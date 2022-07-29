ໂຄງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາອັຟການິສຖານ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນເງິນທຶນຢ່າງໜັກ

ປະເທດອັຟການິສຖານກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຢາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດງານ ຂອງອົງການບັນເທົາທຸກ ປະສົບກັບບັນຫາຂາດແຄນເງິນທຶນຈໍານວນຫຼາຍ.
ໂຄງການອາຫານໂລກ ຫຼື WFP ເປີດເຜີຍວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນເງິນທຶນຈໍານວນ 980 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບສະໜັບສະໜຸນການດໍາເນີນງານທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາອີກ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້າ.
ທ່ານຟີລິບ ຄຣັອຟ (Philipe Kropf), ຫົວໜ້າສື່ສານຂອງໂຄງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາອັຟການິສຖານ ບອກກັບ VOA ວ່າ “ການຂາດແຄນເງິນທຶນ ແລະການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງລາຄາສິນຄ້າ ໝາຍຄວາມວ່າ ໂຄງການອາຫານໂລກຖືກບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຫຼຸດການດໍາເນີນງານຫຼາຍໆຢ່າງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງມາທີ່ສຸດ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດືອນສິງຫາ, ໂດຍມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ 10 ລ້ານຄົນ ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດແລະຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.”
ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານເກືອບ 19 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈໍານວນປະຊາກອນຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ມາ ແມ່ນກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຫິວຂັ້ນຮຸນແຮງ, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງອົງການບັນເທົາທຸກຕ່າງໆ.
ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນຢ່າງໄວວາເພື່ອຈັດຫາແລະເກັບສະສົມສະບຽງບັນເທົາທຸກຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໃນຊ່ວງລະດູໜາວ.
ທ່ານຄຣັອຟ ກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາຫາກບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຫາເງິນທຶນ ແລະຈັດກຽມອາຫານໄວ້ກ່ອນທີ່ລະດູໜາວ ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລານີ້, ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍກໍຈະອຶດຢາກ.”
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະສົບກັບຄວາມອຶດຫິວ ແລະການເສຍຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮ້ອງຂໍການບໍລິຈາກໃນຈໍານວນເງິນ 4 ຕື້ 400 ລ້ານໂດລາ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້. ຈົນເຖິງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ເງິນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 45 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນທີ່ຮ້ອງຂໍ.
ສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ບໍລິຈາກຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດອັຟການິສຖານ, ໂດຍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ເງິນປະມານ 460 ລ້ານໂດລາຕາມການຮ້ອງຂໍ, ຮອງລົງມາແມ່ນສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນຈໍານວນ 408 ລ້ານໂດລາ, ແລະທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ໃນຈໍານວນ 380 ລ້ານໂດລາ ຕາມລໍາດັບ.