ປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ໂຈມຕີ ການປະກາດບຸກໂຈມຕີ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ

ປະທານາທິບໍດີ ອາຊຣັຟ ການີ້ ຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ທຳລາຍ ກຸ່ມ
ຕາລີບານ ສຳລັບ ການບຸກຄືບໜ້າ ດ້ວຍອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການບຸກໂຈມຕີ
ປະຈຳປີໃນລະດູບານໃໝ່ ຂອງເຂົານັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສະເໜີຂອງ
ທ່ານ ທີ່ “ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແພ່ທີ່ສຸດ” ສຳລັບການເຈລະຈາສັນຕິພາບ
ໄດ້ມີໄປແລ້ວກໍຕາມ.
ກຸ່ມຕາລີບານ ເມື່ອວັນພຸດຜ່ານມາ ໄດ້ເປີດສາກປະຕິບັດການໂຈມຕີ
ດ້ານທະຫານຄັ້ງໃໝ່ຂອງຕົນ ໂດຍຕັ້ງຊື່ລະຫັດວ່າ “ອາລ ຄານດັກ” ທີ່
ໝາຍຄວາມວ່າ ຂຸມຮ່ອງເລີກ.
ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ໄດ້ນຳໄປສູ່ ການຈູ່ໂຈມແບບ
ກອງໂຈນ ທີ່ປະສານງານກັນ ຫຼາຍໆຄັ້ງ ແລະ ການວາງລະເບີດຫຼາຍຄັ້ງ
ຕໍ່ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອັຟການິສຖານ.
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ກຸ່ມຕາລີບານ ສາມາດເຂົ້າຍຶດໄດ້ ໃຈກາງເມືອງ ຢູ່ໃນ
ແຂວງຄຸນດູສ ທາງພາກເໜືອ ທີ່ມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ບ່ອນມີການໂຈມຕີ
ຂອງພວກກະບົດຂະໜາດໃຫຍ່ ເມື່ອສອງວັນກ່ອນນັ້ນ ໄດ້ສັງຫານ
ທະຫານ ອັຟການິສຖານ 14 ຄົນ.
ອີກເຫດການຕ່າງຫາກ ມືລະເບີດສະຫລະຊີບ ຕາລີບານຄົນນຶ່ງ ໄດ້ບີບ
ຂະນວນ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃຫ້ລະເບີດທີ່ບັນນຈຸຢູ່ ໃນລົດຄັນນຶ່ງແຕກຂຶ້ນ
ທີ່ຈອດໄວ້ຢູ່ໃກ້ໆກັບຖານທັບກອງທັບບົກ ອັຟການິສຖານ ຢູ່ໃນພາກ
ໃຕ້ຂອງແຂວງ ແຮລມັນ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານ
ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ແລະ ອີກຫຼາຍຄົນ ບາດເຈັບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ