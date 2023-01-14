ທາງການລາວຄາດຫວັງວ່າ ຈະມີລາຍໄດ້ເຖິງ 3,978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະແຮ່ທາດໃນປີ 2023 ໂດຍສະເພາະການສົ່ງອອກໄຟຟ້ານັ້ນ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 15 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນຖະແຫຼງ ວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າ ໝາຍການຜະລິດ ໃນພາກອຸດສາຫະກຳໄວ້ໃນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 14,000 ຕື້ກີບໃນປີ 2023 ນີ້ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ ເກີນກວ່າ 7 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໃນນີ້ກໍໄດ້ວາງຄາດໝາຍການສົ່ງອອກແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1,525 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2,453 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງກໍມີ ຄວາມໄປໄດ້ສູງ ເພາະວ່າແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າໃນລາວ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 51,143 ລ້ານ Kw/h ໂດຍ ໃນນີ້ ຈະສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນບໍ່ເກີນ 20 ເປີເຊັນ ສ່ວນ 80 ເປີເຊັນນັ້ນ ກໍຄືໄຟຟ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ລາວ ມີລາຍໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 15 ເປິເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2022 ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳເຈນ ຢືນຢັນວ່າ:
“ສ້າງມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະກຳໃຫ້ໄດ້ 14,029.09 ຕື້ກີບ ເພີ້ມຂຶ້ນ 7.86 ເປີເຊັນ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 51,134 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເປັນມູນຄ່າ 41,321 ຕື້ກີບ ເພີ້ມຂຶ້ນ 15.77 ເປີເຊັນ ໃນນັ້ນສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ 40,446 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເປັນມູນຄ່າ 2,453 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ້ມຂຶ້ນ 15,88 ທຽບໃສ່ປີທີ່ຜ່ານມາ.”
ແຕ່ວ່າຢ່າງໃດກໍຕາມ ປະເດັນທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນລາວໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເຖິງປັດຈຸບັນ ກໍຄືລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດທີ່ໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກໄຟຟ້ານັ້ນສ່ວນຫລາຍກັບບໍ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າມາໃນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດ ການສົງໄສໃນວົງກວ້າງວ່າ ເປັນຍ້ອນສາເຫດໃດ ທີ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາ ຄານໃນລາວ ຊຶ່ງຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງ ໜັກໜ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງວາລີ ເວດສະພົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກເຂດນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວວ່າ:
“ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆນະສົ່ງໄຟຟ້າ ເໝືອງຕ່າງໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ແລ້ວມັນໄປໃສ? ມີແຕ່ບອກວ່າບໍ່ເຂົ້າລະບົບ ແລະກໍຮູ້ຢູ່ມັນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ ມັນຜິດກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ແຕ່ເຮົາກະເອົາ ໄປເຮັດຫຍັງ ອັນນີ້ກໍເປັນໂຕນຶ່ງທີ່ວ່າຢາກຖາມຄືນວ່າ ເຮົາຊິແກ້ໄຂແນວໃດມາດຕະການໂຕນີ້ ຊິຈິງຈັງແນວໃດ? ຖ້າພວກເຮົາຈິງຈັງແກ້ໄຂ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພວກເຮົາບໍ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄືທຸກມື້ນີ້ ສະນັ້ນລະບົບຄວາມຜິດພາດ ຫລະຫລວມທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄັນເຮົາບໍ່ຈິງໃຈແກ້ແທ້ໆນີ້ ມາດຕະການໃດກໍແກ້ໄປບໍ່ໄດ້.”
ສ່ວນ Mr. Victor Nian ປະທານກຳມະການບໍລິຫານສູນຍຸດທະສາດ ໃນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຊັບພະຍາ ກອນໃນເອເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາລາວ ໃຫ້ກ້າວ ໄປສູ່ສະຖານະຂອງການເປັນປະເທດ ຜູ້ສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ ຫລືເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນໄດ້ຢ່າງ ແທ້ຈິງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ຈາກຈີນເປັນຫລັກ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນເທັກໂນໂລຈີພະລັງ ງານໝູນວຽນທີ່ເປັນມິດ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດນັ້ນ ຖືເປັນເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງຈີນມີ ຄວາມຊ່ຽວຊານເປັນຢ່າງດີ ຈຶ່ງສາມາດຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ພາກການພັດທະນາພະລັງງານໃນລາວໄດ້ຢ່າງ ຄົບວົງຈອນ ໂດຍລວມເຖິງການລົງທຶນພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ ແລະບັນ ດາປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ຢືນຢັນວ່າ ການພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນ ຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ເລີຍຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທັນສະໄໝ ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບປະເທດໃນອາຊຽນ ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (EDL) ທີ່ເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ EDL ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບບໍລິສັດຕາຄ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຂອງຈີນ (CSG) ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອທີ່ຈະພັດທະ ນາລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທັນສະໄໝດ້ວຍເງິນລົງທຶນ ແລະເທັກນິກຈາກຈີນ ໂດຍເລີ້ມຈາກການລົງທຶນ 2,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອວາງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂະໜາດ 500 KV ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບແຂວງ ຢູນານຂອງຈີນແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອສົ່ງໄຟຟ້າ 1,700 MW ໃຫ້ກຳປູເຈຍ 5,000 MW ໃຫ້ຫວຽດນາມ ແລະ 10,500 MW ໃຫ້ໄທ ພາຍໃນປີ 2030 ນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຝ່າຍຈີນທີ່ຖືຫຸ້ນ 90 ເປີເຊັນ ໃນບໍລິ ສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ EDL-T ທີ່ມີອາຍຸສຳປະທານ 40 ປີ ແລະຄ່າສຳປະທານ 625 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.