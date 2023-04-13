ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານຟັງການໂອ້ລົມກັບຄົນຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫລວງປາຣີ ກ່ຽວກັບວິກິດການລັດຖະບານຝຣັ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄົນພາກັນເຮັດວຽກຈົນຮອດ 64 ປີ ແທນທີ່ຈະເປັນ 62 ປີ ດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ. ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງປາຣີ ມາເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ຕິດຕາມດ້ວຍການນັດຢຸດງານຄັ້ງໃຫຍ່. ກິ່ງສະຫວັນ ມີຄວາມເຫັນຂອງຊຸມຊົນລາວ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຮິດຄອງປະເພນີ ລະບົບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຄົມຝຣັ່ງ ເຫັນວ່າມີຄວາມສະໜຸກສະໜານ ຫລາຍກວ່າປະຊາກອນ ຂອງຫລາຍປະເທດໃນໂລກ. ເຂົາເຈົ້າພາກັນຢູ່ດີກິນດີ ມີເວລາພັກຜ່ອນ ຕ້ອງໄປພັກປະຈຳປີ ມີລະບົບການປິ່ນປົວທີ່ດີ ໂດຍສະເພາະເຮັດວຽກມີກຳໜົດເວລາ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໜາຍ ແລະເປັນບູລິມະສິດ. ເພາະສະນັ້ນປະຊາຊົນຝຣັ່ງມີຄວາມລື້ງເຄີຍກັບການໃຊ້ຊີວິດອັນລາບລື້ນນີ້ມາຕະຫລອດ ຊຶ່ງບໍ່ເໝືອນກັນກັບປະຊາກອນຂອງປະເທດອື່ນໆ ທີ່ພາກັນເຮັດວຽກຕາມໃຈຊອບ ແລະບໍ່ມີກຳນົດເວລາ.
ໃນສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເພີ້ມອາຍຸການເຮັດວຽກຈາກ 62 ປີ ຂຶ້ນເປັນ 64 ປີ ເພາະວ່າລັດຖະບານ ຂາດເຂີນງົບປະມານ ທີ່ຈະນຳເອົາເງິນຜູ້ເຮັດວຽກໄປຈ່າຍຄ່າເບ້ຍລ້ຽງແກ່ຜູ້ອະວຸໂສທີ່ໄປບຳນານ. ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງປາຣີ ມີການນັດຢຸດງານເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປຕາມໆກັນ. ຕົກມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງມີການຕໍ່ລອງກັນຢູ່ ວີໂອເອ ໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ ຖາມບັນດາຄົນຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ທ່ານສົມບັດ ບູຣົມ ອາຍຸ 57 ປີ ນັກວິສະວະກອນ ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເອກກະຊົນ ຢູ່ເຂດເບຣີຕາຍ ພາກເໜືອຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໄປຕໍ່ອີກຫລາຍປີ ແລະເຫັນພ້ອມກັບການຕໍ່ອາຍຸການເຮັດວຽກຈົນຮອດອາຍຸ 64 ປີ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ຍານາງມະລີວອນ ບຸດສະຫວັດ ອາຍຸ 68 ປີ ບໍານານແລ້ວ ແຕ່ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຫລວງ. ຍານາງມະລີວອນ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະສ່ວນໂຕສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ດຣ. ອະຣິຍະ ປະຖັມມະວົງ ໜາຍໝໍປົວແຂ້ວ ອາຍຸ 58 ປີ ຍັງຈະເຮັດວຽກຕື່ມໄປອີກຫລາຍປີ ເພາະທ່ານເລີ້ມເຮັດວຽກຊ້າ. ທ່ານກ່າວວ່າຈະເຮັດວຽກຕໍ່ໄປຈົນກາຍອາຍຸບໍານານ ເພາວ່າທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຕ້ອງອອກບໍານານຕາມກຳນົດການຄື 62 ປີ. ສຳລັບບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນແລ້ວ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຈັດຕັ້ງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນຝຣັ່ງ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການເຮັດວຽກຈົນຮອດ 64 ປີ ແລະຍັງທຳການປະທ້ວງ ແລະຕໍ່ລອງກັນຢູ່ປັດຈຸບັນ.