ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Obligation

NEWS WORDS: Obligation
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ.
Listen to President Barack Obama speaking about NATO and Ukraine crisis.
ຟັງປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ເວົ້າກ່ຽວກັບອົງການເນໂຕ ແລະ ວິກິດການ ຢູເຄຣນ.
As NATO allies, we will meet solemn duty, our Article 5 obligation to our collective defense.
ໃນຖານະເປັນພັນທະມິດອົງການເນໂຕ, ພວກເຮົາຈະບັນລຸໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ, ພັນທະໜ້າທີ່ໃນມາດຕາທີ 5 ຂອງພວກເຮົາຈະທຳການປ້ອງກັນພວກເຮົາຮ່ວມກັນ.
And today, I want every Estonian, and Latvian, and Lithuanian to know that you will never stand alone.
ແລະມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຊາວ ແອັສໂຕເນຍ ແລະ ລັດເວຍ ແລະ ລິທົວເນຍ ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນຢືນຢູ່ຄົນດຽວ.
Obligation.
Obligation: ອັອບລີເຄເຊິນ
An obligation is a promise.
Obligation ແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍາ.
It is something one must do because it is a law, a rule or it is morally right.
ມັນແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ຜູ້ນຶ່ງຕ້ອງເຮັດ ເພາະວ່າມັນແມ່ນກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ຫລື ແມ່ນສິດທິທາງສິນທຳ.
President Obama talks about NATO members promise to defense each other.
ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັນຍາຂອງບັນດາສະມາຊິກ ອົງການ ເນໂຕ ທີ່ຈະປ້ອງກັນຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ.
Russia took over part of Ukraine.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາພາກສ່ວນຂອງ ຢູເຄຣນ.
Now, Obama says NATO will help defense the nearby countries.
ບັດນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າອົງການເນໂຕ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນດາ ປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
Now, when you hear the word, obligation, you will know what this news word mean.
ບັດນີ້ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Obligation ທ່ານຈະຮູ້ວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.