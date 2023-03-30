ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳວັນແລງພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານຟັງການໂອ້ລົມກັບ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຊາວເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນແບບສັນຕິ ຢູ່ນະຄອນຊາກຣາມັນໂຕ ນະຄອນຫລວງ ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ເພື່ອສົ່ງສານ ຕໍ່ຕ້ານຄວາມກຽດຊັງ ຕໍ່ຊາວເອເຊຍຍ້ອນການລະບາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ຊາວເອເຊຍ ຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນ ແລະຖືກບັນທຶກໄວ້ເປັນໄລຍະໆ ເຊັ່ນວ່າລະຫວ່າງປີ 1863 ຫາ 1869 ຊຶ່ງຕົກຢູ່ໃນສະໄໝສະຫະລັດເລີ້ມໃຊ້ກຳມະກອນຊາວຈີນສ້າງທາງລົດໄຟຂ້າມປະເທດ. ເວລານັ້ນຊາວຈີນໄດ້ພາກັນອອກແຮງງານ ແບບພື້ນຖານຕ່າງໆນາໆ ແລະຖືກດູໜີ່ນທຸບຕີ ແລະຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບສິດເສລີພາບເພີ້ມຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ. ຕົກມາເຖິງສັດຕະວັດທີ 21 ລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ 19 ອອກໄປທົ່ວໂລກນັ້ນ ຊາວເອເຊຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມກຽດຊັງ ແລະຖືກທຸບຕີຈົນເສຍຊີວິດໄປຫຼາຍຄົນ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະຄິດວ່າຄົນເອເຊຍແມ່ນຄົນຈີນ.
ໃນປີ 2021 ສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ອອກກົດໝາຍປ້ອງກັນ ແລະປະນາມການຕໍ່ຕ້ານຊາວເອເຊຍຢູ່ໃນທຸກຮູບແບບ ຍ້ອນສາເຫດມາຈາກການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19. ອີງຕາມອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດລາຍງານປະ ຈຳປີກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນປີ 2021 ຄືສູງເປັນປະຫວັດການ ເກືອບ 11,000 ກໍລະນີ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ໃນວັນເສົາ ວັນທີ 25 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ເມືອງຊາກຣາແມນໂຕ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ມີບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມເອເຊຍປະມານ 150 ຄົນ ໄດ້ພາກັນອອກມາເດີນຂະບວນແບບສັນຕິ.
ດຣ. ແອນຈີ ເອັງ ອາຈານສອນຢູ່ສະຖາບັນວິສະວະກຳແທນດັນ (Tandon School of Engineering) ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຢອກ (NYU) ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມໄດ້ທຳການຄົ້ນຄວ້າຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວ ນຳພາຂະບວນການ “Write On” ຊຶ່ງ ດຣ. ແອນຈີ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
“ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການ “Write ON” ຫລືຂຽນ ກ່ຽວກັບຫົວເລື້ອງໃດນຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ສິນລະປະ ເປັນເຄື່ອງມືທ້ອນໂຮມປະຊາຄົມ ອັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ອາດຊະຍາກຳຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ຊາວເອເຊຍຢູ່ໃນອາເມຣິກາ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນອາຈານສອນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຢອກ ໃນນາມອາຈານ ແລະນັກສິນລະປິນຄົນນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັບຜິດຊອບການໃນປ່ຽນແປງສັງຄົມ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍມື້ວັນ ຂອງບັນດາຄະດີຢູ່ສານສູງສຸດ ທີ່ແນໃສ່ການລໍາອຽງກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຊື້ອຊາດ ລະດັບສັງຄົມ ແລະເພດ. ໂຄງການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງເຮັດເຮັດຢູ່ນີ້ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຊາກຣາເມັນໂຕ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະຢູ່ເມືອງໂບລເດີ ລັດໂຄໂຣລາໂດ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄະດີສານທີ່ແນໃສ່ການລຳອຽງຕໍ່ຊາວເອເຊຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນ 150 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນກາງປີ 2020 ໄດ້ມີການປິດເມືອງຍ້ອນໂຄວິດ-19 ທີ່ແນໃສ່ຊາວເອເຊຍ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມໂຄງການນີ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2022 ຊຶ່ງເປັນບົດບາດການພົວພັນກັບປະຊາຄົມທີ່ຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຄົມຢູ່ນະຄອນຊາກຣາເມັນໂຕ ແລະໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍ້າຍການເຄື່ອນໄຫວ ໄປນະຄອນລັອສແອນເຈີລິສ ແລະນະຄອນນິວຢອກ. ການເດີນຂະບວນຄັ້ງນີ້ຄາດວ່າຈະມີປະມານ 150 ຄົນ ທີ່ມາຈາກຫົກກຸ່ມຂອງປະຊາຄົມເອເຊຍ.”
ຜູ້ນຳພາປະຊາຄົມລາວເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນຄື ດຣ. ລິລີ ຫລ່ຽມທອງສະໝຸດ ຮອງຫົວໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ Hiram Johnson ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໃຫ້ການປະສານງານ ວາງບົດບາດ ປຸກລະດົມການເຄື່ອນໄຫວເດີນຂະບວນ ໃນວັນເສົາ ວັນທີ 25 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງ ດຣ. ລິລີ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນອກຈາກນັ້ນ ດຣ ຊຳລອງ ອິນທະລີ ອາຈານສອນພາສາລາວ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Illinoise ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ຊາວເອເຊຍດັ່ງນີ້:
ການເດີນຂະບວນແບບສັນຕິ ຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອສົ່ງສານສະແດງອອກມາ ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວຂອງຊາວເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ມາຈາກປະເທດຕ່າງ ແລະໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຊື້ອສາຍຈີນເທົ່ານັ້ນ.