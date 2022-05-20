ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດເພື່ອຕໍ່ ສູ້ກັບການລະບາດຂອງກໍລະນີທີ່ສົງໄສເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກືອບ 2 ລ້ານຄົນໄດ້ລົ້ມປ່ວຍນັ້ນ ອີງຕາມ ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ແຕ່ພວກທີ່ໂຕນໜີກ່າວວ່າ ມີຄວາມຢ້ານກົວໃນໝູ່ປະຊາຊົນເກົາຫລີເໜືອຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປຫາໂຮງໝໍເພື່ອ ປິ່ນປົວ ແລະດິ້ນລົນແມ່ນແຕ່ຈະຈ່າຍຄ່າຢາປົວທຳມະດາ.
ການເອົາມາດຕະການທີ່ສຳຄັນຂອງເກົາຫລີເໜືອປາກົດວ່າ ໄດ້ແຍກບັນດາຄົນປ່ວຍທີ່ສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອນັ້ນອອກ. ນັ້ນກໍເພາະວ່າຂາດຢາວັກຊິນ ຫ້ອງມໍລະສູມ ແລະຢາປົວຕ່າງໆເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄົນປ່ວຍຫລາຍລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ລອດຊີວິດ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ຈຳນວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ການແຜ່ລະບາດອາດເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະຕິດຕາມມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຖ້າຫາກເກົາຫລີເໜືອ ບໍ່ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສາກົນ. ເຂົາເຈົ້າ ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງເຖິງລະດັບຄວາມຈິງຂອງການແຜ່ລະບາດ ທີ່ໄດ້ຖືກປົກປິດໄວ້ ແລະຈຳນວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງປະເທດ ຈະກາຍມາເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບການໂຄສະນາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ພາບພົດຂອງ ກິມ ຈົງ ອຶນ.
North Korean propaganda describes an all-out effort to fight a suspected COVID-19 outbreak that has sickened nearly 2 million people. But defectors say fear is palpable among North Korean citizens who lack access to hospital care and struggle to afford even basic medicine. North Korea's main action appears to be isolating suspected patients. That's because it lacks vaccines, intensive care units and other medical assets that ensured millions of sick people in other countries survived. Some experts say the outbreak could cause dire consequences if North Korea doesn't accept international help. They also worry the true scale of the outbreak is being concealed, and some say the country's pandemic response will become a propaganda tool to boost leader Kim Jong Un's image.