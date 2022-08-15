ສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດຄະນະນຶ່ງ ທຳການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ 12 ມື້ ຫຼັງຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ຈີນ ແລະຈີນໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີ ດ້ວຍການຍິງລູກສອນໄຟ ແລະສົ່ງກຳປັ່ນ ແລະເຮືອບິນລົບ ໄປຍັງເຂດທະເລແລະນ່ານຟ້າ ອ້ອມຮອບເກາະໄຕ້ຫວັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ 5 ທ່ານ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານເອັດ ມາຄີ (Ed Markey) ຈາກລັດແມັດຊາຈູແຊັສ ແລະໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນອາທິດ ແລະວັນຈັນມື້ນີ້ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເອເຊຍ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງສະຖາບັນອາເມຣິກັນ ຢູ່ທີ່ໄຕ້ຫວັນ. ພວກທ່ານຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳອະວຸໂສເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບໄຕ້ຫວັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະບັນຫາອື່ນໆອີກ.
ອົງການອອກອາກາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ນຳວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບເຮືອບິນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ລົງຈອດໃນເວລາປະມານ 7 ໂມງແລງ ທີ່ສະໜາມບິນຊອງຊານ (Songshan) ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄທເປ ຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ຈີນກ່າວອ້າງວ່າ ເກາະໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ແລະຄັດຄ້ານບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ຕິດຕໍ່ກັບລັດຖະບານຂອງຕ່າງປະເທດ.
TAIPEI, Taiwan (AP) — A delegation of American lawmakers is visiting Taiwan just 12 days after a visit by House Speaker Nancy Pelosi that angered China. China responded to Pelosi's visit by sending missiles, warships and warplanes into the seas and air around Taiwan.
The five-member delegation is led by Democratic Sen. Ed Markey of Massachusetts and is in Taiwan on Sunday and Monday as part of a visit to Asia, the American Institute in Taiwan said. They will meet senior leaders to discuss U.S.-Taiwan relations, regional security, trade, investment and other issues.
A Taiwanese broadcaster showed video of a U.S. government plane landing about 7 p.m. at Songshan Airport in Taipei, the Taiwanese capital.
China claims self-ruled Taiwan as its territory and objects to it having any official contact with foreign governments.