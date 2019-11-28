ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ອາລບາເນຍ ໃນຮອບຫລາຍກວ່າ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍເຖິງ 30 ຄົນແລ້ວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວພາກັນໄວ້ອາໄລເປັນເວລາ 1 ວັນຢູ່ນັ້ນ.
ສຽງຂອງທ່ານນາງ ອອລຕາ ຊັກຄາ (Olta Xhaçka), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສັ່ນເຊັນໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງອ່ານລາຍຊື່ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຢູ່ນັ້ນ.
ນອນຢູ່ໃນຈຳນວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດທີ່ລວມທັງເດັກນ້ອຍນັ້ນ, ຢ່າງໜ້ອຍມີ 14 ຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງດູເຣັສ (Durres) ເມືອງແຄມທະເລແຫ່ງນັ້ນ, ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນບ້ານທູເມນ (Thumane) ແລະອີກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງເຄີບິນ (Kurbin). ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນໄປອີກ, ໂດຍທີ່ມີບາງຄົນກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນເທື່ອ. ອີກຫລາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ຖືກບາດເຈັບໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປຫາໂຮງໝໍ.
ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດສະພາບສຸກເສີນຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການກະທົບຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກກູ້ໄພສືບຕໍ່ດຶງເອົາຄົນອອກມາຈາກຊາກຫັກພັງຢູ່ນັ້ນ.
ທີມງານກູ້ໄພຕ່າງໆ ແລະທີມງານພິເສດໄດ້ແຈກຢາຍກັນອອກໄປຈາກບັນດາ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂກໂຊໂວ, ອີຕາລີ ແລະກຣີສ.
ຄະນະກໍາມາທິການຢູໂຣບຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີວ່າ ຕົນຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງອາລບາເນຍ “ໃນເວລາທີ່ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວນີ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ."
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ລະດົມເອົາການຊ່ວຍເຫລືອໃນທັນທີທັນໃດ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະລະດົມເອົາທີມງານກູ້ໄພຈາກອີຕາລີ, ກຣີສ ແລະໂຣມາເນຍ ທີ່ກຳລັງເດີນທາງໄປຍັງທີ່ນັ້ນຢູ່."
ນອກນັ້ນ ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຝຣັ່ງ, ເທີກີ, ເຊີເບຍ ແລະສະຫະລັດກໍໄດ້ໄປເຖິງທີ່ນັ້ນແລ້ວ.
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ສົ່ງຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ເພື່ອສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງທີ່ນັ້ນອີກດ້ວຍ.
“ສະຫະລັດແມ່ນຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງເພື່ອນຂອງພວກເຮົາໃນອາລບາເນຍ, ດັ່ງດຽວກັນກັບຊາວອາເມຣິກັນ ແລະຊາວອາລບາເນຍລ້ວນແຕ່ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນສະເໝີໃນເວລາປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທຸກເວລາ.”