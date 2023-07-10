ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Drought

NEWS WORDS: DROUGHT
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ.
This is from a story that explains climate changes in the state of California.
ຄຳສັບນີ້ແມ່ນມາຈາກຂ່າວທີ່ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ.
DROUGHT
DROUGHT: ດຣາວ
Water is constantly on the minds of people living in the western part of the U.S. because there just hasn’t been much of it for several years.
ນໍ້າເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ ສະເໝີ ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍຫລາຍມາເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ.
This is clearly the worse drought in California history.
ເຫັນໄດ້ຊັດວ່ານີ້ແມ່ນໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍເປັນປະຫວັດການໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ.
A drought is a long time of little or no rain.
ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນການມີຝົນຕົກໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ບໍ່ຕົກເລີຍ.
Drought kills crops and increases a change of forest fires.
ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນລະປູກຕາຍ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດຂອງການເກີດໄຟໄໝ້ປ່າ.
Now, when you hear the world drought you will know what this new word means.
ບັດນີ້ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ drought ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃໝ່ນີ້ໝາຍ ຄວາມວ່າຫຍັງ.