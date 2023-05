ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil

NEWS WORD: Turmoil

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສອນ​ທ່ານ​ກ່ຽວກັບ​ ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຂ່າວ​.

This word is one you hear in stories about troubled places.

ຄຳສັບນີ້ ແມ່ນ​ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ໃນ​ຂ່າວ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖານທີ່ໆມີບັນຫາ.

The story is about a man who protested the lack of freedom in his homeland, Myanmar.

ຂ່າວນີ້​ແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່​ໄດ້​ປະ​ທ້ວງ​ການ​ຂາດເສລີພາບຢູ່ໃນບ້ານ ເກີດຂອງລາວ, ປະ​ເທດ ມຽນມາ.

TURMOIL

TURMOIL: ເທີມອຍ

For Myanmar, the coming year will test whether critics like Gambira have reason for pessimism, or whether authorities can conduct a free and fair election without turmoil in the streets.

ສຳລັບມຽນມາ, ປີຈະມາເຖິງນີ້ຈະເປັນການທົດສອບວ່າ ນັກ​ວິ​ພາກວິ​ຈານຄືທ້າວ ກຳ​ບີ​ຣາ ຈະ​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນຫຼືບໍ່, ຫຼືວ່າ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາ​ດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ເສ​ລີ ແລະ ເປັນ​ທຳ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ໃນ​ຖະ​ໜົນຫຼືບໍ່.

The word turmoil means something is mixed up, and lacks order.

ຄຳວ່າ ເທີມອຍ ໝາຍ​ເຖິງບາງສິ່ງແມ່ນ​ຖືກ​ປະ​ສົມ​ປົນ​ເປ​ກັນ​ໄປ​ໝົດ, ແລະ ຂາດ​ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

If there is turmoil in the streets, it means there could be protesters and violence, and police cannot control the crown.

ຖ້າມັນ​ມີຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນຖະໜົນຫົນທາງ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ອາດມີພວກ ປະທ້ວງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຕຳຫລວດບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຝູງ​ຄົນ​ໄດ້.

Now, when you hear the word turmoil, your American Englsih will be good enough to know what does News Word means.

ບັດນີ້ ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ເທີມອຍ ພາສາອັງກິດອາເມຣິກັນຂອງທ່ານ ກໍຈະດີພໍ ທີ່ຮູ້ວ່າຄຳສັບໃໝ່ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.