ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 78 ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຫຼາຍບັນຫາ ນັບຈາກບັນຫາສະພາບ ອາກາດປ່ຽນແປງ, ຄວາມຂັດແຍ້ງໃນໂລກ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ອື່ນໆ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍງານ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດປີນີ້ແມ່ນຖືກຄອບງຳດ້ວຍບັນຫາຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນໂລກເຊັ່ນສົງຄາມ ຢູເຄຣນ, ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງທີ່ກຳລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນທຸກມື້, ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ຮັ່ງມີ, ເຊິ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າການແຕກຫັກຄັ້ງໃຫຍ່.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ເຊັ່ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ສົງຄາມ ຢູເຄຣນ ທີ່ບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະຢຸດ, ວິກິດການຄ່າຄອງຊີບ ແລະ ການຜິດນັດການຈ່າຍໜີ້ທີ່ກຳລັງກະທົບຕໍ່ຫຼາຍປະເທດນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາຕ້ອງນຳເອົາຄວາມຮີບດ່ວນຄັ້ງໃໝ່ມາສູ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ.
ສ່ວນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ນັ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືກັນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, ທ່ານບໍ່ຄິດວ່າປະທານາທິບໍດີ ອາເມຣິກັນ ຈະໄດ້ມາຢືນຄຽງຂ້າງຜູ້ນຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະກາດຄຳໝັ້ນສັນຍາສອງຝ່າຍຕໍ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ດ້ວຍການນຳພາທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລະມັດລະວັງ, ຜູ້ທີ່ເປັນສັດຕູກັນກໍສາມາດກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມກັນໄດ້, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຖ້ວມລົ້ນກໍສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ບາດແຜທີ່ເລິກກໍສາມາດຫາຍດີໄດ້.”
ທາງດ້ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນເສົາທີ 23 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີນີ້ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆຕໍ່ສັນຕິພາບໃນໂລກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ແລະ ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ທ່ານ ກົມມະສິດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂຢ່າງສັນຕິ.
ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ກ່າວວ່າ “ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ການຜິດຖຽງກັນໃນໂລກດ້ວຍສັນຕິວິທີ ແມ່ນພຽງວິທີດຽວທີ່ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນສັນຕິພາບໄລຍະຍາວ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນ. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິ້ນສຸດຄວາມຂັດແຍ້ງໃນ ຢູເຄຣນ ໃນທັນທີຜ່ານການເຈລະຈາຢ່າງສັນຕິ, ເຊິ່ງພວກເຮົາທຸກຄົນຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.”
ວີໂອເອລາວກໍໄດ້ຂໍຄຳເຫັນຜ່ານທາງອີເມລ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມ ຢູເຄຣນ ຕໍ່ປະເທດ ລາວ ຈາກຫ້ອງການທູດ ສປປລາວ ປະຈຳອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຄຳຕອບໃດໆ.
ໃນພາກສ່ວນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າຫຼາຍປະເທດຍັງຕາມຫຼັງການປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030. ທ່ານເວົ້າວ່າອຸປະສັກອັນນຶ່ງຕໍ່ການປະຕິບັດການທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນການຈັດຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ການມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆມີໂອກາດສູງທີ່ຈະທຳຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄດ້.
ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກໍໄດ້ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ສາມາດສະໜອງໂອກາດສຳລັບການພັດທະນາປະເທດວ່າ “ສປປ ລາວ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຫຼາຍພໍສົມຄົນ, ມີຊີວະນານາພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພ້ອມກັບໂອກາດສຳລັບການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການລົງທຶນໃນການເກັບ ແລະ ກັກອາຍຄາບອນ ເຊິ່ງສາມາດສະໜອງໂອກາດການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນໃຫ້ປະເທດ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າປະເທດລາວ ແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຄືກັບປະເທດອື່ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ພວກເຮົາກໍປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕໍ່ພັນທະດ້ານດິນຟ້າອາກາດສາກົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຫຼ່ງເງິນທຶນອື່ນໆກໍຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເປັນຢ່າງຍິ່ງ.