ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ວັນທີ 24 ມີນາ ເປັນວັນເລືອກ
ຕັ້ງທົ່ວຂອງປະເທດເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ປີ 2014 ທີ່ທະຫານໄດ້ເຮັດລັດຖະປະ
ຫານ ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກກະສັດມະຫາວະຈິີຣະລົງ
ກອນ ໄດ້ອອກພະຣາດຊະດຳລັດ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະບານທະຫານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ເລື່ອນເວລາ
ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ທີ່ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຊຶ່ງເທື່ອທຳອິດ ກຽມຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2015.
ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປເທື່ອຫລ້າສຸດແມ່ນກຳນົດໃສ່ທ້າຍເດືອນກຸມພາ ແຕ່ພວກທະຫານ
ບໍ່ຢາກໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຄະມະກັນກັບການກະກຽມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ພິທີອະພິ
ເສກກະສັດມະຫາ ວະຈີຣະລົງກອນ ຊຶ່ງກຳນົດໃສ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ.
ປະເທດໄທໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ ນັບແຕ່
ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາອ້າຍຂອງທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຄືນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ທ່ານທັກ
ສິນ ຊິນນະວັດ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໂດຍທະຫານ ຫຼັງຈາກທີ່ມີ ການປະທ້ວງເປັນເວລາ
ຫຼາຍເດືອນ.
ທ່ານທັກສິນ ນັກປະຊາຊົນນິຍົມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ຊາວຊົນນະ
ບົດແລະຊົນຊັ້ນກາງຂອງປະເທດໄທ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງທາງການເມືອງຢ່າງ
ໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທັກສິນແລະບັນດາຜູ້ສະໜັບ
ສະໜູນຂອງທ່ານ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຫຼາຍເທື່ອ ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການ “ເສື້ອແດງ”
ຂອງທ່ານ ຍັງໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ບຸກຄົນຊັ້ນຜູ້ ນຳຂອງບາງກອກ ນຳດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ