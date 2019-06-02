ນັບຕັ້ງແຕ່ອາທິດທຳອິດທີ່ ວ່າການລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ແພັດ ຊານາແຮນ
ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງສູງສຸດຂອງ
ທ່ານແມ່ນ “ຈີນ, ຈີນ, ຈີນ.”
ໃນວັນເສົາວານນີ້, ທ່ານ ຊານາແຮນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຟັງທີ່ກອງປະຊຸມປ້ອງກັນປະເທດ ແຊງ
ກຣິ-ລາ ປະຈຳປີ ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ມອງຂ້າມການປະພຶດຂອງ ຈີນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເວົ້າ
ວ່າ ໄດ້ເປັນໄປຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນພາກພື້ນ.
ທ່ານ ຊານາແຮນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງ. ມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການສ້າງ
ກຳແພງ. ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ.”
ຈີນ ມີຊື່ສຽງທີ່ບໍ່ດີ ສຳລັບການຂີ້ລັກເທັກໂນໂລຈີທາງທະຫານ ແລະ ພົນລະເຮືອນຂອງ
ປະເທດອື່ນ, ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ສະຫະລັດ ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບ
ການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີຂອງ ປັກກິ່ງ ແລະ ການລັກຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ຈີນ ໄດ້ໃຊ້ການລັກຂະໂມຍນີ້ ເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ
ຄວາມສາມາດທາງທະຫານທີ່ສຳຄັນບາງຢ່າງຂອງ ອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນ.
ທ່ານ ໄມເກິລ ໂອແຮນລອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ຈາກສະ
ຖາບັນ ບຣຸກຄິງສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຊະນິດຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ພວກເຮົາມີຕໍ່ ຈີນ ແລະ
ເຂດຕາເວັນຕົກຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໃນລະຫວ່າງ ສົງຄາມເຢັນແມ່ນໄດ້ຫາຍໄປ
ຢ່າງຖາວອນ.”
ຈີນ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ໃຊ້ອຳນາດທາງທະຫານ ຢູ່ນອກເໜືອເຂດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ສຸດແມ່ນການສ້າງເກາະທຽມໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງ
ອາວຸດໜັກໃສ່ມັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການອ້າງເອົາເຂດແດນທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍກົດ
ໝາຍສາກົນ.
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຊານາແຮນ ໄດ້ເອີ້ນການ
ເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວວ່າ “ເກີນຂອບເຂດ”, ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ “ໄດ້ໂຕ້ຖຽງ
ວ່າ ມັນແມ່ນເພື່ອການປ້ອງກັນຕົວນັ້ນ”, ມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນການກະທຳທີ່ເກີນຄວາມ
ເປັນຈິງ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ