ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Drought

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສອນ​ທ່ານ​ກ່ຽວກັບ​ ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຂ່າວ.

This is from a story that explains climate changes in the state of California.

ຄຳ​ສັບ​ນີ້​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ຂ່າວ​ທີ່ອະທິບາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບ​ອາກາດປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ.

DROUGHT

DROUGHT: ດຣາວ

Water is constantly on the minds of people living in the western part of the U.S. because there just hasn’t been much of it for several years.

ນໍ້າເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນ​ຄວາມ​ຄິດຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ອາ​ໄສຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ ສະ​ເໝີ ເພາະວ່າມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີຫຼາຍຫລາຍມາເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ.

This is clearly the worse drought in California history.

ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ວ່ານີ້​ແມ່ນ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງຫຼາຍເປັນ​ປະ​ຫວັດການ​ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ.

A drought is a long time of little or no rain.

ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນ​ການ​ມີ​ຝົນ​ຕົກ​ໜ້ອຍ​ດຽວ ຫຼື ບໍ່​ຕົກ​ເລີຍ.

Drought kills crops and increases a change of forest fires.

ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜົນ​ລະ​ປູກ​ຕາຍ ແລະ ເພີ່ມ​ໂອ​ກາດ​ຂອງ​ການ​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ.

Now, when you hear the world drought you will know what this new word means.

ບັດນີ້ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ drought ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃໝ່ນີ້ໝາຍ ຄວາມວ່າຫຍັງ.