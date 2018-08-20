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ຫວຽດນາມ ຄວບຄຸມ ພາວະເງິນເຟີ້, ຫຼີກລ່ຽງພາວະ ເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ

ນັກລົງທຶນຄົນນຶ່ງ ເບິ່ງໜ້າຈໍຕະຫຼາດຮຸ້ນ ຢູ່ບໍລິສັດຮັກສາຄວາມ ປອດໄພ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ, ຫວຽດນາມ, 20 ກໍລະກົດ, 2015.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫວຽດນາມ ກຳລັງພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຮັບມືກັບພາວະເງິນເຟີ້ ທີ່ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເສດ
ຖະກິດ ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເຂົາເຈົ້າອີກຄັ້ງນຶ່ງ ດັ່ງທີ່ມັນເຄີຍເປັນມາ
ເມື່ອນຶ່ງທົດສະວັດທີ່ກ່ອນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ ແລະ ສື່ມວນຊົນ
ໃນປະເທດ.

ຫ້ອງການສະຖິຕິທົ່ວໄປຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນເດືອນມິຖຸ
ນາທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນ ສູງກວ່າເດືອນດຽວກັນ ຂອງປີກາຍນີ້ 4.67 ເປີເຊັນ, ລຸນຫຼັງການ
ຂະຫຍາຍຕົວ 3.29 ເປີເຊັນໃນ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2018. ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວໄດ້
ກຳນົດເປົ້າໝາຍບໍ່ເກີນກວ່າ 4 ເປີເຊັນ.

ລາຄາຂອງສິນຄ້າຕ່າງໆ, ລວມທັງນໍ້າມັນດິບ, ແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ ຕໍ່ພາວະເງິນ
ເຟີ້, ແລະ ພາສີນໍ້າມັນ ທີ່ຖືກສະເໜີ ສຳລັບເດືອນຕຸລາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມັນຮຸນແຮງຂຶ້ນອີກ,
ອີງຕາມການກ່າວຂອງເວັບໄຊຂ່າວສາກົນ VnExpress. ຄວາມອ່ອນແອຂອງເງິນຕາ,
ຜູ້ຄົນຊົນຊັ້ນກາງ ທີ່ກຳລັງເພີ່ມຈຳນວນຂຶ້ນ ແລະ ສິນເຊື່ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້
ລາຄາຕ່າງໆສູງຂຶ້ນຕື່ມ.

ທ່ານ ແມັກສຟິລ ບຣາວ (Maxfield Brown) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຈາກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
ດ້ານທຸລະກິດ Dezan Shira & Associates ໃນນະຄອນ ໂຮຈິມິ່ງ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແນວໂນ້ມ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ນັ້ນກໍແມ່ນພຽງຜົນ
ຂອງອຳນາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ.”

ພາວະເງິນເຟີ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນໃນປີ 2008 ໄດ້ຈຳກັດການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ
ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສາມປີຕໍ່ມາ. ເປົ້າໝາຍພາວະເງິນເຟີ້ 4 ເປີເຊັນແມ່ນໄດ້ເພັ່ງເລັງ
ໃສ່ການຢຸດ ບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກ.

ທ່ານ ບຣາວ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ. ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ, ຖ້າສິ່ງ
ຕ່າງໆຫາກເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫຼາຍ, ແລ້ວນັ້ນ ກໍຈະເປັນບັນຫາ. ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ກຳລັງ
ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕອນນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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