕ້ອງການສຳ​ລັບພວກເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ການເປັນທາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມີສິດໂດຍຊອບທໍາເຊັ່ນກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ຈະລວມທັງຂໍ້ຄວາມນີ້ທີ່ວ່າ “ພວກເຮົາຖືວ່າ ຄວາມຈິງດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານີ້ ປາກົດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຢູ່ໃນໂຕຂອງມັນເອງ, ທີ່ວ່າ ທຸກໆຄົນຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ວ່າພວກເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ຮັບໂດຍຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍສິດທິທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖອດ​ຖອນ​ໄດ້ ອັນໄດ້ມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ລວມມີ ຊີວິດ, ເສລີພາບ ແລະການຊອກຫາຄວາມສຸກທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.”

ປະເທດອາເມຣິກາ ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຕັ້ງ ແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ.

ຊັກກາ ຄານ (Chaka Khan) ດໍາເນີນການສະແດງ ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມ ສໍາລັບການສະແດງປະຈໍາປີທີ 4 ກໍລະກົດ ໃນການສະແດງງານດອກໄມ້ໄຟທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Boston Pops, ເມື່ອວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2022, ໃນນະຄອນບອສຕັນ.
ຊັກກາ ຄານ (Chaka Khan) ດໍາເນີນການສະແດງ ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມ ສໍາລັບການສະແດງປະຈໍາປີທີ 4 ກໍລະກົດ ໃນການສະແດງງານດອກໄມ້ໄຟທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Boston Pops, ເມື່ອວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2022, ໃນນະຄອນບອສຕັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG