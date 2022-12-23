Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Touch is one of our five senses. So what might touch-and-go mean? ການສໍາພັດ ແມ່ນນຶ່ງໃນຄວາມຮູ້ສຶກຫ້າປະການຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນຄຳວ່າ touch-and-go ອາດມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ແລະ Dan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
I just heard from Ashley that you lost your pet. I'm so sorry.
ຂ້າຫາກໍໄດ້ຍິນຈາກ Ashley ວ່າ ເຈົ້າເສຍສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າໄປແມ່ນບໍ່. ຂ້ອຍເສຍໃຈນຳເດີ້.
Thanks, Dan. Things were touch-and-go for a while. But finally I found Rocky.
ຂອບໃຈແດນ. ສິ່ງຕ່າງໆ ແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້ໄດ້ຢູ່ຊ່ວງໄລຍະນຶ່ງ. ແຕ່ສຸດທ້າຍຂ້ອຍພົບ ຣັອກກີ (Rocky).
It's a rock? ມັນແມ່ນຫີນຫັ້ນບໍ?
It's Rocky, my pet rock. We go way back, Dan.
ມັນແມ່ນ Rocky, ສັດລ້ຽງທີ່ເປັນຫີນຂອງຂ້ອຍ. ພວກເຮົາຮູ້ກັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແດນ.
Touch-and-go describes a situation that is uncertain. The final result is unknown. We mostly use this phrase when talking about serious situations like a health scare. Not a missing pet rock.
Touch-and-go ຖ້າແປຕາມໂຕ ກໍແມ່ນສຳພັດ ແລະກໍໄປ ມັນໃຊ້ອະທິບາຍເຖິງສະຖານະການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍແມ່ນບໍ່ມີບໍ່ຮູ້. ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ຄວາມຢ້ານກົວ ຫລືເປັນຫ່ວງຕໍ່ສຸຂະພາບ. ບໍ່ແມ່ນສັດລ້ຽງທີ່ເປັນຫີນທີ່ເສຍໄປ. ຖ້າທຽບໃສ່ພາສາລາວ ກໍຈະແມ່ນ “ບໍ່ມີໃຜຮູ້ໄດ້ວ່າມັນຈະເປັນແນວໃດ”