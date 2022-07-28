ສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ມັນເປັນພຽງເວລາເທົ່ານັ້ນ” ກ່ອນທີ່ຈະເກີດອຸບປະຕິເຫດອັນສຳຄັນ ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຈີນຍັງສືບຕໍ່ໃນອັນທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ ການປະພຶດແບບຍົ້ວຍຸທ້າທາຍ ແລະເວົ້າວ່າວໍຊິງຕັນຢາກໃຫ້ມີການເປີດຊອ່ງທາງ ການສື່ສານຄົມມະນາຄົມກັບປັກກິ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຄຳນວນທີ່ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ.
ການເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນກ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະໂອ້ລົມທາງອອນລາຍນ໌ ກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ແລະສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຊັ່ງຊາທີ່ວ່າ ຈີນເປັນບັນຫາທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບກິດຈະການເອເຊຍປາຊີຟິກ ທ່ານນາງຈຸງ ແພັກ ກ່າວວ່າ “ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ສປ ຈີນ ແລະການອ້າງກຳມະສິດທາງທະເລແບບຜິດກົດໝາຍໃນທະເລຈີນໃຕ້ ພ້ອມກັບການເອົາມາດຕະການແບບຍົ້ວຍຸທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການອ້າງເອົາກຳມະສິດເຫຼົ່ານັ້ນ ມີສ່ວນພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ.” ທ່ານນາງໄດ້ໝາຍເຖິງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ.
ໂດຍອ້າງໃສ່ອຸບປະຕິເຫດ 3 ຄົ້ງໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້ ທ່ານນາງແພັກໄດ້ກ່າວຕໍ່ສູນກາງຍຸດທະສາດແລະການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດຫຼື CSIS
ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນວ່າ ກຳປັ່ນຂອງ ສປ ຈີນໄດ້ລົບກວນການຄົ້ນຄວ້າແລະກິດຈະກຳການສຳຫຼວດຫາພະລັງງານ ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງຟີລິບປິນໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຫ້າແຈຮັບຜິດຊອບກິດຈະການເອເຊຍກໍໃຫ້ຄວາມເຫັນເພີ້ມຕື່ມ.
“ໃນທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ການປະພຶດແບບຮຸກຮານແລະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນສຸດຕໍ່ສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຂອງຂົງເຂດໃນທຸກມື້ນີ້ ຮວມທັງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຊ່ວຍວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທ່ານອີລາຍ ແຣັດເນີ (Ely Ratner.)
ທ່ານແຣັດເນີກ່າວວ່າ ມີ “ການກະທຳແບບບໍ່ປອດໄພແລະບໍ່ເປັນມືອາຊີບໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ໂດຍກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອແລະກອງທັບອາກາດຂອງຈີນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂດຍອ້າງຕົວຢ່າງທີ່ຮວມທັງເຮືອບິນລົບ J-16 ຂອງຈີນໄດ້ສະກັດກັ້ນແບບເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ເຮືອບິນສັງເກດການຂອງອອສເຕຣເລຍ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າສາກົນ ເໜືອທະເລຈີນໃຕີເມື່ອເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ.
ທ່ານແຣັດເນີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສປ ຈີນຍັງສືບຕໍ່ເອົາທ່າທີແບບແຂງກະດ້າງຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັບອິນເດຍ ແລະເໜືອຂຶ້ນໄປ ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ. ຢູ່ໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ ສປ ຈີນໄດ້ປ່ຽນສະຖານະພາບທີ່ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ