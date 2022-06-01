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ວັນພຸດ, 01 ມິຖຸນາ 2022
ລາວ

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ​ໃຊ້​ຕຳ​ຫລວດ ກວດກາ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະຈະດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີທັນທີ ຖ້າຫາກ​ພົບ​ວ່າ ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມກົດໝາຍ

ນັກ​ຄ້າ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຖືກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈັບ​ໄດ້ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ກຳລັງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳ​ຫລວດເຂົ້າໃນການກວດກາບັນດາຮ້ານຮັບແລກປ່ຽນ ເງິນຕາໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະຈະດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີທັນທີຖ້າຫາກ​ພົບ​ວ່າບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ປາບ​ປາມ​ຮ້ານ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜູ້​ວ່າ​ການທະນາຄານແຫ່ງ​ຊາດລາວຖະ​ແຫລງວ່າ ມາດ​ຕະ​ການສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະ ຈັດການປະຕິບັດ ເພື່ອຄວບຄຸມສະ​ພາ​ວະການຜັນຜວນຂອງຄ່າເງິນກີບກໍ​ຄື​ການນຳໃຊ້ກຳລັງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳ​ຫລວດເຂົ້າໃນ​ການກວດ​ກາ​ບັນ​ດາຮ້ານຮັບແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ ຈະດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີໃນທັນທີ ຖ້າຫາກພົບ​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ຕາມກຳນົດໃນລະບຽບ-ກົດໝາຍແລ້ວ ກໍ​ຍັງຈະຕ້ອງຖືກຖອນ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາອີກ​ດ້ວຍໂດຍ​ມາດ​ຕະ​ການນີ້ ກໍ​ຈະ​ໃຊ້ບັງຄັບຕໍ່ບັນດາໜ່ວຍ ແລກປ່ຽນເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດອີກ​ເຊັ່ນ​ກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານສອນໄຊໄດ້ໃຫ້ການຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສົມກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ ທີ່ເຂັ້ມ ງວດກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ານເງິນຕາ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແບບບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດຫລາຍຂຶ້ນ ຜ່ານກົນ​ໄກກວດ​ກາ​ໂດຍ​ກົງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະຜ່ານ​ການ​ຊີ້​ນຳໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ ໃນ​ການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕົວແທນໃຫ້ມີ​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຂອງທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກຳນົດອອກ ແລະກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະເຄັ່ງຄັດ.”

ໃນ​ປີ 2021 ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ໄດ້​ຖອນ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ 140 ລາຍ ແລະ​ຍັງ​ເຫລືອ 410 ລາຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກກວດ​ກາ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ລາວປະເຊີນກັບການຂາດດຸນບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ ພາຍໃນປະ​ເທດ (GDP)ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຶນສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຫລຸດ​ລົງ​ຈາກ 1,263 ລ້ານ ໂດລາ ໃນທ້າຍປີ 2021 1,068 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຫລື​ເຫລືອພຽງ 1 ເດືອນເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນ ໃນ​ໄຕ​ມາ​ດ​ທີ 1 ຂອງປີ 2022 ໂດຍມີສາເຫດ ມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກ ຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນເພື່ອນໍາມາໃຊ້ດຸນດ່ຽງ ລາຍ​ຈ່າຍ ທີ່​ສູງກວ່າ​ລາຍ​ຮັບ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ມີໜີ້ສິນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 15 ພັນ 500 ລ້ານໂດລາ ຄິດເປັນ 70 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2021 ເປັນສູງກວ່າ 75 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2022 ຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວ ຍັງຈະຕ້ອງກູ້ຢືມ 1 ພັນ 275 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະໜີ້ເງິນກູ້ ແລະດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບເຈົ້າໜີ້ຕ່າງ ປະເທດໃນປີ 2022 ນີ້ ເຊິ່ງ ຍັງບໍ່ລວມເຖິງໜີ້ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ຈະຕ້ອງຊໍາລະຄືນເກີນກວ່າ 15 ພັນ 500 ລ້ານກີບໃນປີ 2022 ນີ້ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.

ໂດຍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2022 ນີ້ ລາວ​ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 589.66 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​. ສ່ວນໃນ​ປີ 2021 ລ່ວ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກ​ໄດ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 5,458 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ (ບໍ່​ລວມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ) ແລະ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 5,806 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມ​ເຖິງ 348 ລ້ານ ໂດລາ ແຕ່​ຖ້າ​ລວມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ໄດ້​ປຽບ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ເຖິງ 1,740 ລ້ານໂດລາໃນ​ປີ 2021 ແຕ່​ວ່າ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄຟ​ຟ້ານັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ຜູ້​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ຈຶ່ງບໍ່​ໄດ້​ໂອນ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 4,000 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປີ, ແຕ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງໄດ້ພຽງ 2,000 ລ້ານໂດ​ລາເທົ່ານັ້ນໃນແຕ່​ລະ​ປີອັນເປັນເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນ Moody’s Investor Service ໄດ້ປັບຫຼຸດລະດັບໜີ້ສິນຂອງລາວ ຈາກລະດັບທີ່ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະພັດທະນາ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໄດ້ລົງມາເປັນລະດັບຕິດລົບນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ທັງຍັງປະກົດວ່າທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ປະສົບຄວາມຫຼົ້ມແຫຼວ ໃນການກໍານົດ ແລະບັງຄັບແລກປ່ຽນ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາຜູ້ທີ່ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າຈາກລາວໄປຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.

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