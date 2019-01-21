ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຈະໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ມັນມີຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການ
ເຈລະຈາກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປົດອາວຸດນິວ
ເຄລຍນັ້ນກໍຕາມ, ແຕ່ກໍບໍ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ມັນມີຫຍັງແດ່ ທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳ
ເລັດ ກ່ອນ ສະຫະລັດ ຈະປະກາດຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ.
ທ່ານ ບຣູສ ຄລິງເງີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ ສຳລັບເຂດ ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ
ຢູ່ມູນນິທິ ເຮີຣິເທຈ໌ (Heritage Foundation), ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໄດ້
ຄາດການວ່າ ຢູ່ສາກເບື້ອງຫຼັງ ມັນໄດ້ມີຄວາມສຳເລັດທີ່ມິດງຽບລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ,
ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ.”
ຂະບວນການປົດອາວຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຢຸດສະງັກມາຫຼາຍເດືອນ ດ້ວຍສັນຍານ
ເລັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກ້າວໜ້າພາຍນອກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຮຽກຮ້ອງໂດຍ
ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ມູນ ແຈ ອິນ ໃຫ້ ວໍຊິງຕັນ ກັບ ພຽງຢາງ ປະຊຸມກັນ
ອີກກໍຕາມ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນ ກ່ອນທ້າຍເດືອນກຸມພາ, ເມື່ອປະທາ
ນາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພົບກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານ ກິມ ຈອງ ອຶນ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງ.
ທ່ານ ຄລິງເງີ ກ່າວວ່າ “ສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌
ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງລໍຖ້າໃຫ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ປະຕິບັດສັນຍາປົດອາວຸດນິວເຄລຍ. ສິ່ງ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມແຕກຕ່າງໃນຖານະລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ
ເກົາຫຼີເໜືອ., ບໍ່ພຽງແຕ່ ນັບຕັ້ງແຕກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນປີກາຍນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫຼາຍ
ທົດສະວັດມາແລ້ວ.”
ແຕ່, ນັ້ນອາດຈະບໍ່ເປັນດັ່ງວ່າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຣອດເຈີ ເບເກີ, ຮອງປະ
ທານພະແນກວິເຄາະແຜນຍຸດທະສາດສຳລັບບໍລິສັດ Stratfor.
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