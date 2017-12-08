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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກອງທັບ​ເຮືອ​ ສຫລ ​ສົ່ງ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ ກູ້​ໄພ​​ນໍ້າ​ເລິກ ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ ເຮືອບິນ​ທີ່ຕົກ ໃນ ປາຊີ​ຟິກ ​

ເຮືອບິນຂົນສົ່ງລຸ້ນ ຊີ 2 (C2)-ເອ ເກຣຮ້າວນ໌ ບິນລົງຈອດ ເທິງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຢູເອັສເອັສ ແຮຣີ ເອັສ ທຣູແມນ (USS Harry S. Truman) ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ, 2015.

ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທີ​ມນັກ​ຊ່ຽວຊານກູ້​ໄພນໍ້າ​ເລິກ ​ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ເຮືອບິນ​
ຂົນ​ສົ່ງ ທີ່​ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນຕົກ​ຂອງ​ມະຫາ​ສະໝຸດປາ
ຊີ​ຟິກ ​ໃນເດືອນ​ພະຈິກ​ຜ່າ​ນມາ.

ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ເວົ້າຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງວ່າ ໃນຂະນະທີ່ "ບ່ອນຢູ່
ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ເຮືອບິນ​ລໍາ​ດັ່ງກ່າວ ​ຢູ່ເທິງໜ້ານໍ້າ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວ ​ແຕ່​ຄວາມ​ເລິກ​
ຂອງ​ນໍ້າຢູ່​ໃນ​ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ທີ່​ເລິກ​ກວ່າ 16,000 ຟິດ ​ແມ່ນ​ເໜືອຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​
ໜ່ວຍ​ກູ້​ໄພ​ທີ່​ຈະກູ້ເອົາເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄດ້."

ມີ 8 ຄົນໄດ້ຮັບການຊ່ອຍຊີວິດໄວ້ໄດ້ ປະມານ 40 ນາທີຫລັງຈາກເຮືອບິນຕົກ ແຕ່ມີ
ທະຫານ 3 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.

ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບເຮືອກ່າວວ່າ “ໄດ້ມີການດຳເນີນທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ
ຊອກຫາພວກທະຫານທີ່ຫາຍສາບສູນ.”

ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເກັບກູ້ ທີ່ສົ່ງໄປຈາກວໍຊິງຕັນ ແມ່ນຈະນຳພາໂດຍຄະນະກຳ
ກັບນຳການເກັບກູ້ ແລະດຳນ້ຳຂອງກອງທັບເຮືອ. ຄະນະດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຂຶ້ນເຮືອທີ່ຍີ່
ປຸ່ນແລະຫລັງຈາກນັ້ນກໍຈະເດີນທາງໄປຍັງບ່ອນເກີດເຫດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຊອກ
ຫາເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຂອງເຮືອບິນ.

ກອງທັບເຮືອກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຖ້າຫາກການຊອກຫາໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ຈະມີການໃຊ້
ເຄື່ອງກູ້ໄພເພີ້ມຕື່ມອີກ ເພື່ອສໍາຫຼວດກວດກາ ແລະກອບກູ້ເອົາເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ.”

ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະ ກໍ່າປັ່ນກຳລັງປ້ອງກັນໂຕທາງທະເລຂອງ
ຍີ່ປຸ່ນ 8 ລໍາ ແລະຝູງເຮືອບິນລົບເຮລິຄອບເຕີຈຳນວນສາມລໍາ ພ້ອມກັບເຮືອບິນລາດ
ຕະເວນທາງທະເລ ໄດ້ກວດເບິ່ງເນື້ອທີ່ພື້ນທະເລເກືອບຮອດ 1000 ຕາຕະລາງໄມລ໌
ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ເພື່ອຊອກຫາທະຫານ ທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.

ກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນສອງໝາກປິ່ນລຸ້ນ ຊີ 2 (C2)-ເອ ເກຣ
ຮ້າວນ໌ ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ທະເລ ຢູ່ໃນໄລຍະປະມານ 925 ກິໂລແມັດ ທາງທິດຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້ຂອງເກາະ ໂອກີນາວາ ໃນຂະນະທີ່ມັນກຳລັງບິນປະຕິບັດພາລະກິດ
ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍນຳເອົາຜູ້ໂດຍສານ ແລະເຄື່ອງຂອງ ຈາກຖານທັບສະຫະລັດ
ຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄປຍັງ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຢູແອັສແອັສ ຣໍໂນລ ເຣແກັນ ນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວເລື່ອງນີ້ເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ

US Military Aircraft Carsh
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