The U.N.
ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອເພີ້ມຊື່ຂອງ 14 ປະເທດ ເຂົ້າໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ຊຶ່ງຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ກໍມີປະເທດສະໝັກທີ່ມີປະຫວັດບໍ່ດີໃນດ້ານສິດທິມະນຸດ ຮວມທັງອັຟການິສຖານ ແລະເວເນຊູເອລາ.
ມີ 17 ປະເທດ ຈາກ 5 ເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແຕ່ມີພຽງ 2 ກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ ຄືຈາກເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ແລະລາຕິນອາເມຣິກາ ພ້ອມກັບທະເລຄາຣິບບຽນ ທີ່ປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ສ່ວນອີກ 3 ກຸ່ມນັ້ນ ແມ່ນລົງສະໝັກ “ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງປະຫວັດທີ່ຜ່ານມາຂອງຜູ້ສະໝັກເລີຍ” ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຈາກການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງລັບ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສະພາ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ.
ສ່ວນປະເທດເວເນຊູເອລາ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ. ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະປະເຊີນໜ້າກັບຊີເລ ແລະຄອສຕາຣິກາ ເພື່ອເລືອກເອົາ 2 ບ່ອນນັ່ງສຳລັບສະພາສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານຫລຸຍ ຊາກບອນໂນ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ HRW ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ການກ່າວໂຈມຕີແກ້ແຄ້ນຂອງເວເນຊູເອລາຕໍ່ພວກຕ້ອງຕິລັດຖະບານ ເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ການກັບຄືນເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສະພາດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານທີ່ລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຈະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການໃຫ້ລາງວັນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວເນຊູເອລາໃນການມີບົດບາດເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງປະຫວັດການນັບຖືສິດທິມະນຸດຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເອງກົດຂີ່ປະຊາຊົນຢ່າງໂຫດຮ້າຍ.”
ຄະນະຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນລາຍງານເມື່ອເດືອນກັນຍາຜ່ານມານີ້ວ່າ ອົງການສືບລັບຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂກລາສ ມາດູໂຣ ໄດ້ທຳການກົດຂີ່ພວກຝ່າຍຄ້ານ ດ້ວຍການຈັບກຸມຄຸມຂັງຕາມອຳເພີໃຈ ແລະທຳການທໍລະມານ ຊຶ່ງເທົ່າກັບເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ. ໃນມື້ວັນສຸກ ສະພາສິດທິມະນຸດໄດ້ຕໍ່ອາຍຸການປະຕິບັດງານຕື່ມອີກ 2 ປີ.
ລັດຖະບານມາດູໂຣ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການກ່າວຫານີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.”