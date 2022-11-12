ໂຄງການພັດທະນານະຄອນວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນເມືອງອັດສະຣິຍະ ຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຈີ ຈາກຈີນຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ຮວມເຖິງການພັດທະນາລະດັບບຸກຄະລາກອນດ້ວຍ ຊຶ່ງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ນັກຊ່ຽວຊານທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະການລົງທຶນລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ຢືນຢັນວ່າ ການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະພັດທະນານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນເມືອງອັດສະຣິຍະ (Vinetiane Smart City) ພາຍໃນປີ 2030 ນັ້ນ ຖ້າຫາກພິຈາລະນາຈາກສະພາບໂຕຈິງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນປັດຈຸບັນ ຈະຕ້ອງຖືວ່າຍັງຫ່າງໄກຈາກຄວາມເປັນຈິງ ເພາະວ່າເມືອງອັດສະຣິຍະນັ້ນ ຕ້ອງມີໂຄງປະກອບໃນ 7 ດ້ານດ້ວຍກັຍຢ່າງຄົບຖ້ວນຄື ເສດຖະກິດອັດສະຣິຍະ ສິ່ງແວດລ້ອມອັດສະຣິຍະ ພະລັງງານອັດສະຣິຍະ ການດຳລົງຊີວິດອັດສະຣິຍະ ການເດີນທາງອັດສະຣິຍະ ຊຸມຊົນອັດສະຣິຍະ ແລະການປົກຄອງອັດສະຣິຍະ ຊຶ່ງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຍັງບໍ່ມີໂຄງປະກອບເລີຍໃດໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຈະເຫັນໄດ້ຈາກລະບົບການຊຳລະລາຄາສິນຄ້າ ແລະບໍລິການດ້ວຍລະບົບ Electronic ຍັງສາມາດດຳເນີນການໄດ້ສະເພາະພາຍໃນລາວເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນການຊຳລະລາຄາສິນຄ້າ ແລະບໍລິການທີ່ເປັນການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດນັ້ນ ຍັງຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ Swift ຂອງທະນາຄານການຄ້າໃນລາວ ທີ່ມີລະບົບເຊື່ອມໂຍງກັບທະນາຄານໃນຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ.
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຊັກຊ້າ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງລາວກັບຕ່າງປະເທດຫລາຍສົມຄວນ ໃນຂະນະທີ່ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍຍັງດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ເພາະວ່າຂາດແຄນທັງບຸກຄະລາກອນ ແລະເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງເລັ່ງດຳເນີນການພັດທະນາ ທັງສອງດ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຈີນນັ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າການທີ່ຈີນຈະຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຈີ ໃຫ້ລາວລວມເຖິງຈະຊ່ວຍພັດທະນາບຸກຄະລາກອນລາວ ຫລືບໍ່ນັ້ນ ຍ່ອມຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕົກລົງ ໃນສັນຍາຮ່ວມມືກັນເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະການລົງທຶນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຄືທຸລະກິດທີ່ເຂົາເປັນມືອາຊີບ ທີ່ເປັນລາຍໃຫຍ່ໆເຂົາເປັນພວກລັດວິສາຫະກິດເພາະສະນັ້ນ ເວລາທີ່ເຂົາອອກໄປລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມາໃນເລື້ອງຂອງມິຕິເປົ້າໝາຍ ໃນມິຕິເຊິງເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເອົາເລຶ້ອງຂອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດມາດ້ວຍ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາຈະບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງທີ່ມັນບໍ່ຄ່ອຍດີ ຫລືຜິດຫລັກວິທີການບໍລິຫານທີ່ນີ້ ຖາມວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຖ່າຍທອດໃນເລື້ອງເທັກໂນໂລຈີ ຫລືບໍ່ເປີດເຜີຍ ເລື້ອງຕ່າງໆ ອັນນີ້ມັນອາດຈະຕ້ອງລົງເລິກລົງໄປວ່າ ທຸລະກິດເຫລົ່ານັ້ນເຂົາຮ່ວມທຶນກັບໃຜ ຫລືບໍ່ ຄືຖ້າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮ່ວມທຶນກັບໃຜ ເຂົາກໍບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ເຂົາຈະຕ້ອງໄປເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງເທກໂນໂລຈີເຮັດຫຍັງຕ່າງໆຂອງເຂົາ.”
ໂດຍອີງຕາມແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດລາວຄັ້ງທີ່ 9 ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຈະພັດທະນາເສດຖະກິດລາວໄປສູ່ລະບົບ Digital ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025 ຫາກແຕ່ວ່າການທີ່ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວຍັງຂາດແຄນທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະມີປະສິດທິພາບຕ່ຳອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກໂຄງການພັດທະນາ 6 ສ. ໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຄື ສ-ສະຫງົບ ສ-ສະອາດ ສ-ສີຂຽວ ສ-ສະຫວ່າງ ສ-ສະເໜ່ ແລະ ສ-ສີວິໄລ ນັ້ນຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ດັ່ງທີທ່ານວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ:
“ການສ້າງເມືອງໃໝ່ຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເມືອງອັດສະຣິຍະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີງົບປະມານຈຳກັດໃນການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການວາງແຜນການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ແລະອີກວັນນຶ່ງແມ່ນບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແມ່ນການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະອັນໄທເຮົາເວົ້າທຸກມື້ນີ້ ບາງເທື່ອນີ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນນີ້ ເວົ້າປະຕິບັດ 6 ສ. ກະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຄິດວ່າ 2 ສ. ສ-ສະອາດ ສ-ສີຂຽວຫັ້ນ ກະແມ່ນດີແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາກະຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ 6 ສ. ຫັ້ນແຫລະ ແມ່ນເມືອງອັດສະຣິຍະ."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວກໍຄາດຫວັງວ່າການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານຈີນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ລາວຫລາຍທີ່ສຸດ ທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ການສື່ສານທັນສະໄໝນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາແລະການ ນຳໃຊ້ລະບົບ Digital ໃນພາກທຸລະກິດຕ່າງໆໃນລາວມີການຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອຄ່າຍລະບົບສັນຍານໄຮ້ສາຍທັງໂຄງຂ່າຍທັງໂທລະສັບມືຖື ແລະລະບົບ Internet ມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ຊຶ່ງເຄືອຄ່າຍໂທລະສັບມືຖື ກວມໄດ້ເຖິງ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ແລະມີປະຊາກອນລາວ 95 ເປີເຊັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ສ່ວນການນຳໃຊ້ Internet ນັ້ນຄິດເປັນ 57 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນ.