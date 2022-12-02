ທ່ານນາງຊິນດີ້ ແມັກເຄນ ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຣມ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກມອບອຳນາດໃຫ້ ໃນວຽກງານດ້ານອາຫານ ກະສິກຳ ໂພຊະນາການ ແລະການພັດທະນາຊົນນະບົດ ອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດ ອົງການອາຫານໂລກ ແລະອົງການກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ ກໍາລັງຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກົນໄກການຮັບມື ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສະພາວະວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ ແລະເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນລາວ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຊິນດີ້ ແມັກເຄນ ໄດ້ກ່າວເຖິງການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ “ວຽກງານຂອງອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງທັງສາມອົງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນໄພອຶດຫິວ ປັບປຸງຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ເສີມຂະຫຍາຍຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຍຶດຍຸ່ນຂອງລະບົບອາຫານຂອງປະເທດ. ຄວາມຂັດແຍ້ງ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນສົງຄາມ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດຢູເຄຣນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາ ກາດ ແລະພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມອຶດຫິວໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ອາເມຣິກາຈະສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນອັນດັບໜຶ່ງແລະ ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນ ບັນດາອົງການສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະໃນທົ່ວໂລກ.”
ໃນລະຫວ່າງການມາຢ້ຽມຢາມ ໃນບົດບາດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສຳຄັນ ແກ່ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແມັກເຄນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນ ແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະການຂາດສານອາຫານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ເຫັນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍກົງ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້ ການມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມອຸດົມສຸກ ທີ່ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈຳປາສັກ ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງອົງການອາຫານໂລກ ໃນການສົ່ງເສີມໂພຊະ ນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນໂຮງຮຽນຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ. ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງກະສິກໍາຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາເຊິ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼັກ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມາຢ່າງຍາວນານ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານປອາຫານ ຜ່ານອົງການອາຫານໂລກໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ. ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານອາຫານທ່ຽງ ທີ່ອົງການອາຫານຖລກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການສະໜອງອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພໂຊະນາການປະຈໍາວັນ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຊັ້ນປະຖົມຫຼາຍກວ່າ 64,000 ຄົນ ໃນ 707 ໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມຢູ່ຈໍາປາສັກ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍັງໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມສາງຂອງອົງການອາຫານໂລກ ທີ່ເມືອງປາກເຊ ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງອົງການອາຫານໂລກ ທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າເປັນອົງການຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ໃນການວາງເປົ້າໝາຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ບັນດາເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂພຊະນາການ ຊ່ວຍສ້າງການປັບໂຕ ຫຼືເສີມສ້າງຄວາມຢືດຢຸ່ນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະການຮັບມືກັບໄພພິບັດສຸກເສີນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ທ່ານຢານ ເດວລາເຣີ ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງອົງການອາຫານໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ແຜນຍຸດທະສາດສຳລັບ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ານການເງິນຂອງກະຊວງກະສິກຳຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ແລະສະໜັບສະໜູນໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ໃນຂົງເຂດການສ້າງຄວາມຍືດຍຸ່ນ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ. ທ່ານຍັງກ່າວເພີ່ມຕື່ມອີກວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ໂຄງການຂອງພວກເຮົາກໍາລັງຄ່ອຍໆຫັນໄປສູ່ ການປ່ຽນຖ່າຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຖືວ່າສະຫະລັດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ."
ການສືບຕໍ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຂອງທ່ານນາງຊິນດີ້ ແມັກເຄນ ທ່ານໄດ້ເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລະໄດ້ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບອົງການອາຫານ ແລະການ ກະເສດເພື່ອຮຽນຮູ້ພາລະບົດບາດແລະເປົ້າໝາຍໃນການຫັນປ່ຽນລະບົບອາຫານກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະການຮັບມື ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ວິກິດການທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະພະລັງງານໂດຍສະເພາະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນປະຈຸບັນ ທັງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະຕົວເມືອງ.
ທັງນີ້ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຈີ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະມີຄວາມທົນທານ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເມັດພັນພືດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະມີບົດບາດຕໍ່ລະບົບອາຫານທົ່ວໂລກແນວໃດ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະພືດເສດຖະກິດ ເຊິ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາແນວພັນໃໝ່ ໂດຍຮັກສາແນວພັນພື້ນເມືອງ ແລະສະໜອງແນວພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າ ໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາແນວພັນພືດທີ່ມີຄຸນນະ ພາບ ແລະແນວພັນພື້ນເມືອງ. ເຊິ່ງວຽກງານນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຜະລິດຕະພັນພືດໂລກ ໃນອະນາຄົດແນວໃດ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ລົງຢ້ຽມຢາມເບິ່ງການພັດທະນາ ແລະຜົນສຳເລັດຂອງສະມາຊິກແມ່ຍິງແບບຢ່າງ ໃນການຜະລິດຜັກປອດສານພິດ ຂອງຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ສະຫະກອນກະສິກຳອິນຊີທົ່ງມັງ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຜູ້ສະໜອງອາຫານທີ່ມີຄຸນນະ ພາບສູງ ແລະປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອາຫານແລະການກະເສດ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຊາວກະສິກອນຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສະຫະກອນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂອກາດດັ່ງກ່າວ ແລະເປັນການເພີ່ມທະວີເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາ.
ທ່ານນາຊາຣ໌ ຮາຢັດ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເຫັນການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນພືດ ແລະຮັບປະກັນການຜະລິດ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍ່ເປັນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຫັນປ່ຽນລະບົບອາຫານພາຍໃນປະເທດ. ປັດຈຸບັນນີ້ ອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດ ກໍ່ໄດ້ມີການຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງຫ້າວຫັນ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຊາວກະສິກອນປະເຊີນຢູ່ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ການແກ້ໄຂ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນານາຊາດ ແລະພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍທີ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານນີ້ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ.”
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະຜົນສຳເລັດຂອງການລົງທຶນ ຂອງອົງການກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍສຸມໃສ່ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະການພັດ ທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໂດຍການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດໃນຂອບເຂດການໂຮມເຂົ້າກັນຂອງລັດຖະບານ ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການສາກົນ ແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆເພື່ອປະ ກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມອຶດຫີວຢູ່ຊົນນະບົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດກະສິກຳ ການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ແລະ ລະບົບສະບຽງອາຫານຜ່ານການລົງທຶນ ການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຊົນນະບົດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ມີປະສິດທິຜົນ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ.
ໃນຍຸກທີ່ທົ່ວໂລກກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ມີວິທີການແນວໃດໃນການຊ່ວຍເຫລືອໂດຍສະເພາະແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ ທາງດ້ານງົບປະມານ. ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງໂລກ ທີ່ພົວພັນກັບສົງຄາມ ໃນຢູເຄຣນ ເຊິ່ງບັນຫາ ແລະຄວາມທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບອົງການອື່ນໆແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນໍາໂດຍທ່ານນາງຊາຣາ ເຊັກເກນເນັດຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຮ່ວມມືກັນ ຂອງບັນດາສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລວມໄປເຖິງບັນດາອົງການສາກົນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນການສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ.
ທ່ານຍັງເນັ້ນຢ້ຳອີກວ່າ “ບູລິມະສິດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໃນວິກິດການນີ້. ການພັດທະນາໂຄງການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຄວາມຖີ່ສູງ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ການພັດທະນາໂຄງການສ້າງຫຼັກຖານດ້ານຂໍ້ມູນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນຄວາມວິຕົກກັງວົນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມາສະໜັບສະໜູນ ແລະສ້າງເປັນນະໂຍບາຍໃນການຮັບມື ແລະແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ”
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແມັກເຄນ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການທີ່ປຶກສາດ້ານການເກັບກູ້ລະເບີດ ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດ ທະນາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບເສດເຫຼືອຂອງລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງຈາກສົງຄາມ ໂດຍສະເພາະການກໍາຈັດລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ. ທັງນີ້ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມທ້າທາຍກ່ຽວກັບການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໃນປະເທດທີ່ຖືກທໍາລາຍຈາກສົງຄາມ ຍ້ອນສິ່ງປົນເປື້ອນຈາກລະເບີດທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຈາກສົງຄາມ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອຮັບຟັງການລົງທຶນຂອງອາເມຣິກາ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແມັກເຄນ ໄດ້ສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຈຸດມຸ່ງໝາຍດຽວກັນ ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງກັບຄືນໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງ ໂຣມ ປະເທດອີຕາລີ.
United Nations and its food agencies welcome H.E. Ms. Cindy McCain, U.S. Ambassador to the Rome-based UN agencies
H.E. Ms. Cindy McCain, United States Permanent Representative to the United Nations Rome-based agencies mandated to work on food, agriculture, nutrition and rural development – the Food and Agriculture Organization (FAO), the World Food Programme (WFP) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD), is visiting Lao PDR to learn about the country’s coping mechanisms amidst the global food crisis, and to highlight U.S. support to Lao PDR and its people.
Ambassador McCain said the following about her visit, “The work of the UN Food and Agriculture Agencies is essential to address food insecurity in Lao PDR. Together with the Lao government, the three agencies work to reduce hunger, improve learning and nutrition outcomes for primary school students, strengthen livelihoods of small-holder farmers, and bolster resilience of the country’s food systems. Conflict, especially in Ukraine, climate change, and COVID-19 increased global hunger to unprecedented levels. The United States will continue to be a top contributor and supporter of the agencies work here on the ground and around the world.”
During her visit, in the oversight role of the U.S. government as an important donor to the UN food agencies, Ambassador McCain seeks to understand the root causes of food insecurity and malnutrition in Laos, and see UN agencies’ hands-on solutions to these issues and their work on poverty reduction. Visiting Oudomsouk school in Bachieng Chaleunsouk district, she experienced WFP’s support to school-based nutrition in Champassak province. The main and long-term donor to the program is the U.S. Department of Agriculture, with the current support of food commodities arriving through WFP’s supply chain to Lao PDR, contributing to daily nutritious lunches for 64,000 primary school children in 707 schools around the country. While in Champassak, the Ambassador also had a chance to tour WFP’s warehouse in Pakse and learn how the world’s largest humanitarian agency targets the most vulnerable through its nutrition, resilience and emergency response in Lao PDR.
“Our Country Strategic Plan for Lao PDR is greatly supported by the United States, with the U.S. Department for Agriculture financing WFP to support the Lao Government’s school feeding programs since 2008, and the USAID Bureau for Humanitarian Assistance more recently contributing to our work around resilience for food security. As our programs are gradually shifting to national ownership and community management, we continue to count on the U.S. as an important partner for Lao PDR,“ WFP Country Director and Representative Jan Delbaere said.
Continuing her journey to the capital Vientiane, Ambassador McCain spent time with FAO learning about its proactive role to sustainably transform the Agri-food Systems and its Early Warning and Response to mitigate the impact of COVID-19 and the current food and fuel crisis on vulnerable communities in rural and urban areas.
Ambassador McCain learned how tailored and climate-resilient technology solutions applied to crop seeds are important to the agriculture sector in the Lao PDR and the vital role it plays in food systems worldwide. She visited the Rice and Cash Crop Research Center, which develops new varieties, hosts the traditional gene bank and provides quality seeds to farmers in the country and abroad to understand more about their research and development work in quality landrace and traditional seeds, and how this work directly impacts the future of world crop production.
The Ambassador continued her visit seeing the development and achievements of an exemplary woman-led – and primarily female membered – smallholder farmers’ cooperative of organic vegetable production. Thongmang Agricultural Cooperative is the main provider for high quality and safe food for Vientiane capital. With FAO support as a selected model farmer group, the cooperative has benefitted from increased opportunities to strengthen its capacities.
“I am proud to see how our work with the Government for seed quality improvement and for ensuring production of safe, diverse and nutritious produce with communities is continuously growing and contributing to transforming the food systems in the country. As FAO proactively monitors the impact of the current food and fuel crisis I am also very pleased that we continue to address the farmers’ challenges in food security and livelihoods exacerbated by the COVID-19 pandemic. Global efforts are needed to address these issues and we are pleased that the U.S. is supporting our efforts and recognizes the importance of this work for the food security and sustainable growth of the Lao PDR,” Nasar Hayat, FAO Representative to Lao PDR said.
The Ambassador was also updated on the development and achievements of IFAD investments in the Lao PDR, focusing on food security, nutrition, and value chain development with market linkages in the government convergence areas in partnership with Rome-based agencies and other development partners, namely to contribute to the elimination of poverty and hunger in rural areas, transforming agriculture, rural economies and food systems through investments, creating more inclusive, productive, resilient and sustainable rural economies.
How the United Nations, as a system, is assisting the Government of Lao PDR in these trying times of global insecurity, where the country is facing budgetary constraints due to compounding economic effects of the pandemic, and the global food and fuel crisis associated with the war in Ukraine, was discussed at a meeting with UN agencies led by Ms. Sara Sekkenes, UN Resident Coordinator to Lao PDR. The main focus of the meeting was the joint efforts of UN country team members including its food agencies in support of solutions for food insecurity.
The Resident Coordinator highlighted that “the UN’s priority is to support the most vulnerable and marginalized in this crisis. Joint UN efforts such as the program on High Frequency Data are needed which together with the Lao Academy for Economic and Social Sciences generates indispensable data evidence to assess the impact of the current shocks on people in Lao PDR that can inform necessary course corrections for policies and program that aim to tackle the challenges at hand.”
Visiting the office of the Mines Advisory Group (MAG), an organization contributing to the national UXO program supported also by UNDP in addressing the legacy of war with explosive ordnance disposal, informed Ambassador McCain of the inherent challenges to food production in war-torn countries contaminated with explosive remnants of war. Courtesy visits were also paid to the Ministry of Foreign Affairs, meeting with Deputy Minister Phoxay Khaykhamphithoune and to the Champassak Provincial Governor’s office Dr. Vilayvong Bouddakham to hear from national and provincial authorities how U.S. investments and the work of the UN food agencies are received.
With a similar aim, Ambassador McCain continues her journey to Cambodia before returning to her duty station in Rome, Italy.