ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບ ທ່ານແສງສົມພັນ ປະກອນຄຳ ຊ່າງຕັດແກ້ວແວ່ນຕາໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ LensCrafters ຢູ່ລັດຄອນເນັກຕິກັດ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ທ່ານແສງສົມພອນ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບດັ່ງກ່າວ ແລະມີຄວາມຊຳນານ ມາເປັນເວລາ ສາມສິບປີແລ້ວ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານແສງສົມພອນ ມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານໃສ່ແວນຕາບໍ ຖ້າທ່ານໃສ່ແວ່ນຕາ ທ່ານໃສ່ເພື່ອເບິ່ງໄລຍະໃກ້ ຫລືໄລຍະໄກ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຄົນພາກັນເລີ້ມໃສ່ແວ່ນຕາອ່ານໜັງສືເວລາອາຍຸ ຮອດລະຫວ່າງ 40 ຫາ 60 ປີ ເພາະເບິ່ງໄກ້ບໍ່ເຫັນ ແລະສາມາດສາມາດຊື້ແວ່ນຕາທີ່ຂາຍຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າມາໃສ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນໄດ້ຮັບການກວດ ຈາກນາຍໝໍຕາ. ແຕ່ວ່າບັນດາຄົນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍໂດຍທົ່ວໄປທີ່ພາກັນໃສ່ແວນຕາຍ້ອນວ່າເບິ່ງໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ເຫັນດີ. ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປຫານາຍໝໍເພື່ອ ແທກສາຍຕາທີ່ຮ້ອງວ່າ Optician ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອຕິດຕາມກັບສະພາບການ ແລະອອກໄບສັ່ງຕັດແກ້ວແວ່ນຕາ.
ບັດນີ້ຕົກມາເປັນໜ້າທີ່ຂອງ ທ່ານແສງສົມພັນ ປະກອນຄຳ ນາຍຊ່າງຕັດແກ້ວແວ່ນຕາ ທີ່ຮ້ອງວ່າ Optician Tech ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ LensCrafters ຢູ່ລັດ ຄອນເນັກຕິກັດ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານແສງສົມພັນ ໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕົ້ນສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານປະກອນຄຳ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນ ອັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດຕາມທີ່ນາຍໝໍຕາໄດ້ອອກໄບສັ່ງມານັ້ນວ່າ:
ການເຮັດແກ້ວແວ່ນຕາໃຫ້ຖືກກັບສະພາບສາຍຕາຂອງແຕ່ລະສ່ວນບຸກຄົນນັ້ນ ມີຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນ. ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຄົນໃສ່ແວ່ນຕາທີ່ມີແກ້ວໜາຜິດປົກກະຕິ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ນັ້ນເສຍສາຍຕາຮ້າຍແຮງ. ຕົກມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ເທັກໂນໂລຈີສະໄໝໃໝ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງທ່ານປະກອນຄຳ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ຕົກມາເຖິງສັດຕະວັດທີຊາວເອັດ ຫລາຍໆຄົນຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າຕົນເອງ ເສຍສາຍຕາ ເພາະບໍ່ເຄີຍກວດສາຍຕາ ເພາະບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນດ້ານເສດຖະກິດເຂົ້າໄປເຖິງແລະກໍບໍ່ຫົວຊາກັບເລື້ອງນີ້. ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບຄວາມລື້ງເຄີຍໃນແຕ່ລະວັນມາຕະຫລອດຊີວິດ ຊຶ່ງທ່ານປະກອນຄຳ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍດັ່ງນີ້.
ທ່ານປະກອນຄຳ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນນາຍຊ່າງຕັດແກ້ວແວ່ນຕາມາເປັນເວລາ 30 ປີແລ້ວ ແລະມັກວຽກນີ້ເປັນພິເສດ. ຍັງອີກບໍ່ນານທ່ານຄິດວ່າຈະອອກບຳນານ ທ່ານມີຄອບຄົວ ບ້ານເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໃສ ລູກຊາຍສອງຄົນ ກໍາລັງ ຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເປັນຄອບຄົວໂຕຢ່າງ ແລະສົມບູນແບບ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ.