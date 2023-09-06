ປີ 2022 ເປັນປີທີ່ມີຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍສູງທີ່ສຸດ ຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ ນັບແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງເປັນປີທີ່ໂລກຫ້າມການໃຊ້ອາວຸດດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານປະຈຳປີຈາກແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານອາວຸດລູກຫວ່ານ ຫລື CMC ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ພວກພົນລະເຮືອນ ແມ່ນປະກອບເປັນ 95 ເປີ ເຊັນ ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ສັງຫານຫລືໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຖິງ 1,172 ຄົນໃນປີ 2022 ສ່ວນໃຫ່ຍບໍ່ແມ່ນພວກນັກລົບ ເກືອບແປດເທົ່າເພີ້ມຂຶ້ນຈາກປີ 2021. ຈຳນວນ ການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ມີຢູ່ 890 ຄົນ ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນເຄຣນພຽງປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຊິເຣຍ ອີຣັກ ເລບານອນ ລາວ ອາເຈີບາຍຈານ ມຽນມາ ແລະເຢເມນຍັງ ໄດ້ບັນທຶກການເສຍຊີວິດ.
ອີງຕາມລາຍງານ ພວກເດັກນ້ອຍແມ່ນປະກອບເປັນ 71 ເປີເຊັນຂອງການເສຍຊີວິດ ຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຜິດພາດເປັນຂອງນ້ອຍໆ ຊິ້ນສ່ວນເຫລື້ອມ ສຳລັບເປັນຂອງຫລິ້ນ.
ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແຕກກະຈັກກະຈາຢາຍກັນໄປ ທົ່ວບໍລິເວນກວ້າງ. ລູກລະເບິດຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຖີ້ມລົງມານັ້ນບໍ່ແຕກ ເພາະສະນັ້ນ ລູກລະເບີດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນສາມາດຕົກຄ້າງຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ ຄືດັ່ງພວກລະເບີດຝັງດິນ ສັງຫານ ແລະເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນພິການຫລາຍໆປີ ຫລັງຈາກການຂັດແຍ້ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ເວລາໃດເຂດທີ່ມີລະເບີດຕົກຄ້າງຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດໃຊ້ໃນການປູກຝັງກາຍມາເປັນບ່ອນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ເສັ້ນທາງສຳລັບໃຊ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໄດ້ກາຍເປັນເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ອີກ.