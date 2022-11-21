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ວັນຈັນ, 21 ພະຈິກ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ບັນດາກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນ ຫາທາງຈະຕັດສິດ ທ່ານທຣຳ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດ ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຖືກນຳໃຊ້

ແຟ້ມພາບ - ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງ ການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຕໍ່ການຢັ້ງຢືນຂອງຜູ້ແທນເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021.

ພາຍຫຼັງຈາກການປະກາດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ວ່າ ທ່ານ ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວ ປີ 2024 ເຮັດໃຫ້ບັນດາກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນທີ່ອ່ຽງຊ້າຍ ກຳລັງປຸກລະດົມເພື່ອກີດກັນການເປັນຜູ້ສະໝັກຂອງທ່ານ ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກກັນ ທີ່ອີງຕາມບົດບາດຂອງທ່ານທຣຳ ໃນການໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ຫຼື US Capitol ໃນວັນທີ 6 ເດືອນມັງກອນ.

ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ ວັກທີ 3 ຂອງ​ບົດ​ແກ້ລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດ ​ຂໍ້ທີ 14 ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີຜູ້ໃດ” ຄວນດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໆ ໃນລັດຖະບານກາງ ຫຼື ໃນລັດ ຜູ້ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ສາບານໂຕ “ທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນລັດຖະທຳມະນູນ” ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ “ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນໃນການກໍໍ່ກະບົດດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ການຕໍ່ ຕ້ານຂັດຂວາງອຳນາດການປົກຄອງ” ຫຼື “ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ຫຼື ໃຫ້ກຳ​ລັງ​ໃຈແກ່ພວກສັດຕູ” ຂອງສະຫະລັດ.

​ຊຶ່ງ​ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ​ໃນ “ມາດຕາການຕັດສິດ” ມັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຫຼັງຈາກສົງຄາມກາງເມືອງຂອງອາເມຣິກາ ໃນລະຫວ່າງປີ 1861 ຫາ 1865 ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນດາສະມາຊິກຂອງສະ​ຫະ​ພັນ​ລັດ​ພາກ​ໃຕ້ ຫຼື Confederacy ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນຊ່ວງໄລຍະຫຼັງສົງຄາມ.

ມາດຕາດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເລີຍ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະສະພາ ໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍ​ໃຫ້​ນິລະໂທດກຳ ໃນປີ 1872 ໂດຍຍົກເລີກບົດລົງໂທດໃນການຕັດສິດຕໍ່ພວກອະດີດສະມາຊິກສະ​ຫະ​ພັນ​ລັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍ.

ແຕ່ທ່າມກາງຂອງການບຸກໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ລັດຖະສະພາ ໂດຍພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ອົງການສະໜັບສະໜຸນຕ່າງໆ ແລະນັກວິຊາການດ້ານລັດຖະທຳມະນູນ ບາງສ່ວນກ່າວວ່າ ມາດຕາດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາມໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃໝ່.

“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ພວກທີ່ຂຽນ ບົດແກ້ລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີ 14 ສາມາດມີວິໄສທັດ ສິ່ງທີ່ເປັນການກໍ່ກະບົດດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຄັ້ງໜ້າ ທີ່ອາດຈະເປັນແນວໃດ ແຕ່ໃນການຈັດແຈງເປັນ​ວັກທີ 3 ຂອງບົດ​ແກ້​ໄຂ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂໍ້ທີ 14 ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ລັດຖະສະພາ ແລະມະຫາຊົນຂອງອາເມຣິກາເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອຕັດສິດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍ່ກະບົດດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍການຮັບຜ່ານບົດ​ແກ້​ໄຂ​ດັດ​ແປງນັ້ນ” ທ່ານດໍໂນລ ເຊີແມນ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳອົງການພົນລະເມືອງເພື່ອຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຈັນຍາບັນ ໃນວໍຊິງຕັນ ຫຼື CREW ຊຶ່ງເປັນອົງການສິ້ງຊອມລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງທວີດເຕີ ຫຼື Twitter Space ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ.

ທ່ານເຊີແມນ ໄດ້ກ່າວວ່າ CREW ກຳລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະ “ເອົາມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ” ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານທຣຳ ຖືກຕັດສິດ ພາຍໃຕ້​ວັກທີ 3 ນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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