ບໍລິສັດນຶ່ງ​ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ກໍາລັງໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວປະເທດເຂົ້າເຖິງ ເຮືອບິນໂບ​ອິງ (Boeing) ທີ່ຖືກດັດແປງແບບພິເສດຂອງຕົນ ໄດ້ບ່ອນທີ່ ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຄິດ​ຄົ້ນ​ອອກ​ມາ​ໃໝ່ໃນສະພາບແວດ ລ້ອມທີ່ບໍ່ມີແຮງດຶງດູດ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ຫລື zero-gravity. Julie Taboh ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ພວກສະແຫວງຫາການຜະຈົນໄພ ແລະນັກບິນອະວະກາດສາມາດທົດລອງ ການເຮັດ​ຕົວ​ເບົາໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຶ້ນໄປ​ເທິງວົງໂຄຈອນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລອຍ, ພິກຕົວ​ ແລະເຫວີ່ນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຄືກັນ​ກັບ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ອະວະ​ກາດຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ບິນໂບ​ອິງ (Boeing) ທີ່​ຖືກ​ດັດແປງລຳ​ນີ້ໄດ້.

ແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມບໍ່​ມີ​ແຮງ​ດຶງ​ດູດຍັງສາມາດເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ເຫມາະສົມ ທີ່​ສຸດສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາ.

ທ່ານນາງ​ໂນ​ແອ​ລ ເພຍ​ສັນ (Noelle Pearson), ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຝ່າຍ​ຂາຍ​ຂອງບໍ​ລິ​ສັດເຊ​ໂຣ-ຈີ (Zero-G) ໂອ້​ລົມ​ກັບວີ​ໂອ​ເອຜ່ານ​ທາງ Skype ວ່າ:

"ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການປະດິດສ້າງທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເທິງເຮືອ​ບິນ Zero-G ທີ່ອາດຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດໄດ້."

ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງ ໃນສະຫະລັດ ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການນາ​ຊາ (NASA) ຫລືອົງການບໍລິຫານການບິນແລະອະວະກາດແຫ່ງຊາດໄດ້ສົ່ງທີມ ນັກຄົ້ນ​ຄວ້າໄປສູ່ບ່ອນທີ່​ເປັນສ່ວນຍ່ອຍ ຊຶ່ງ​ເປັນເສັ້ນທາງການບິນທີ່ຕ່ຳກວ່າ ວົງໂຄຈອນທີ່ສົມບູນອັນ​ນຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານ​ຈອ​ຣ​ຈ໌ ແພນ​ຕາ​ລົ​ສ (George Pantalos) ກ່າວ​ວ່າ: "ໂອ​ເຄ ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນ​ໂຄ້ງອັນນຶ່ງ ... "

ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລູ​ວີ​ລ (Louisville), ລັດ​ເຄນ​ຕັກ​ກີ ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ເລືອດແຫ້ງທີ່ຜົງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ມັນປຽກ​ຄືນດ້ວຍການ​ເອົານ້ໍາ ໃສ່...… ຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນແຫຼວຄື​ມາອີກ.

ທ່ານ​ມິ​ແຊ​ລ ເມນ​ສ໌ (Michael Menze) ເປັນອາຈານສອນວິຊາຊີວະສາດ ແລະ ເປັນຮອງຄະນະບໍດີສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະນະວັດຕະກໍາທີ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລລູ​ວີ​ລ (Louisville). ທ່ານ​ເວົ້າ​ກັບວີ​ໂອ​ເອຜ່ານ​ທາງ Skype ວ່າ:

"ເມັດເລືອດແດງສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ພຽງແຕ່ 42 ມື້ ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະຖືກເອົາ​ຖິ້ມ​ໄປ. ສະນັ້ນ ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນການພັດທະນາຜະລິດ ຕະພັນເລືອດທີ່ຄົງຄ້າງ​ຢູ່ໃນຊັ້ນວາງເຄື່ອງທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນສະພາບສຸກ ເສີນສຳລັບການເອົາເລືອດໃສ່ໃຫ້​ຄົນປ່ວຍໄດ້.”

ຈຸດສຳຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍ​ແມ່ນການສັງເກດວ່າ ຈຸລັງ ເລືອດທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຫລວ​ຄືນນັ້ນໄຫຼ ໃນສະ​ພາບ​ແວ​ດ​ລ້ອມທີ່​ມີ​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ເທົ່າ​ສູນ​ຄືແນວໃດ. ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກອະວະກາດ, ແລະຄົນອື່ນໆ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນທາງການແພດ.

ທ່ານ​ຈອ​ຣ​ຈ໌ ແພນ​ຕາ​ລັ​ສ (George Pantalos) ເປັນອາຈານສອນ​ເລື້ອງຜ່າ ຕັດຫົວ​ໃຈ ແລະຊ່ວງ​ເອິກ ທັງເປັນອາຈານສອນ​ວິ​ສາ​ວະ​ກຳ​ຊີ​ວະ​ວິດ​ທະ​ຍາ ຢູ່ມະ​ຫາວິທະຍາໄລ Louisville. ທ່ານໂອ້ລົມກັບວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:

"ວິທີນຶ່ງທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ ແມ່ນໄປຢູ່ເທິງເຮືອບິນຄົ້ນຄວ້າທີ່ສາມາດເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ຂອ​ງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ເທົ່າ​ກັບ​ສູນໃນ​ໄລຍະສັ້ນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ມີ ການກໍານົດເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້."

ທີມຄົ້ນ​ຄວ້ານີ້ (ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດຟລໍຣິດາ) ກໍາລັງຄົ້ນຫາວິທີການ ປະຢັດນ້ຳມັນຈະ​ຫລວດ ໃນລະຫວ່າງປ່ຽນ​ຖ່າຍຈາກສາງເກັບມ້ຽນໄປ​ຫາຖັງ, ໂດຍມີການທົດລອງໃນເຮືອ​ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ເທົ່າ​ສູນ ຫລື Zero-G.

ທ່າ​ນ​ຈ​າກັອບ ຈຸງ (Jacob Chung), ເປັນສາດສະດາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລລັດຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ. ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີ​ໂອ​ເອຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ:

"ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີໃຫມ່ ທີ່ຈະຊ່ວຍປະ​ຢັດ​ມວນ​ສານ​ທີ່​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 50 ເປີເຊັນ.”

ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງຈະຫຼວດໄດ້ ແທນທີ່ຈະ ໃຫ້​ມັນຖືກ​ເຜົາໄຫມ້ໃນເວລາທີ່ຄ່ຽນ​ຖ່າຍ​ນ້ຳ​ມັນ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈະຫຼວດເຂົ້າໄປໃນ ອະວະກາດໄດ້ຕື່ມອີກ ແລະຢູ່ບ່ອນນັ້ນໄດ້ດົນກວ່າເກົ່າ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ການ​ຢູ່​ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີ ແຮງດຶງ​ດູດ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ຈະ​ມ່ວນ​ດີ​ ໃນມື້ນຶ່ງມັນຍັງເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງວິທະຍາສາດ ທີ່ ອາດຈະຊ່ວຍຊີວິດຄົນໄວ້ໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້:

A Florida company is providing universities across the country access to its specially modified Boeing airplane where they’re conducting groundbreaking research in a zero-gravity environment. VOA’s Julie Taboh has more.

Adventure seekers and astronauts can try out weightlessness without having to go into orbit. They float, flip and soar as if they’re in space on this modified Boeing aircraft.

But a zero-gravity environment can also be an ideal place for research.

Noelle Pearson, director of sales for Zero-G, spoke with VOA via Skype: “These are true innovations that are happening aboard Zero-G that could be life changing.”

Several universities in the U.S. in collaboration with NASA ((National Aeronautics and Space Administration)) have sent teams of researchers into suborbital ((a flight path that is less than one complete orbit)) space to help their developing technologies.

George Pantalos: “OK, we’re into parabola one…”

Researchers at the University of Louisville have been experimenting with freeze-dried blood in powdered form, then rehydrating it with water……on board these flights to make it liquid again.

Michael Menze ((mens)) is a professor of biology and the associate dean for research and Innovation at the University of Louisville. He spoke with VOA via Skype:

“Red blood cells can only be stored for 42 days before they have to be discarded. So the main goal of our project is to develop a shelf-stable blood product that can be used in emergency situations for blood transfusions.”

Key to their research has been observing how rehydrated blood cells flow in zero-gravity. Which will help astronauts, and others, in case of medical emergencies.

George Pantalos ((PAN-TEH-lus)) is a professor of cardiovascular and thoracic surgery and a professor of bioengineering at the University of Louisville. He spoke with VOA via Skype:

“One way to do that is onboard a research airplane that can create brief periods of zero gravity long enough to make these initial determinations.”

This research team ((from the University of Florida)) is exploring ways to save rocket fuel during its transfer from storage to tank, with experiments on Zero-G.

Jacob Chung is a professor at the University of Florida. He spoke with VOA via Zoom: “We have developed a new technology that would save the propellant mass by more than 50%.”



Being able to preserve rocket fuel, rather than having it burn off when it transfers, will allow rockets to go further into space and stay there longer.

While a zero-gravity environment can be fun, it’s also a place for scientific breakthroughs that may one day save lives.