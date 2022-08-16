ຫົວໜ້າຕຳຫລວດລົດໄຟລາວຍອມຮັບວ່າ ມີກຸ່ມແກັ່ງຂະບວນການເກງກຳໄລຈາກການຊື້ຂາຍປີ້ໂດຍສານ ລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ສວນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຜ່ານມາ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ພັນເອກໄກສອນ ແກ້ວມະນີ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫລວດລົດໄຟ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໃຫ້ການຍອມຮັບ
ວ່າສະພາບການປັ່ນປ່ວນໃນການຊື້ຂາຍປີ້ໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ໃນລາວໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທຳຂອງກຸ່ມແກັ່ງ ຫລືຂະບວນການເກງກຳໄລ ຈາກການຊື້ຂາຍປີ້ໂດຍສານລົດໄຟ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ຫລືວ່າຈ້າງບຸກຄົນ ໃຫ້ເຂົ້າມາເຂົ້າຄິວເພື່ອຈອງຊື້ປີ້ໂດຍສານ ໄວ້ເປັນການລ່ວງໜ້າ ແລະເປັນຈຳນວນຫລາຍ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບກັບການບໍ່ເຂັ້ມງວດຂອງພະນັກງານໃນການກວດກາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຊື້ປີ້ໂດຍສານຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ໂດຍສານທົ່ວໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຕ່ສຳລັບໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ຕຳຫລວດລົດໄຟລາວຈະເຂັ້ມງວດຫລາຍຂຶ້ນ ທັງຈະລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຢ່າງເດັດຂາດ ຊຶ່ງລວມເຖິງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະໂຕແທນທີ່ກະທຳຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວດ້ວຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ພັນເອກໄກສອນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຜ່ານມາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດລົດໄຟພວກເຮົາ ກໍໄດ້ຕິດຕາມກຸ່ມຄົນ ຫລືບາງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຈ້າງກຸ່ມຄົນໃດນຶ່ງເພື່ອມາຊື້ປີ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍລິສັດຕົນ ມີລັກສະນະສວຍໂອກາດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໄປຂາຍເອົາເກງກຳໄລ ແລະເຮັດ
ໃຫ້ສະພາບຈຳນວນຄົນແອອັດຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຕຳຫລວດລົດໄຟຈະໄດ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງທີ່ມີລັກຊະນະຊື້ປີ້ ເພື່ອ
ໄປເກງເອົາກຳໄລ ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາພົບເຫັນ ແມ່ນພວກເຮົາຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍດ້ວຍວິທີສຶກສາ
ຕັກເຕືອນ ແລະປັບໃໝ.”
ໂດຍຜ່ານມາຂະບວນການເກັງກຳໄລ ຈາກປີ້ໂດຍສານລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການບວກເພີ້ມຈາກລາຄາແທ້ໃນ ອັນຕາລະຫວ່າງ 30,000 ກີບ ຫາ 60,000 ກີບ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບດ້ວຍປັນຫາການຂາດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳຫລັບຜູ້ໂດຍສານ ທັງໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຄີວຊື້ປີ້ໂດຍສານ ແລະໃນລະຫວ່າງການລໍຖ້າຂະບວນລົດໄຟ ເພາະວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ ແລະຍາດຕິທີ່ມາສົ່ງນັ້ນເຂົ້າໄປພາຍໃນອາຄານຜູ້ໂດຍສານຂອງສະຖານີລົດໄຟທຸກແຫ່ງ ກ່ອນທີ່ຈະເຖິງກຳນົດການເດີນທາງທັງຍັງບໍ່ມີບ່ອນພັກເຊົາ ແລະຫ້ອງນ້ຳ ສຳລັບໃຫ້ບໍລິການຢູ່ນອກໂຕອາຄານຂອງ ສະຖານີລົດໄຟດ້ວຍແລ້ວ ຍ່ອມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ພ້ອມໃນດ້ານບໍລິການຂອງບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ ຮັບການແກ້ ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ທີ່ລວມເຖິງການພັດທະນາ ການຈອງປີ້ໂດຍສານດ້ວຍລະບົບ Online ຫລື Appplication ທີ່ຄາດວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນທ້າຍປີ 2022 ນີ້ດັ່ງທີ່ທ່ານດາວເພັດຈີນດາ ສີຫາລາດ ຮອງຜູ້ອຳ ນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ:
"ພວກເຮົາກະຍອມວ່າຄວາມຕຽມພ້ອມຂອງພວກເຮົາໃນຜ່ານມາກະຄືວ່າບໍ່ທັນສົມບຸນ ແລະມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້
ບໍລິສັດເຮົາກະໄດ້ແກ້ໄຂໄປສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຫ້ໂດຍສານມາກ່ອນເວລາ
ຫັ້ນ ກະພວກເຮົາກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນອາຄານສະຖານີໄດ້ແລ້ວ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ຈັດໂຊນ ຢູ່ໃນອາຄານ
ສະຖານີຫັ້ນໂຊນນຶ່ງ ແມ່ນໂຊນໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງມາສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ກະສາມາດເຂົ້າມາໃນສະຖານີໄດ້ ແລ້ວກະສາມາດໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳທາງໃນສະຖານີ ແລະພວກກະຈັດແຍກໂຊນຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງຫັ້ນໂຊນນຶ່ງ ສະຫລຸບຮວມແລ້ວປັດຈຸບັນພາກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການແກ້ໄຂຢູ່."
ທັງນີ້ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນແຜນການນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ (BRI) ຂອງລັດຖະບານຈີນ ໂດຍລັດຖະບານລາວກັບຈີນໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟຟ້າລາວ-ຈີນ ຂຶ້ນມາເພື່ອບໍລິຫານໂຄງການທີ່ຝ່າຍລາວ ແລະຈີນຮ່ວມລົງທຶນໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 37,450 ລ້ານຢວນ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນທຶນເລີ້ມຕົ້ນ 40 ເປີເຊັນ ທີ່ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟຟ້າລາວ ແລະຈີນ ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ສ່ວນອີກ 60 ເປີເຊັນນັ້ນ ຮັບຜິດຊອບໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ ໝາຍຄວາມວ່າລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟລາວ ໄດ້ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຈີນເພື່ອປະກອບສ່ວນເປັນທຶນເລີ້ມຕົ້ນ 40 ເປີເຊັນໃນມູນຄ່າ 4,494 ລ້ານຢວນກັບຝ່າຍຈີນປະກອບສ່ວນ 10,486 ລ້ານຢວນ ສ່ວນບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍຮັບຜິດຊອບທຶນ 22,470 ລ້ານຢວນ ຊຶ່ງທຶນທັງໝົດກໍແມ່ນການກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານການຄ້າຂອງຈີນດ້ວຍເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເພາະສະນັ້ນ ການປັບຂຶ້ນຄ່າໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ໃນໄລຍະນີ້ ຈຶ່ງມີສາເຫດມາຈາກການຕົກຕ່ຳລົງຂອງຄ່າເງິນກີບ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະໜີ້ເງິນ
ກູ້ພ້ອມດ້ວຍດອກເບ້ຍຄືນໃຫ້ກັບທະນາຄານຈີນ ດ້ວຍເງິນຢວນ ຫາກແຕ່ວ່າຄ່າໂດຍສານລົດໄຟລາວໄດ້ຈັດເກັບເປັນເງິນກີບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມລົງທຶນຈະຕ້ອງແລກປ່ຽນຈາກເງິນກີບເປັນເງິນ ຢວນເພື່ອນຳໄປຊຳລະເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍເຫດນີ້ການກຳໜົດລາຄາຄ່າໂດຍສານ ລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ຈຶ່ງຕ້ອງອີງໃສ່ຄ່າເງິນ ແລະໃຊ້ເງິນຢວນ ເປັນພື້ນຖານການກຳໜົດລາຄານັ້ນເອງ.