ນັກເຄື່ອນໄຫວ ວິຈານ ການລົງທຶນ ໃນເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ຢູ່ລາວ ຂອງນັກທຸລະກິດໄທ

ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງວິພາກວິຈານ ການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດໄທ ໃນລາວ
ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນັ້ນ ເພາະເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນ
ລາວ ບໍ່ມີສິດຄັດຄ້ານ.
ທ່ານໄກຣສັກ ຊຸນນະວັນ ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິທາງການເມືອງໃນໄທ
ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ບັນດານັກທຸລະກິດໃນປະເທດໄທ ໄດ້ພາກັນຫັນປ່ຽນການລົງທຶນ
ຈາກໄທໄປໃນປະເທດເພື່ອບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນ ໃນ
ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານັ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ບັນດານັກທຸລະກິດໄທ ໄດ້ມຸ້ງ
ການລົງທຶນເຂົ້າໄປໃນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ທັງນີ້ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນໄທນັ້ນ ຈະຕ້ອງຖືກ
ຄັດຄ້ານ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະບັນດາອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ
ສາກົນໃນໄທ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດໃນໄທ
ບໍ່ສາມາດເດີນໜ້າໂຄງການລົງທຶນຂອງຕົນໄດ້ເລີຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງພາກັນຍົກ
ຍ້າຍຖານການລົງທຶນ ໃນໂຄງການດຽວກັນນີ້ ເຂົ້າມາໃນລາວ ເພາະເຫັນວ່າ
ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເປັນຢ່າງດີ ສ່ວນປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ກໍບໍ່ມີສິດ-ບໍ່ມີສຽງ ທີ່ຈະສະແດງການຄັດຄ້ານໂຄງການ
ລົງທຶນແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ ທ່ານໄກຣສັກ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ:
“ປະເທດໄທນີ້ນະ ມັກຈະໄປຫາແຫລ່ງທຶນນອກປະເທດ ເພາະວ່າ ປະຊາກອນ
ໄທ ຮຽນຮູ້ເລື່ອງກ່ຽວກັບສິດຂອງຕົນເອງ ແລ້ວກບໍ່ນຸຍາດໃຫ້ Mega Project
ເກີດຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ການລົງທຶນນີ້ ມັກຈະໄປລໍົງທຶນໃນປະເທດອື່ນໆ ທີ່ປະ
ຊາຊົນບໍ່ມີສິດທິ ແລະ ເປັນຜະເດັດການ ສາມາທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກ ຕໍ່ການ
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະປະຊາ ກອນຂອງຕົວເອງເລີຍ ທີ່ຊັດເຈນ ກໍຄືໃນກໍລະນີຂອງລາວ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານເສຣີ ນົນທະສູດ ຜູ້ແທນລັດຖະບານໄທ ໃນນະຄະນະກຳມາທິການ
ສິດທິມະນຸດຊົນ ໃນອາຊ່ຽນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ນັບເປັນບັນຫາສຳຄອນປະການໜຶ່ງທີ່ຈະມີການ
ນຳສະເໜີ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເປັນວາລະທີ່ສຳຄັນໃນການປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື ຮ່ວມ
ກັນ ໃນຄະນະກຳມາທິການສິດທິມານຸດຊົນ ຂອງອາຊ່ຽນ ທີ່ກຳນົດຈະມີກອງປະຊຸມ
ວາລະພິເສດ ໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ 2017 ນີ້ ທີ່ກຸງມະນີລາ ປະເທດຟີລິບປິນ ຊຶ່ງເປັນ
ກອງປະຊຸມ ໃນໂອກາດການກໍ່ຕັ້ງອາຊ່ຽນ ຄົບຮອບ 50 ປີ ໂດຍຈະມີກອງປະຊຸມ
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງອາຊ່ຽນ ຄັ້ງທີ 50 ດຳເນີນຄຽງຄູ່ກັນໄປດ້ວຍ.
ໂດຍສາເຫດທີ່ຈະຕ້ອງມີການນຳສະເໜີດັ່ງກ່າວ ກໍເພາະວ່າ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີແຜນ
ການຈະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງເຖິງ 19 ໂຄງການ ແບ່ງເປັນ 8
ໂຄງການໃນແຂວງຢູໜານຂອງຈີນ 9 ໂຄງການາໃນລາວ ແລະ 2 ໂຄງການໃນ
ກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງໃນນີ້ ກໍປາກົດວ່າ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ 5 ໂຄງການໃນຈີນ ແລະ 3
ໂຄງການໃນລາວ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ກໍຄືໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄຊຍະບູລີ ໂຄງການເຂື່ອນ
ດອນສະໂຮງ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢ້ານວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ຂອງປະເທດ
ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຕອນລຸ່ມຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກຸ່ມບໍລິສັດຕ້າຖັງຈາກຈີນ ຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ປາກແບງນັ້ນ ກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນພາກຕົວຈິງໃນປີ
2017 ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທາງບໍລິສັດກໍກຳລັງສູມໃສ່ການສຶກສາຂັ້ນສຸດທ້າຍ ເພື່ອນຳ
ສະເໜີເອກກະສານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄປຍັງສະມາຊິກຄະນະກຳມາທິການ
ແມ່ນ້ຳຂອງຮ່ວມກັບລາວ ກໍຄື ກຳປະເຈຍ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພິຈາລະນາ
ຮ່ວມກັນ ໃຫ້ແລ້ວເສັດພາຍໃນ 6 ເດືອນ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ທີ່ຄືບ
ໜ້າແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ກັບເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ທີ່ຄືບໜ້າແລ້ວ 31 ເປີເຊັນ ແລະ ຈະແລ້ວ
ເສັດພ້ອມກັນໃນປີ 2019.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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