ທາງການຈີນຍັງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ໃນມາດຕະຖານການຜະລິດດ້ານປະສຸສັດ ໃນລາວ ເພາະການກວດກາພົບວ່າ ການລ້ຽງງົວ ຄວາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ໃນລາວ ຍັງມີມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕະຫລາດ ໃນຈີນໄດ້ເລີຍ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃນປັດຈຸບັນມີບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງຈາກການຜະລິດສິນຄ້າໂຕຈິງໃນລາວຍັງຈັດຢູ່ໃນລະດັບປະຖົມປະຖານເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດສາກົນໄດ້ແລ້ວ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້າຊະນິດດຽວ ກັບຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງງົວ ຄວາຍ ທີ່ລາວໄດ້ຮັບໂຄຕາການຮັບຊື້ຈາກທາງການຈີນເຖິງ 5 ແສນໂຕຕໍ່ປີ ນັ້ນຖືວ່າຍັງຫ່າງໄກຈາກຄວາມເປັນຈິງ ເພາະວ່າທາງການຈີນຍັງມີຄຳຖາມ ແລະຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ລະດັບມາດຕະຖານການຜະລິດ ຫລື (Good Manufacturing Practice-GMP) ໃນລາວເລື້ອຍມາ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການເປີດຕະຫລາດໄປໃນ ສປ. ຈີນ ທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາກະໄດ້ຕອບຄຳຖາມໄປເນາະ 240 ກວ່າຄຳຖາມ 63 ໜ້າ ຢູ່ໃນຫັ້ນເຂົາເຈົ້າກະຖາມໝົດເລື້ອງບຸກຄະລາກອນ ເລື້ອງອີ່ຫຍັງຕ່າງໆຫັ້ນແຫລະ ແລະຈົນມາຮອດເດືອນຕຸລາ 2022 ຝ່າຍຈີນກະຍັງໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມອີກ 6 ຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ລະບົບມາດຕະຖານ GMP ເລື້ອງພະນັກງານວິໄຈ ເລື້ອງຂໍ້ມູນເຝົ້າລະວັງ ເລື້ອງພະຍາດ ຫລືເລື້ອງບຸກຄະລາກອນຕ່າງໆ ຄືວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍເນາະ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຕອບ ແລະກະປັບປຸງ ພັດທະນາເພື່ອວ່າໃຫ້ສົ່ງອອກໄດ້.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວກໍຍັງບໍ່ສາມາດ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ດ້ວຍ ເຫດນີ້ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສິນຄ້າປະສຸສັດ ອັນລວມເຖິງສິນຄ້າກະສິກຳຕ່າງໆໃນລາວດ້ວຍນັ້ນ ຍິ່ງຫ່າງໄກຈາກມາດຕະຖານຂອງຕະຫລາດສາກົນ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກນັບມື້ ໂດຍຄາດໝາຍວ່າການລ້ຽງສັດໃນລາວຈະຂະຫຍາຍໂຕບໍ່ເກີນ 4 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2023 ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
ໃນ 2023 ນີ້ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງສືບຕໍ່ຜະລິດສັດ ແລະປາ ເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ ແລະເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ສ້າງວຽກລາຍຮັບທີ່ແຂງແຮງເນາະ ໂດຍເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຝູງສັດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 3 ເປີເຊັນ ຫາ 4 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນ ຄວາຍ 1 ເປີເຊັນ ງົວ 3 ເປີເຊັນ ໝູ 4 ເປີເຊັນ ແກະ ແບ້ 5 ເປີເຊັນ ສັດປີກ 5 ເປີເຊັນ ແລະການລ້ຽງປາ ແລະສັດນ້ຳໃຫ້ຂະຫຍາຍໂຕ 3 ເປີເຊັນ ຫາ 4 ເປີເຊັນ ແລະຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຮວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫລືວ່າ GDP ຢູ່ໃນລະດັບ 2.3 ຫາ 2.4 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ.”
ທັງນີ້ ໃນປີ 2022 ລາວສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ ໃນມູນຄ່າ 1,180 ລ້ານໂດລາ ໂດຍເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2021 ໃນ ນີ້ເປັນການສົ່ງອອກພືດ ແລະຜະລິດຕະພັນຈາກພືດທີ່ມີມູນຄ່າ ລວມ 1,120 ລ້ານໂດລາ ແລະສົ່ງອອກສັດປີກ ງົວ ຄວາຍ ໝູ ແບ້ ແລະແກະ ໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມພຽງແຕ່ 53 ລ້ານໂດລາ ເທົ່ານັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໂຄຕາໃນການສົ່ງງົວໄປຈີນເຖິງ 5 ແສນໂຕຕໍ່ປີກໍຕາມ ແຕ່ວ່າລະບົບການລ້ຽງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດ ຈັດສົ່ງງົວໄປຈີນໄດ້ ຕາມໂຄຕາດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍກະຊວງການຄ້າຈີນໄດ້ກຳໜົດ 12 ເງື່ອນໄຂດ້ວຍກັນສຳລັບການນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວ ກໍຄືງົວຕ້ອງມີນ້ຳໜັກ 350 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 4 ປີ ຕ້ອງມາຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ປາດສະຈາກພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຕ້ອງລ້ຽງຢູ່ໃນເຂດທ້ອນໂຮມຢ່າງໜ້ອຍ 45 ວັນ ຕ້ອງມີການລ້ຽງແຍກເພດ ແລະໃນ 6 ເດືອນ ຕ້ອງກວດບໍ່ພົບພະຍາດຕິດຕໍ່ທຸກຊະນິດ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນສັດ ກວດ ການຖືພາ ສັກຢາກັນເຊື້ອປາກເປື່ອຍລົງເລັບ 2 ເຂັມ ຈັດເກັບໂຕຢ່າງ ແລະວິໄຈພະຍາດເປັນປະຈຳ ຕິດຕາມການດ້ວຍໃຊ້ອາຫານ ແລະການປິ່ນປົວ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະຕ້ອງກັກສັດ 30 ວັນ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປຈີນ ຊຶ່ງກໍປາກົດວ່າບໍລິສັດຮ່ວມລົງທຶນ ກະສິກຳຄົບວົງຈອນ ແລະບໍລິສັດອຸ້ຍຝູ ເທັກໂນໂລຈີຊີວະພາບຈາກຈີນ ໄດ້ຕົກລົງເປັນຫຸ້ນສ່ວນ ໃນການພັດທະນາການຜະລິດຊີ້ນງົວ ຄວາຍ ໃນລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຈີນໃຫ້ໄດ້ຕາມໂຄຕາ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ທັງຍັງມີບໍລິສັດຈີນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນ ໃນແຂວງພົງສາລີ ຫລາຍກວ່າ 1,300 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຄຶດເປັນ 50 ເປີເຊັນ ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດໃນແຂວງພົງສາລີ ໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາອີກດ້ວຍ.