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ວັນພຸດ, 21 ທັນວາ 2022
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English in a Minute: Touch and Go
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ວີດີໂອ ວັກຊີນກັນໄຂ້ມາເລເຣຍ 'ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກປ່ຽນແປງ' ອາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພະຍາດນີ້ຖືກກໍາຈັດ ໃຫ້ໝົດໄປ ຈາກໂລກໄດ້
ວີດີໂອ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ ຫັນໄປຫາກຳປັ່ນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື "ເຮືອໂດຣນ” ເພື່ອເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ
ການສ້າງເງິນບິດຄອຍ ທີ່ມີສີຂຽວ ຫລືພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດໄດ້
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ, 20 ທັນວາ 2022, ໄທພົບເຫັນສົບ 6 ສົບ ພ້ອມກັບຜູ້ ລອດຊີວິດອີກ 1 ຄົນ ຫລັງຈາກ ກຳປັ່ນລົບລຳນຶ່ງຂວ້ຳ ຢູ່ໃນອ່າວໄທ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ, 19 ທັນວາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າຣັດເຊຍທຳການໂຈມຕີດ້ ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຕໍ່ໂຄງຫຼ່າງພະລັງງານ ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 16 ທັນວາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄປທົ່ວຢູເຄຣນ
ຕື່ມອີກ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຟັງນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງມາເລເຊຍ ປະເຊີນກັບການທົດສອບ ແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສຫລ ອາຟຣິກາ ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາ ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຕື້ໂດລາ ແລະສັນຍານທ່ານໄບເດັນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ
ທັງໆທີ່ເກີດສົງຄາມ ແຕ່ຢູເຄຣນ ຍັງສືບຕໍ່ຫຼິ້ນກິລາເຕະບານ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
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