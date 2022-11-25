ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2021 ແມ່ນວັນເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິສຳລັບທ່ານນາງນິລັບ ໂມບາເຣັສ ເລຂາທິການ ຂອງອົງການກາແດງ ອັຟການິສຖານ ຫຼື ARCS ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ມະນຸດສະທຳແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ແລະອາສາສະມັກອີກຫຼາຍໆພັນຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດອັຟການິສຖານ.
ນາງໂມບາເອສຈື່ໄດ້ກ່ຽວກັບມື້ສຸດທ້າຍໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານນາງ “ພວກເຮົາໄດ້ຈັດປະຊຸມຜູ້ຈັດການຂອງພວກເຮົາ ໃນເວລາ 11 ໂມງເຊົ້າ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານບາງຢ່າງຕາມປົກກກະຕິແລ້ວ.”
ໃນເວລາປະມານຕອນທ່ຽງ ເພື່ອນຄົນນຶ່ງໄດ້ເອົາຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງມາທາງໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ເບິ່ງທີ່ເວົ້າວ່າ “ສາທາລະນະລັດໄດ້ພັງທະລາຍ. ກຸ່ມຕາລີບານເຂົ້າມາໃນເມືອງແລ້ວ.”
ສິ່ງທີ່ຕາມມາແມ່ນການແຕກຫັກລົງຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆ ທີ່ອັຟການິສຖານໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຂອງລະຫວ່າງປະເທດ ແບບທີ່ບໍ່ ເຄີຍາມີມາກ່ອນ. ນັບແຕ່ປີ 2002 ຫາ 2021 ສະຫະລັດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະປະເທດອື່ນໆ ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍໆຕື້ໂດລາ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງແລະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆສຳລັບອັຟການິສຖານ.
ທ່ານນາງໂມບາເຣສ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ເປັນໝໍຜ່າຕັດແລະຜູ້ບໍລິຫານ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນເລຂາທິການ ຂອງອົງການກາແດງ ARCS ໃນປີ 2017 ຊຶ່ງເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານນາງ ປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບທັງສອງຝ່າຍຂອງສົງຄາມໄດ້ແລະຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໄປຍັງແມ່ນກະທັງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.
ໃນມື້ທີ່ອັຟການິສຖານແຕກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນ ລັດຖະມົນຕີ ສະມາຊິກສະພາ ຜູ້ພິພາກສາ ແລະເຈົ້າແຂວງ ແມ່ນພາກັນແລ່ນໄປຍັງສະໜາມບິນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ອາສຣາຟ ການີ ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີ ໂດຍເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະເພື່ອນທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານນາງໂມບາເຣສໄດ້ຕັດສິນໃຈ ບໍ່ຍອມໜີ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເຖິງການຍົກຍ້າຍຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍສິບພັນທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍໂດຍຖ້ຽວບິນຂອງສະຫະລັດນັ້ນວ່າ “ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມບິນກາບູລໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ແມ່ນເປັນການສົບປະໝາດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກຽດສັກສີແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວເຖິງການຍົກຍ້າຍນັ້ນວ່າ ໃຫຍ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ໂດຍກອງທັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດງານທີ່ສຳເລັດຜົນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການຍົກຍ້າຍຊາວອັຟການິສຖານແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຖືກຮາວີລົບກວນທີ່ອາດມີຂຶ້ນນັ້ນ. ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການປະກາດໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກ່າວຫາໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະມາຊິກບາງຄົນຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໂຕ້ແຍ້ງ.