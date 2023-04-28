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ວີດີໂອພາສາລາວ
ປະເທດໄທ ພວມປະສົບກັບສະພາບອາກາດອົບເອົົ້າ ໂດຍມີການເຕືອນໃຫ້ລະວັງ ເວລາອອກໄປຂ້າງນອກ
ວີດີໂອ ຝຣັ່ງ ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດ ຈາກການສະແດງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ ຈີນ-ໄຕ້ຫວັນ ຂອງທ່ານມາກຣົງ
ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ອະດີດຜູ້ນຳຂອງຊູດານ ຫາຍໂຕໄປ ຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີຄຸກ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 26 ເມສາ, ທ. ສີ ຈິ້ນຜິງລົມທາງໂທລະສັບກັບ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນວ່າຈີນ ຈະສົ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າພິເສດໄປຢູເຄຣນ
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 21 ເມສາ, ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນຢູ່ໃນພັນທະມິດທາງ ທະຫານຂອງຕາເວັນຕົກ.
ວີໂອເອຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ -ວັນທີ 18 ເມສາ, SpaceX ເລື່ອນເວລາບິນທົດລອງຄັ້ງທຳອິດຂອງຍານ Starship ທີ່ເປັນຈະຫຼວດ ທີ່ມີພະລັງແຮງທີ່ສຸດ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ OBLIGATION
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ເຊີນຮັບຟັງ ພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ, ບົດທີ 91 “Tunnel Vision” ແປວ່າ "ມຸມມອງ/ວິໄສທັດຄັບແຄບ"
ລາວ
ໄທຈະສົ່ງອອກໝາກໄມ້ ກວ່າ 2 ຮ້ອຍພັນລ້ານບາດຜ່ານລາວໄປ ຈີນ ໂດຍລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນປີ 2023 ນີ້
ເອເຊຍ
ຟີລິບປິນ ປະເຊີນໜ້າກັບຈີນ ກ່ຽວກັບການອ້າງກຳມະສິດ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້
ໂລກ
ຣັດເຊຍ ປະຕິເສດ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມນັກຂ່າວ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສຫລ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ປະກາດການເພີ້ມທະວີ ການຮ່ວມມືກັນ ສະກັດກັ້ນ ການເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ
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