ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil

NEWS WORD: Turmoil
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ.
This word is one you hear in stories about troubled places.
ຄຳສັບນີ້ ແມ່ນຄຳສັບທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນໃນຂ່າວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສະຖານທີ່ໆມີບັນຫາ.
The story is about a man who protested the lack of freedom in his homeland, Myanmar.
ຂ່າວນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະທ້ວງການຂາດເສລີພາບຢູ່ໃນບ້ານ ເກີດຂອງລາວ, ປະເທດ ມຽນມາ.
TURMOIL
TURMOIL: ເທີມອຍ
For Myanmar, the coming year will test whether critics like Gambira have reason for pessimism, or whether authorities can conduct a free and fair election without turmoil in the streets.
ສຳລັບມຽນມາ, ປີຈະມາເຖິງນີ້ຈະເປັນການທົດສອບວ່າ ນັກວິພາກວິຈານຄືທ້າວ ກຳບີຣາ ຈະມີເຫດຜົນສຳລັບຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼືບໍ່, ຫຼືວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະສາມາດດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ ແລະ ເປັນທຳໂດຍປາສະຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຖະໜົນຫຼືບໍ່.
The word turmoil means something is mixed up, and lacks order.
ຄຳວ່າ ເທີມອຍ ໝາຍເຖິງບາງສິ່ງແມ່ນຖືກປະສົມປົນເປກັນໄປໝົດ, ແລະ ຂາດຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
If there is turmoil in the streets, it means there could be protesters and violence, and police cannot control the crown.
ຖ້າມັນມີຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນຖະໜົນຫົນທາງ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ອາດມີພວກ ປະທ້ວງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຕຳຫລວດບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຝູງຄົນໄດ້.
Now, when you hear the word turmoil, your American Englsih will be good enough to know what does News Word means.
ບັດນີ້ ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ເທີມອຍ ພາສາອັງກິດອາເມຣິກັນຂອງທ່ານ ກໍຈະດີພໍ ທີ່ຮູ້ວ່າຄຳສັບໃໝ່ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.