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ວັນພະຫັດ, 19 ມັງກອນ 2023
ຊີວິດຊາວລາວ

​ລົມ​ກັບ ນິ​ພ​າ​ພອນ ໄຊ​ຊະ​ນະ​ວົງ​ໄຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ໂຕ​ຄືນຂອງທຸ​ລະ​ກິດ ຈາກການ​ລະ​ບາດ​ ຂອງໂຄວິດ-19

ນາງນິພາພອນ ຊະນະວົງໄຊ ລໍຣາ ໂຣເບີດ

ກ່ອນ​ນາງນິພາ​ພອນ ​ຊະ​ນະ​ວົງ​ໄຊ ລໍ​ຣາ ໂຣ​ເບີດ ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດຂອງ​ຕົນນັ້ນ ນິ​ພາ​ພອນ​ໄດ້​ຜ່ານ​ກັບ​ອຸບ​ປະ​ສັ​ກ​ຫລາຍໆ​ຢ່າງນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້​ເກີດ​ມາຢູ່​ໃນສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ​ອຸ​ບົນ​ປະ​ເທດ​ໄທໃນ​ປີ 1977. ​ຄອ​ບ​ຄົວ​ໄດ້​ພາ​ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຊີ​ວິດ​ໃໝ່ ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ປີ 1980. ​ນິ​ພາ​ພອນ ​ເລີ້ມ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຫລວງ ທີ່ມີພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ນັກ​ຮຽນຄົນ​ຂາ​ວ​ດູ​ໝິ່ນ​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ເອ​ເຊຍ. ເວ​ລາ ນິ​ພາ​ພອນ ອາ​ຍຸ 15 ປີ ນາງໄດ້ແລ່ນ​ໜີ​ຈາກ​ຄອບ​ຄົວ​ ຍ້ອນ​ບັນ​ຫາ​ພາຍ​ໃນ​. ​ຫລາຍ​ປີຕໍ່​ມາ​ ນິ​ພາ​ພອນ​ ໄດ້​ສ້າງ​ຄອບ​ຄົວ ​ແຕ່ບໍ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​. ອຸບ​ປະ​ສັກ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນິ​ພາ​ພອນ​ທໍ້​ຖອຍ​ຕໍ່​ກ​າ​ນ​ສຶກ​ສາ ຈົນສຳ​ລັດ​ປະ​ລິ​ຍາ​ຕີ ​ຝ່າຍບໍ​ລິ​ຫານທຸ​ລະ​ກິດ (Business Adminstration) ໃນ​ປີ 2015 ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄໍ​ເນີສະ​ໂຕນ (Cornerstone University) ໃນ​ລັດ​ມີ​ຊິ​ແກນ ​ແລະໄດ້ເລີ້ມ​ເຮັດວຽກມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ຈາກຫລາຍ​ບໍ​ລິ​ສັດເອກ​ກະ​ຊົນ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ນາງ​ນິ​ພາ​ພອນ ໄຊ​ຊະ​ນະ​ວົງ​ໄຊ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ປີ 2020 ນິພາ​ພອນ ໄດ້ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເປີດ​ທຸ​ລະ​ກິດເປັນ​ຂອງຕົນ​ເອງ​ເມື່ອ​ສອງ​ປີ​ກ່ອນມີ​ຊື່​ວ່າ “Beautiful Potential” ຫລື​ໂອ​ກາດ​ທີ່ຈະ​ສຳ​ເລັດ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ສິດ​ສອນ ເຝິກ​ອົບ​ໂຮມວຽກ​ງ​ານທຸ​ລະ​ກິດ ຖ່າຍ​ຮູບ ອອກ​ແບບ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ແລະເສີມ​ສວຍເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ. ໂຊກ​ບໍ່​ດີ​ ເວ​ລາ​ນັ້ນພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ໄດ້​ເລີ້ມລະ​ບາດ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ແລະ​ບັດ​ນິ້ຕ້ອງ​ໄດ້​ບໍ​ລິ​ຫານທຸ​ລະ​ກິດ ຜ່ານ​ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຢູ່​ບ້ານຊຶ່ງ ນິ​ພາ​ພອນ ໄດ້​ກ່າວ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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ເຊີນ​ຟັງ​ນາງ​ນິ​ພາ​ພອນ ໄຊ​ຊະ​ນະ​ວົງ​ໄຊ ລໍ​ຣາ ໂຣ​ເບີດ​ສ໌
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນິພາ​ພອນ ກ່າວ​ວ່າ ຕ້ອງ​ໄ​ດ້​ປິດ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຈ່າຍ​ຄ່າ​ເຊົ່​າສະ​ຖານ​ທີ່​ເດືອນ​ນຶ່ງ 2000.00 ໂດ​ລາ ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ປີ. ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະນີ້ ນິ​ພາ​ພອນ​ໄດ້​ແກ້​ໄຂບັນ​ຫາ ​ໂດຍ ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານທາງ​ອອນ​ລາຍຢູ່​ບ້ານ ເພື່ອບໍ​ລິ​ການ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າ. ນິ​ພາ​ພອນ ໄດ້ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ ແມ່ນ​ຫ້ອງການ​ທຸ​ລະ​ກິດທີ່​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສ​າ ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາການ​ຄ້າ ການອອກ​ແບບ ອັນ​ເປັນທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ບໍ່​ເໝືອນ​ກັບ​ຄົນອື່ນໆ ​ມີ​ຄວາມ​ຈັບ​ໃຈ ແລະ​ດຶງ​ດູດ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າ ດັ່ງ​ທີ່​ນິ​ພາ​ພອນ​ກ່າວວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ນາງ​ນິ​ພາ​ພອນ ໄຊ​ຊະ​ນະ​ວົງ​ໄຊ ລໍ​ຣາ ໂຣ​ເບີດ​ສ໌
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພາຍ​ໃຕ້​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ຮ້ານ​ໄປ​ມາ​ຫາ​ສູ່​ກັນ​ໄດ້​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ-19 ເວ​ລາ​ນີ້ນິ​ພາ​ພອນຕ້ອງ​ໄດ້​ດິ້ນ​ລົນ ແລະຮຽນ​ຮູ້​ຊ່ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ຫລາຍ​ໄດ້. ໂຊກ​ດີ ທີີ່​ມີ​ສາ​ມີ​ເປັນ​ນັກ​ອອກ​ແບບແວັບໄຊ ​ຊ່ວຍ​ ແລະແນະ​ນຳ​ຕະ​ຫລອດ​ມາ ຊຶ່ງ ນິ​ພາ​ພອນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ:

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​ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ເປີດທຸ​ລະ​ກິດຄືນໃໝ່​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2022 ນິ​ພາ​ພອນ ກຳ​ລັງຮັບ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແລະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຂະ​ ຫຍາຍກິດ​ຈະ​ການ​ອອກ​ໄປ. ຊື່​ສຽງ​ນິ​ພາ​ພອນ ຈາກການ​ເປັນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ມີຄວາມ​ດຸ​ໝັ່ນ ທີ່​ນຳ​ມາ​ແຫ່ງ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາສື່​ມວນ​ຊົນ ດັ່ງ​ທີ່​ ນິພາ​ພອນ ໄດ້​ກ່າ​ວສູ່ຟັງ​ວ່າ:

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ເຖິງ​ແມ່ນ ນິ​ພາ​ພອນ ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ​ມີທຸ​ລະ​ກິດເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແຕ່​ນິ​ພາ​ພອນບໍ່ຫລົງ​ລື​ມ​ພື້ນ​ຖານ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ. ​ນິ​ພາ​ພອນ ​ກ່າວ​ມ້ວ​ນ​ທ້າຍ ວ່າ ບັດ​ນີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕອບ​ສະ​ໜອງແກ່​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ໄດ້ເປັນ​ຜູ້ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ໃຈ ແລະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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ລິງໂດຍກົງ

ນັ້ນ​ແມ່ນຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ ນິ​ພາ​ພອນ ຊະ​ນະ​ວົງ​ໄຊ ລໍ​ຣາ ໂຣ​ເບີດ ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ​ທີ່​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ອຸບ​ປະ​ສັກຕ່າງໆ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຂັດ​ຂວງ​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ.

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