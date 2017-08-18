ຄະນະລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໃກ້ຈະຕັດສິນໃຈແລ້ວກ່ຽວກັບ
ຍຸດທະສາດໃໝ່ ສໍາລັບສົງຄາມ ໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາ 16 ປີ
ຊຶ່ງເປັນການຂັດແຍ້ງທີ່ດົນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ.
ກ່ອນການປະຊຸມກັບທ່ານທຣໍາໃນວັນສຸກມື້ນີ້ນັ້ນ ທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໃດໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າຍຸດທະສາດດັ່ງ
ກ່າວຈະເປັນແນວໃດ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ Mattis
ເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາໃກ້ຈະຕັດສິນໃຈແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະຢູ່ໃນອະນາຄົດ
ອັນໃກ້ໆນີ້ຫລະ."
ທ່ານທຣໍາຈະພົບກັບ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ແລະທີມງານຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ທີ່ Camp David ທີ່ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູ່
ໃນລັດ Maryland.
ບັນດາທາງເລືອກຕ່າງໆ ລວມມີ ການສົ່ງທະຫານຫລາຍພັນຄົນໄປຍັງປະເທດທີ່ປະສົບ
ກັບໄພສົງຄາມນັ້ນ ເພີ້ມອີກ ຫລືບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຖອນກໍາລັງທະຫານທັງໝົດອອກ ໂດຍປ່ອຍ
ໃຫ້ທະຫານຮັບຈ້າງຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ບອບບາງ
ຂອງປະເທດນັ້ນ.
ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກສະຫະລັດ ແລະຈາກ
ປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ ປະເທດອື່ນ ມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ກອງທັບ
ອັຟການິສຖານ ຍັງບໍ່ສາມາດຕ້ານຢັນກັບກຸ່ມຕານລີບານບໍ່ໄດ້ດີ ຊຶ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນໝໍ່ໆ
ມານີ້ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບ
ປາກິສຖານ. ບັນດານາຍພົນຂອງສະຫະລັດເວົ້າເຖິງການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນ
"ສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ."
ທ່ານທຣໍາໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ Mattis ຕັດສິນວ່າ ຈະເອົາທະຫານໄວ້ໃນອັຟການິສ
ຖານ ຫລາຍປານໃດ ແຕ່ໃນຫລາຍໆເດືອນຕໍ່ມາ ລະດັບທະຫານຂອງບັນດາປະເທດ
ພັນທະມິດຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງແຕ່ຢ່າງໃດ. ທະຫານສະຫະລັດປະມານ
8,400 ຄົນ ແລະທະຫານຂອງກຸ່ມມນາໂຕ້ ຄາດຄະເນວ່າມີ 5,000 ຄົນ ປະຈໍາຢູ່ໃນ
ປະເທດນັ້ນ ໂດຍຕົ້ນຕໍແລ້ວ ແມ່ນທໍາໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະທໍາການຝຶກແອບຍົກ
ລະດັບຄວາມສາມາດຂອງທະຫານອັຟການິສຖານ.
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