ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Turmoil 91d0a91de4ae_hq.mp4

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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ນັກເຄື່ອນໄຫວອານຸຊາ ຖືກຍິງທີ່ຮ້ານກິນດື່ມ ຢູ່ວຽງຈັນ
ພະພຸດທະຮູບຂະໜາດຍັກລະຊານ ທີ່ແຂວງສີສວນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ
ວີດີໂອ ມີການປະດິດ ໂຣບອດ ທີ່ສາມາດຊອກຫາບ່ອນຮົ່ວໃນທໍ່ນ້ຳປະປາ ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດນ້ຳໄດ້ອອກມາແລ້ວ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ການປະທະກັນຢູ່ຊູດານຍັງມີຢູ່ໃນມື້ນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າການຢຸດຍິງຈະຍືດ ເວລາອອກໄປອີກກໍຕາມ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 26 ເມສາ, ທ. ສີ ຈິ້ນຜິງລົມທາງໂທລະສັບກັບ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນວ່າຈີນ ຈະສົ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າພິເສດໄປຢູເຄຣນ
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ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
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ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ປະຊາຄົມຊາວລາວ ແລະເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນເມືອງວິຈິດຕາ ລັດແຄນຊັສ
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ເອເຊຍ
ທະນາຍຄວາມຂອງອະດີດນັກບິນລົບສະຫະລັດ ຕໍ່ສູ້ກັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງທ່ານ ຈາກອອສເຕຣເລຍ
ລາວ
ການພັດທະນາຄວາມສໍາພັນແບບເມືອງຄູ່ແຝດ ຄືຮູບແບບນຶ່ງໃນການຂະຫຍາຍການລົງທຶນຂອງ ຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ມີການປະດິດ ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໝາ ແລະແມວບາງໂຕ ສາມາດໃຊ້ຄຳເວົ້າ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກມັນຕ້ອງການຫຍັງ ອອກມາແລ້ວ
ເອເຊຍ
ກໍາປູເຈຍ ພວມຟື້ນຟູ ເມືອງກາຊິໂນຂະໜາດໃຫຍ່ ຄືນອີກຄັ້ງ
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