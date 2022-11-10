ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບທ່ານສົມເດດ ອິນທະລັງສີ ນັກວິສະວະກອນປຸກສ້າງເຄຫະສະຖານ ຢູ່ລັດຟຣໍລິດາ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເງນອອກສຽງໃຕ້ ແຄມມະຫາສະໝຸດອັດແລນຕິກຂອງສະຫະລັດ. ແຕ່ລະປີ ລັດຟຣໍລິດາ ຈະປະສົບກັບລົມເຮີຣິເຄນ ທີ່ເປັນໄພທຳມະຊາດ ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ທ່ານສົມເດດ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງກົດລະບຽບການປຸກສ້າງເຄຫະສະຖານຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕ້ານທານກັບລົມພາຍຸ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລັດຟຣໍລິດາຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ມີອາກາດ ອົບອຸ່ນຕະຫລອດປີ ເປັນບ່ອນທີ່ຄົນມັກໄປຜັກຜ່ອນ ບຳນານ ແລະເໝາະສົມແກ່ຜູ້ທີ່ມັກປູກຝັງພຶດຕ່າງໆຈາກເຂດຮ້ອນ. ແຕ່ວ່າ ລັດຟຣໍລິດາ ຕ້ອງປະສົບກັບໄພທຳມະຊາດໃນແຕ່ລະປີນັ້ນກໍຄື ເຮີລິເຄນ ທີ່ເປັນພາຍຸຮ້າຍແຮງ ເລີ້ມຈາກເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດືອນພະຈິກ. ຄວາມແຮງຂອງເຮີຣິເຄນມີຢູ່ຫ້າລະດັບ ເລີ້ມຈາກລະດັບທີສອງ ຄື:
ລະດັບສອງ ມີລົມແຮງຈາກ 96 ຫາ 110 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ລະດັບສາມ ມີລົມແຮງຈາກ 111 ຫາ 129 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ລະດັບສີ່ ມີລົມແຮງຈາກ 130 ຫາ 156 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ
ລະດັບຫ້າ ມີລົມແຮງຈາກ 157 ກິໂລແມັດ ຂຶ້ນໄປ.
ເພາະສະນັ້ນ ລັດຖະບານລັດຟລໍຣິດາ ຈຶ່ງມີກົດລະບຽບອອກມາໃຊ້ທຸກໆຫ້າປີ ເພື່ອຄວບຄຸມການປຸກສ້າງເຄຫະສະຖານ ໃຫ້ສາມາດຕ້ານທານກັບຄວາມແຮງຂອງລົມໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ.
ທ່ານສົມເດດ ອິນທະລັງສີ ນັກວິສະວະກອນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ອອກແບບການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານຕ່າງໆ ແລະເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ CSJM Architechs, Inc ຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບກົດເກນ ແລະລະບຽບການປຸກສ້າງເຄຫະສະຖານຕ່າງໆສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ລັດຟຣໍລິດາ ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ສຸດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ມີແຜ່ນດິນຍື່ນອອກໄປສູ່ມະຫາສະມຸດອັດແລນຕິກ ສຸດຢູ່ເມືອງຄີ ແວັສ (Key West) ເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມ ລາຄາແພງ ຫລຽວເຫັນຕາເວັນຕົກຢູ່ສຸດຂອບຟ້າຂອງມະຫາສະໜຸດໃນຍາມຕອນແລງ. ການປຸກສ້າງເຄຫາສະຖານຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເຄັ່ງຂັດກວ່າເຂດອື່ນໆ ຄືຫລັງຄາເຮືອນຊານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຫລັກ ແລະມີຮ່າງເຮືອນທີ່ໜາແໜ້ນ ເພາະເປັນທາງຜ່ານຂອງເຮີຣິເຄນ ຢູ່ເປັນປະຈຳ ຊຶ່ງທ່ານສົມເດດ ໄດ້ອະທິບາຍຕໍ່ໄປວ່າ:
ທ່ານສົມເດດ ສຳເລັດປະລິນຍາໂທ ຝ່າຍວິສະວະກອນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ South Florida ທ່ານໄດ້ກອບວິຊາອາຊີບ ເຮັດທຸລະກິດກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານມາແຕ່ຊຸມປີ 1990 ແລະມີພະນັກງານຫບາຍສິບຄົນ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ດີເປັນພິເສດ. ທ່ານສົມເດດ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມຫາຍຍະນະຂອງເຮີຣິເຄນ ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ໃນເດືອນກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພາກສ່ວນຂອງລັດຟລໍຣິດາ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫາຍຍະນະທີ່ຮ້າງແຮງຈາກເຮີຣິເຄນ ອາຍອັນ (Ian) ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄວ້ໃຫ້ປະມານ 53 ພັນລ້ານ ຫາ 74 ພັນລ້ານໂດລາ. ທ່ານສົມເດດກ່າວ ວ່າໃນແຕ່ລະປີ ລັດຟລໍຣິດາ ຈະປາດສະຈາກເຮຣິເຄນບໍ່ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນການດຳລົງຊີວິດຈະຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປ.