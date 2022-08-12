ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຢືນຢັນໃນນະໂບຍາຍເສີມສ້າງເຂດຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບຮ່ວມກັບເພື່ອນບ້ານທັງ 5 ປະເທດ ຮວມເຖິງການປັກປັນເຂດຊາຍແດນລາວກັບໄທ ແລະກຳປູເຈຍ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 3 ປີ.
ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິງ ທີ່ຈະເສີມສ້າງເຂດຊາຍແດນລາວກັບເພື່ອນບ້ານທັງ 5 ປະເທດ ໃຫ້ເປັນເຂດຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍແນໃສ່ການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນທຸກໆດ້ານຮ່ວມກັນ ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳຈຶ່ງຕ້ອງຮ່ວມມືກັນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງຈິງຈັງ ໃນນີ້ລວມເຖິງການຕົກລົງເພື່ອປັກປັນເຂດແດນລະຫວ່າງກັນ ໃຫ້ສຳເລັດດ້ວຍ ດັ່ງທ່ານພັນຄຳ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສປປ ລາວ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພົວພັນ ຮ່ວມມື ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນເປັນຕົ້ນແມ່ນສະກັດກັ້ນປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ ການຄ້າມະນຸດ ແລະອື່ນໆຕະຫລອດເຖິງການລາດຕະເວນຕາມສາຍນ້ຳຕ່າງໆ ທີ່ມັນຕິດພັນກັບຊາຍແດນພວກເຮົາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນ ການຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຊາຍແດນເຮົາເປັນຊາຍແດນ ສັນຕິພາບ ມິດຕະພາບ ແລະດີແທ້ພວກເຮົາພະຍາຍາມ ແກ້ໄຂ ບັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນທາງບົກ ແລະທາງນ້ຳ ໃຫ້ສຳເລັດໃຫ້ມັນໄວ.”
ທັງນີ້ ໂດຍການປັກປັນເຂດຊາຍແດນລາວ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄດ້ດຳເນີນ ການເສັດແລ້ວ 3 ປະເທດຄືມຽນມາ ຈີນແລະຫວຽດນາມ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອ 2 ປະ ເທດກໍຄື ໄທ ແລະກຳປູເຈຍ ທີ່ຍັງຈະຕ້ອງດຳເນີນການສຳຫລວດ ເພື່ອຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປຫາກແຕ່ດ້ວຍການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການປັກປັນເຂດແດນລາວກັບໄທແລະກຳປູເຈຍ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເລີຍນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ສ່ວນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງການລາວກັບກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນລະຫວ່າງກັນໄດ້ແລ້ວ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຄິດເປັນໄລຍະທາງລວມ 460 ກິໂລແມັດ ແລະໄດ້ປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນແລ້ວ 121 ຫລັກ ຄິດເປັນ 86 ເປີເຊັນ ຂອງເຂດແດນລາວ ກຳປູເຈຍ ທີ່ມີໄລຍະທາງ 535 ກິໂລແມັດ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອເຂດແດນອີກ 75 ກິ ໂລແມັດ ຫລື 14 ເປີເຊັນ ທີ່ຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມຊາຍແດນລາວ ກຳປູເຈຍ ຈະສືບຕໍ່ການສຳຫລວດ ແລະເຈລະຈາກັນ ຕໍ່ໄປ.
ໂດຍເຂດຊາຍແດນທີ່ລາວ ກຳປູເຈຍຂັດແຍ້ງກັນກໍຄືເຂດແກ້ງຕຳມະຄອຍ ກັບຫ້ວຍຕະເງົາ ຢູ່ໃນເຂດເມືອສະ ໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ກັບເມືອງແສນປາງ ແຂວງສະຕຶງແຕຣງ ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 550 ກິໂລແມັດມົນ ທົນ ເພາະທາງການທັງ 2 ຝ່າຍ ໄດ້ອ້າງເຂດແດນໂດຍຍຶດຖືເອົາແຜນທີ່ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທັງຍັງປາກົດວ່າຝ່າຍ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າມາໃນເຂດດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ຈຶ່ງເກີດການຂັດແຍ້ງ ແລະເກີດການປະເຊີນໜ້າກັນ ຢູ່ ໃນເຂດຊາຍແດນດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງໄທ ໃນຄະນະກຳມາທິການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງລາວ ໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນ ຢັນວ່າ ຄະນະປະຕິບັດງານໄທ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ຮ່ວມກັນສ້າງແຜນທີ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ສະບັບໃໝ່ທີ່ມີມາດຕາສ່ວນ 1:25,000 ຮວມທັງຍັງໄດ້ດຳເນີນການສຳຫລວດ ແລະວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງຮັບສັນຍານດາວທຽມລະບົບ GPS ຢູ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນເບື້ອງປະເທດໄທໄດ້ແລ້ວ 167 ຈຸດ ຫາກແຕ່ການດຳເນີນງານກໍຕ້ອງຢຸດສະງັກ ເພາະການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປີ 2018-2019 ຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮ່ວມລາວ ໄທ ໄດ້ລົງໄປສຳຫລວດພື້ນທີ່ໂຕຈິງ ຢູ່ບໍລິ ເວນພູຜາມົນ ບໍລິເວນ 3 ບ້ານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ແລະບໍລິເວນຕົ້ນກຳເນີດຂອງນ້ຳເຫືອງ ໂດຍຄະນະປະຕິບັດງານຮ່ວມດ້ານກົດໝາຍກໍສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຫາແນວທາງການແກ້ໄຂບັນດາຈຸດຄົງຄ້າງໃຫ້ໄດ້ ໂດຍນັບຈາກປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາທາງການລາວ ໄທ ຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນລະຫວ່າງກັນໄດ້ແລ້ວ 676 ກິໂລແມັດ ແລະປັກຫລັກໝາຍເຂດຊາຍແດນ 210 ຫລັກ ຄິດເປັນ 93 ເປີເຊັນ ຂອງເຂດແດນທາງບົກທັງໝົດ ຈື່ງຍັງເຫລືອປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ໃນ 14 ພື້ນທີ່ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຂດແດນ ໃນແນວນ້ຳເຫືອງ ແລະນ້ຳຂອງ ທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງປັກປັນໃຫ້ໄດ້ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ ວາງໄວ້ ໃນປີ 2025.