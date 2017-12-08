ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງທີມນັກຊ່ຽວຊານກູ້ໄພນໍ້າເລິກ ໄປຊອກຫາເຮືອບິນ
ຂົນສົ່ງ ທີ່ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ ຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງມະຫາສະໝຸດປາ
ຊີຟິກ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ໃນຂະນະທີ່ "ບ່ອນຢູ່
ຫລ້າສຸດຂອງເຮືອບິນລໍາດັ່ງກ່າວ ຢູ່ເທິງໜ້ານໍ້າ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວ ແຕ່ຄວາມເລິກ
ຂອງນໍ້າຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ທີ່ເລິກກວ່າ 16,000 ຟິດ ແມ່ນເໜືອຄວາມສາມາດຂອງ
ໜ່ວຍກູ້ໄພທີ່ຈະກູ້ເອົາເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄດ້."
ມີ 8 ຄົນໄດ້ຮັບການຊ່ອຍຊີວິດໄວ້ໄດ້ ປະມານ 40 ນາທີຫລັງຈາກເຮືອບິນຕົກ ແຕ່ມີ
ທະຫານ 3 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບເຮືອກ່າວວ່າ “ໄດ້ມີການດຳເນີນທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ
ຊອກຫາພວກທະຫານທີ່ຫາຍສາບສູນ.”
ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເກັບກູ້ ທີ່ສົ່ງໄປຈາກວໍຊິງຕັນ ແມ່ນຈະນຳພາໂດຍຄະນະກຳ
ກັບນຳການເກັບກູ້ ແລະດຳນ້ຳຂອງກອງທັບເຮືອ. ຄະນະດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຂຶ້ນເຮືອທີ່ຍີ່
ປຸ່ນແລະຫລັງຈາກນັ້ນກໍຈະເດີນທາງໄປຍັງບ່ອນເກີດເຫດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຊອກ
ຫາເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຂອງເຮືອບິນ.
ກອງທັບເຮືອກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຖ້າຫາກການຊອກຫາໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ຈະມີການໃຊ້
ເຄື່ອງກູ້ໄພເພີ້ມຕື່ມອີກ ເພື່ອສໍາຫຼວດກວດກາ ແລະກອບກູ້ເອົາເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ.”
ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະ ກໍ່າປັ່ນກຳລັງປ້ອງກັນໂຕທາງທະເລຂອງ
ຍີ່ປຸ່ນ 8 ລໍາ ແລະຝູງເຮືອບິນລົບເຮລິຄອບເຕີຈຳນວນສາມລໍາ ພ້ອມກັບເຮືອບິນລາດ
ຕະເວນທາງທະເລ ໄດ້ກວດເບິ່ງເນື້ອທີ່ພື້ນທະເລເກືອບຮອດ 1000 ຕາຕະລາງໄມລ໌
ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ເພື່ອຊອກຫາທະຫານ ທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.
ກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນສອງໝາກປິ່ນລຸ້ນ ຊີ 2 (C2)-ເອ ເກຣ
ຮ້າວນ໌ ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ທະເລ ຢູ່ໃນໄລຍະປະມານ 925 ກິໂລແມັດ ທາງທິດຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້ຂອງເກາະ ໂອກີນາວາ ໃນຂະນະທີ່ມັນກຳລັງບິນປະຕິບັດພາລະກິດ
ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍນຳເອົາຜູ້ໂດຍສານ ແລະເຄື່ອງຂອງ ຈາກຖານທັບສະຫະລັດ
ຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄປຍັງ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຢູແອັສແອັສ ຣໍໂນລ ເຣແກັນ ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ