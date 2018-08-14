ບັນດາກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນສະແດງອອກ ຊຶ່ງຄວາມເປັນຫ່ວງ
ເຖິງການເລືອກຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ ທີ່ຈະລົງສະໝັກເປັນທີມດຽວກັບ ນັກສອນສາສະໜາທີ່ມີອິດທິພົນຂອງສາສະໜາອິສລາມເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ເບິ່ງກັນໂດຍພວກນັກສັງເກດການນັ້ນວ່າ ເປັນການເອົາບາດກ້າວທາງການເມືອງທີ່
ສະຫລາດ ແຕ່ຈະນຳໄປສູ່ການຕັດຮອນສິດເສລີພາບຂອງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ທ່າມກາງ
ທີ່ລັດທິນິຍົມແນວທາງເດີມ ໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ ເປັນຊາວມຸສລິມຫຼາຍທີ່ສຸດ
ໃນໂລກນັ້ນ ກຳລັງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ສັບປະດາແລ້ວນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຊື່ຫຼິ້ນວ່າ ໂຈໂກວີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນເຖິງການເລືອກເອົາທ່ານ ມາຣາຟ ອາມິນ ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງອົງການນາດລາຕູລ ອູລາມາ (NU) ທີ່ເປັນອົງການມຸສລິມທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນອິນໂດເນເຊຍ, ແລະປະທານຂອງກຸ່ມນິຍົມແນວທາງເດີມ ສະພາອູເລມາອິນໂດເນເຊຍ (MUI) ຊຶ່ງເປັນອົງ
ການຈັດຕັ້ງເຄິ່ງລັດຖະບານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການອອກໃບປະກາດ Halal ໃນປະ
ເທດເກາະແຫ່ງນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີປະສົບການທາງດ້ານການເມືອງໃນການຮັບໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາໃນສະພາປະທານາທິບໍດີ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານຊູຊິໂລ ບຳບັງ ຢຸດໂທຢູໂນ
ກໍຕາມ, ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນ ທ່ານແມ່ນເຄື່ອງມື ໃນການສຳສະເໜີກົດໝາຍ ທີ່ເປັນຂ່າວນອງ
ນັນ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍສາສະໜາເພື່ອສ້າງຄວາມປອງດອງ, ຊຶ່ງທ່ານມາ ຣາຟ
ໄວ 75 ປີນັ້ນ ແມ່ນຖືວ່າເປັນທາງເລືອກ ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລານັ້ນ.
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