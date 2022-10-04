ນັກຮຽນຍິງໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ພາກັນອອກໄປຢູ່ຖະໜົນເປັນມື້ທີສາມລຽນຕິດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ໃຫ້ກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຢູ່ທີ່ສູນກາງການສຶກສາ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ເຊິ່ງໃນຂະນະນີ້ ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງສະປະຊາຊາດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຫຼື UNAMA ເປີດເຜີຍວ່າ ຄວາມແຮງຂອງລະເບີດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງນ້ອຍ 53 ຄົນ, ລວມທັງເດັກຍິງ ແລະແມ່ຍິງ 46 ຄົນ, ແລະຜູ້ບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 110 ຄົນ.
“ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກ. ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບ ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ,” ອົງການ UNAMA ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ ມື້ວັນຈັນວານນີ້. “ທີມສິດທິມະນຸດຂອງພວກເຮົາ ຍັງຄົງດໍາເນີນການບັນທຶກລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມມີການກວດກາຄວາມເປັນຈິງ ແລະການສ້າງຕັ້ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການປະຕິເສດ ແລະການແກ້ໄຂໃໝ່.”
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃສ່ສູນກາງການກວດວິຊາຢູ່ຂົງເຂດ ດັດທ໌-ອີ-ບາຊີ (Dasht-e-Barchi), ໂດຍຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຂອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ທີ່ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊຸມຊົນຮາຊາຣາ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມນິກາຍຊີໄອທ໌ ເຊິ່ງເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນອັຟການິສຖານ.
ຜູ້ລອດຊີວິດເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ມີເດັກນ້ອຍ ຊາຍ ແລະຍິງລວມທັງໝົດ 400 ຄົນ, ໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກຈາກກັນດ້ວຍຜ້າກັ້ງ ຕາມຄໍາສັງຂອງກຸ່ມຕາລິບານ, ມີການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແບບຫຼອກລວງ ໃນເວລາທີ່ມືລະເບີດ ໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍຍິງ.
ລັດຖະບານອິສລາມຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງຮຸນແຮງ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຈັດຕັ້ງຄວາມໝັ້ນຄົງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະ ນຸດມອງວ່າ ເປັນການກໍ່ກວນຊົນກຸ່ມນ້ອຍຂອງອັຟການິສຖານຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການລະເມີດສິດທິດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນແຮງຜັກດັນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຍິງທັງຫຼາຍໃນຫຼາຍໂຕເມືອງພາກັນຈັດການປະທ້ວງ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້, ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ພາກັນອອກມາເດີນຂະບວນຜ່ານຖະໜົນຂອງເມືອງ ມາຊາ-ອີ-ຊາຣີຟ (Mazar-e-Sharif), ເຊິ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງບາລຄ໌ (Balkh) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງປະເທດ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຍຸຕິທໍາໃຫ້ກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈໍານວນຫຼາຍ.
ກອງກໍາລັງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຂັງກຸ່ມນັກສຶກສາຍິງໄວ້ຢູ່ໃນຫໍພັກຂອງພວກເຂົ້າເຈົ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຮມຊຸມນຸມ, ອີງຕາມວີດີໂອຕ່າງໆຂອງສື່ສັງຄົມ. VOA ບໍ່ສາມາດກວດກາເບິ່ງຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບພາບວີດີໂອທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເດັກນ້ອຍຍິງຄົນນຶ່ງກໍາລັງພະຍາຍາມທັບມ້າງ ລັອກຂອງປະຕູທີ່ປິດກັ້ນ ດ້ວຍກ້ອນຫິນ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.