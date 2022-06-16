ພັນທະມິດທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບນຶ່ງໃນພວກຜູ້ນຳລະດັບສູງຂອງກຸ່ມລັດ ອິສລາມຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງພັນທະມິດບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ຄົນທີ່ຖືກຈັບນັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງລາວດັ່ງກັບ “ເປັນນັກເຮັດລະເບີດທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ.”
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການບຸກກວດຄົ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດໃນຊີເຣຍ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງກຸ່ມກະບົດທະຫານແຫ່ງຊາດ ຊີເຣຍ ທີ່ເວົ້າວ່າກອງກຳ ລັງພັນທະມິດໄດ້ດຳເນີນການບຸກກວດຄົ້ນໃນເຂດ ອາລ-ຮູໄມຣາ (Al-Humaira) ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເທິກີ ກັບ ຊີເຣຍ.
ການໂຈມຕີຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເປັນສູນເສຍເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງຫຼາລາຍຄັ້ງຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ຝຣັ່ງໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດມື້ວານນີ້ເຖິງການຈັບກຸມ ທ້າວ ອູເມວາ ອູດ ອາລບາກາເຢ (Oumeya Ould Albakaye) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສອິສລາມຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນເຂດທະເລຊາຍ ຊາຮາຣາ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ອີຣັກ ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ທຳປະຕິບັດການທີ່ສຳຄັນຫລາຍຄັ້ງຕ້ານພວກນັກລົບລັດອິສລາມ, ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກໄດ້ຈັບກຸມພວກຫົວຮຸນແຮງແປດຄົນ ຢູ່ໃນເມືອງ ວາດີ ອາລ-ທາທາ (Wadi Al-Tharthar.)
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນ ຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ປະກາດການຈັບກຸມຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການສືບລັບ, ວາງແຜນ ແລະປະຕິບັດການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ແນເປົ້າໜາຍໃສ່ ສະຖາບັນການບໍລິການ ແລະ ກອງທັບ ແລະ ກຳລັງຮັກສາ ຄວາມປອດໄພຢູ່ເມືອງ ແດ ເອສເຊີ (Deir Ezzor).
The U.S.-led coalition said it captured one of the Islamic State group’s top leaders in Syria during an operation early Thursday.
A coalition statement did not identify the person captured, but described him as “an experienced bomb maker and facilitator.”
The statement also did not say where in Syria the raid took place.
Reuters quoted a spokesperson for the Turkish-backed Syrian National Army rebel group saying coalition forces had conducted a raid in the Al-Humaira area, just south of the Turkish-Syrian border.
Thursday’s raid is the latest in a series of recent blows against the Islamic State group.
France announced Wednesday the capture of Oumeya Ould Albakaye, a senior official in Islamic State in the Greater Sahara.
Also Wednesday, Iraq said it conducted several major operations against Islamic State fighters, a day after arresting eight militants in Wadi al-Tharthar.
The U.S.-backed Syrian Defense Forces also announced Sunday the capture of a key Islamic State cell leader who it said was “responsible for intelligence, planning and conducting terrorist acts targeting service institutions and military and security force” in the Deir Ezzor countryside.
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