ຄວາມກັງວົນໃຈຈາກການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດ ບັດນີ້ຕິດຕາມມາດ້ວຍພະຍາດຕຸ່ມລີງ ຫລື Monkey Pox ຊຶ່ງເປັນພະຍາດໃໝ່ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮ້ອນເອົ້າທີ່ບໍ່ປົກກະຕິໄປຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ໃນປະເທດຝຣັ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນລາຍງານຂ່າວສົງຄາມຢູ່ໃນປະເທດຢູເຄຣນຍັງສືບຕໍ່ຢ່າງບໍ່ລົດລະ. ເລື້ອງທັງໝົດ ນີ້ໄດ້ນຳຜົນກະທົບມາສູ່ດ້ານຈິດໃຈ ໃຫ້ແກ່ຍາປ້າທອງສີ ສິຣິມະໂນ ອາຍຸ 85 ປີ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນອກນະຄອນ ຫລວງປາຣີ ທີ່ມີຄວາມກັງວົນໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ເຫດການປັ່ນປ່ວນຂອງໂລກ ຊຶ່ງຍາປ້າທອງສີ ໄດ້ລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍາປ້າທອງສີ ໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບການເປັນຢູ່ ແລະຄວາມຮ້ອນເອົ້າຕໍ່ອີກໄປວ່າ ລະບົບການຕິດຕັ້ງອາຍເຢັນຢູ່ ປະເທດຝຣັ່ງ ແຕ່ລະເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຊື້ມາໃສ່ເຮືອນຂອງໃຜລາວດ້ວຍຕົນເອງ. ເພາະສະນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ເຮືອນອາພາດແມນ ຫລືເຮືອນຕຶກເປັນຫ້ອງ ທີ່ບໍ່ມີອາຍເຢັນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ພັດລົມເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມຮ້ອນເອົ້າ ແຕ່ ກໍບໍ່ເປັນທີ່ພຽງພໍ.